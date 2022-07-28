С миру по нитке. «Сбер» захотел легких денег, но выбрал неверный путь

В «Сбере» с 1 августа подорожают уведомления о банковских операциях. Держателям карт придется дополнительно платить до 70 рублей в месяц. Банку решение принесет легкие деньги, но зарабатывать такая крупная финансовая организация должна по-другому.

Уведомления «Сбера» для держателей классических дебетовых карт будут стоить 70 рублей в месяц вместо 60. Обладателям базовых карт, в том числе студенческих и социальных, придется платить 40 рублей против 30.

В «Сбере» объяснили повышение стоимости услуги «двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет». Клиенты, отметили в кредитно-финансовой организации, стали проводить больше транзакций, а количество и виды отправляемых сообщений увеличились.

Плюс миллиард

Депутат Госдумы Василий Власов в беседе с «360» подчеркнул, что уведомления через сообщения, скорее всего, подключены у 99,9% клиентов «Сбера». Одна из причин востребованности сервиса — активизация мошенников, которые пытаются снять деньги с карт. У приложения банка бывают сбои, поэтому следить за состоянием счета и его возможными изменениями проще через СМС.

«Если посчитать количество пользователей „Сбера“ — допустим, даже 100 миллионов человек в РФ, 10 рублей в месяц — это миллиард рублей», — заметил парламентарий.

Таким образом крупнейшая компания заработает [лишний] миллиард рублей, включив стоимость [уведомлений] в обслуживание карт пожилых людей Василий Власов депутат Госдумы.

Власов заявил, что не считает верным подобный способ получения доходов. Особенно, если он затрагивает российских пенсионеров.

«В одностороннем порядке такого повышения не должно быть. Необходимо всю эту ситуацию проверить. Думаю, такая крупная компания, как «Сбер», не должна таким образом зарабатывать деньги», — обратил он внимание.

У «Сбера», добавил депутат, есть другие проекты — привлекательные с точки зрения инвестиций, строительство домов и так далее. Они могут принести неплохую прибыль. Тактику «с миру по нитке» Власов раскритиковал.

«Считаю, что такое решение «Сбер», ВТБ и другие банки, которые последуют их примеру, должны отменить. Не на этом банки должны зарабатывать — явно не на пенсионерах, которых заставят в одностороннем порядке платить деньги. <…> Чтобы те же репутационные потери не нести. <…> У них есть крупнейшие проекты, на которых можно зарабатывать миллиарды рублей», — заключил парламентарий.

Он уже направил депутатский запрос в Центробанк и ФАС с просьбой провести проверку решения «Сбера».

«Уведомления подключены почти у всех. А теперь считаем: 100 миллионов умножить на 10 рублей в месяц равно миллиард каждый месяц», — еще раз заметил Власов в своем Telegram-канале.

Статья дохода

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RТ допустил, что благодаря решению «Сбера» банковская сфера станет более конкурентной. Другие банки, скорее всего, вступят в борьбу за клиентов.

«Будут <…> предлагать более широкие опции и услуги в условиях, когда клиенты сокращают набор банковских карт из-за возросшего ежемесячного обслуживания», — сказал он.

В наблюдательном совете Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров сочли стоимость услуги даже с учетом повышения символической и доступной для держателей карт «Сбера». Член совета Александр Разуваев причислил предпринятый кредитной организацией шаг к обычным в мировой банковской практике мерам.

«Для многих западных банков комиссии — это существенная статья доходов, а стоимость таких услуг там может быть на порядок выше, чем в российских банках», — пояснил он, добавив, что большинство клиентов от услуги не откажутся.

Вслед за «Сбером» о повышении стоимости уведомлений заявили и в ВТБ. С 1 августа они будут стоит 79 рублей, уточнило РИА «Новости». Решение затронет около 5% клиентов.