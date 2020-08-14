Сбербанк ввел плату за СМС о переводах на карты. Это может оказаться на руку мошенникам

Сбербанк отменил почти все бесплатные СМС своим клиентам. Чтобы быть в курсе поступлений, списаний или остатка по счету, придется оформлять ежемесячную подписку. В Госдуме и Совете Федерации считают, что на новый побор должны обратить внимание Центробанк и правительство.

Сбербанк отменил бесплатные СМС и рush-уведомления о входящих переводах на дебетовые карты, сообщил РБК. Для получения этих уведомлений, а также информации о списаниях и остатке средств придется подключать услугу «Уведомления по карте». Для клиентов премиального сегмента и владельцев кредиток сообщения останутся бесплатными.

Владельцам базовых или социальных карт придется ежемесячно выкладывать по 30 рублей, держателям обычных карт — 60 рублей. Тем, кто не захочет подключать услугу будут приходить только «пароли и коды для регистрации в „Сбербанк онлайн“ и оплаты на сайте», уточняет РИА «Новости».

После отмены банковского роуминга и подключения к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, Сбербанк ввел комиссию за переводы между своими же клиентами. Если сумма переводов превышает 50 тысяч рублей в месяц, каждая транзакция обойдется отправителю в 1%. Желающим сэкономить предлагается оформить подписку за 99, 199 или 1599 рублей, в зависимости от условий. Затем организация отменила бесплатные переводы между клиентами через свои банкоматы. Стоимость услуги такая же — 1%, но не более 1000 рублей за одну транзакцию.

В пресс-службах Сбербанка и Центробанка на запросы «360» не ответили.

Неправильное решение

Отключать бесплатные уведомления клиентам, заявил «360» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, несправедливо. Политика Сбербанка, как организации с госучастием, должна быть клиенто и социально ориентированной. Когда в экономически тяжелых условиях банкам требовалась поддержка, государство ее оказывало. Неправильно, что организация «отыгрывается на гражданах», когда ситуация нормализовалась.

«Это удобно, это нормальная услуга, к которой граждане привыкли. В том числе, выбирая Сбербанк в качестве зарплатного банка или для открытия счета. Полагаю, что подобные вещи, которые делают неудобным использование карт Сбербанка, могут породить, в том числе, желание перейти в другой банк, где этот вопрос даже не поднимают и к клиентам совсем другое отношение», — добавил он.

По словам Нилова, если бы он являлся клиентом Сбербанка, то после отключения уведомлений о приходе денег, не раздумывая перешел бы в другую кредитную организацию.

Государство в государстве

Учитывая процветающее социальное мошенничество, от которого нередко страдают пенсионеры и получатели социальных выплат, Нилов намерен обратиться от имени комитета Госдумы в Сбербанк с просьбой отменить принятое руководством организации решение. Помимо прочего, уведомления о переводе нередко помогают узнать о мошеннических списаниях.

«Это не те деньги, которые должны экономить. Тем более, Сбербанк — банк, который имеет достаточно много привилегий, по сравнению с остальными. Очень странно, что это происходит сейчас, когда свирепствует мошенничество с использованием банковских карт. Не вовремя. Не клиентоориентированное решение, странное решение», — подчеркнул Нилов.

О том, что Сбербанк — организация с госучастием, говорит лишь название собственника. А в работе структура руководствуется законами коммерции. Но в силу своего госстатуса является монополистом в некоторых сферах, чем, разумеется, пользуется, пояснил «360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Поэтому Сбербанк имеет возможность повышать стоимость услуг. Думаю, то, что сделал Сбербанк, требует коррекции правительства, как главного собственника. Хотя формально, Сбербанк имеет право [так делать]», — добавил Калашников.

Сенатор усомнился, что ЦБ сможет повлиять на решение организации. Сбербанк, по его мнению, «оказался среди неприкасаемых, государство в государстве». А вопрос о поборах с каждого пенсионера и каждого работающего обладателя карты «Мир» нужно выносить на рассмотрение правительства.