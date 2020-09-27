«Сбер» и «Яндекс» становятся конкурентами с одинаковыми услугами. Кто победит в борьбе за внимание клиентов?

«Сбер» и «Яндекс» почти одновременно объявили о создании новых сервисов. Причем продукты предлагаются аналогичные: такси, банковские услуги, доставка еды, подписка на фильмы или музыку. СМИ и пользователи уже проводят параллели, наметилась серьезная борьба по сути двух монополистов. Кто выбьется в лидеры? И отразится ли эта конкуренция на кошельках потребителей? «360» разбирался во всех деталях обеих трансформаций.

Игра «Найди отличия»

Доставка еды

Сбербанк предложил рынку сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет». Первый партнер — сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока работает в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Работа будет осуществляться без наценок, то есть стоимость товара будет аналогична магазинной, а время доставки составит два часа.

«Яндекс» раньше задумался о доставке продукции прямо к порогу квартиры. Благодаря «желтым» курьерам по всему городу хорошо известен сервис «Яндекс.Еда» — для заказа блюд из ресторанов и продуктов из магазинов. С ним сотрудничают 27 тысяч заведений и более тысячи магазинов в 130 российских городах. С осени 2019 года сервис пришел еще и в Казахстан. Пользователи уже могут получать кэшбек с заказов еды и продуктов.

Еще один бонус от «Яндекса» — «Яндекс.Лавка». Это магазин продуктов и хозтоваров, работающий только на доставку.

Подписка на фильмы

«Яндекс» предлагает наслаждаться киновечерами с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск+» — агрегатором, который показывает контент партнеров и сотрудничает с другими онлайн-кинотеатрами. С августа 2020 года система подписок «Плюс» представила главное для многих изменение — доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск HD». В новой подписке он будет бесплатным и без каких-либо ограничений.

А в экосистему «Сбера» входит онлайн-кинотеатр Okko. Заплатил — и получил доступ к десяткам тысяч фильмов и сериалов. На днях руководство банка официально представило «СберПрайм» — подписку со скидками. В нее входит, в частности, более 20 тысяч фильмов по подписке «Okko Лайт» в Okko, на остальные фильмы — скидка 15%.

Подписка на музыку

Захотелось послушать музыку? Для этого разработана «Яндекс.Музыка». Прослушивание мелодий там платное. Деньги просят за десятки миллионов треков из библиотеки, музыкальные подборки, персональные рекомендации и подкасты.

«Сбер» ответил на это «СберЗвуком». Новая платформа соберет более 40 миллионов композиций от ведущих правообладателей мира, включая Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group. А еще туда закачают аудиокниги и популярные ныне подкасты.

Такси

Сервис такси «Ситимобил» — совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group. Он ожидает вскоре четырехкратного роста поездок пассажиров. Вскоре в нем можно будет прокладывать маршрут для электросамокатов. А еще в ближайшее время такая опция появится для велосипедов и общественного транспорта.

У «Яндекса» работает «Яндекс.Такси». Не запутайтесь: с августа нужно скачивать «Яндекс Go». Он объединил в едином приложении сразу несколько сервисов: онлайн-заказ такси, сервисы каршеринга, заказ еды, экспресс-доставку продуктов, отслеживание движения общественного транспорта и грузоперевозки.

Банковские услуги

«Яндекс» создал серьезную конкуренцию всему банковскому сектору: 23 сентября стало известно о ведении переговоров с Тинькофф Банком. По данным СМИ, предполагается покупка «Яндексом» 100% доли в Тинькофф банке.

Еще компания предлагает «Яндекс.Деньги». После «развода» со «Сбером» у сервиса изменятся название и брендинг. С 15 декабря сервис электронных платежей будет называться ЮMoney.

В свою очередь «Сбер» обновил мобильное приложение «Сбербанк онлайн» для операционных систем iOS и Android. Теперь оно появилось в магазинах App Store и Google Play. В правом верхнем углу на главном экране потихоньку обживаются виртуальные ассистенты «Салют» — они умеют отправлять переводы и пополнять мобильный телефон.

Пункты выдачи посылок

В офисах «Сбера» появятся пункты выдачи посылок. А еще банк запускает 15-минутную курьерскую доставку в Москве и Санкт-Петербурге.

«Яндекс.Доставка» работает с 2015 года. Сервис наладил доставку в регионы и помогает всем интернет-магазинам, торгующим за пределами крупнейших городов.

Бизнес без убытков

При такой серьезной конкуренции потерпит ли убытки какая-то из этих двух компаний? Над этим вопросом «360» поразмышлял Александр Ушаков, директор по развитию бизнеса в Информационном центре «Телеком-Сервис».

Эксперт объяснил: существует два типа компаний. Одни предлагают технологии на рынок за свой счет, вторые продвигают свои технологии в контексте роста капитализации общего бизнеса.

«Поэтому даже если будут убытки что у „Яндекса“ в том, что они анонсировали, что у „Сбера“ в том, что они анонсировали, рынку это не покажут. Мы будем получать консолидированные отсчеты, допустим, по группе „Сбер“, и там он будет положительным», — рассказал Ушаков.

А вот где у компаний были точки роста или падения, потребители никогда не узнают.

«Вряд ли кто-то из них честно нам расскажет о том, что у них были убытки в направлении такого-то сервиса или такого, или еще чего-то», — добавил специалист.

Имя лидера

«Сбер» и «Яндекс» предлагают схожие услуги. Сможет ли кто-то из них выбиться в лидеры?

«Всех в этой жизни нужно оценивать по делу. Пока мы видели только анонс. Если опираться на анонс, который был последним, у „Сбера“ — мое личное мнение, что в течение ближайших 10 лет мы будем жить в новом мире», — заявил Ушаков.

Компании-гиганты анонсировали рост технологий и действительно специализированные сервисы для массового потребителя. «Сбер», например, пять лет потратил на это — «достаточно большая работа была проведена».

Если то, о чем они говорят, хотя бы на 70% выстрелит, то мы увидим другой мир. Это очевидно Александр Ушаков, директор по развитию бизнеса ИЦ «Телеком-Сервис».

Теперь детальнее сравним «Яндекс» и «Сбер». На сегодняшний день «Яндекс» в догоняющих. Компания только-только анонсировала сделку с «Тинькофф», поэтому у нее еще полностью не проработаны финансовые технологии.

«Финансовый аспект в их решениях пока слаб. Но при этом у „Яндекса“ достаточно большая финансовая подушка. Им понадобится еще примерно год, чтобы структуру Олега Тинькова добавить в структуру „Яндекса“, чтобы расширить этот функционал», — отметил собеседник «360».

Но и «Сбер» накопил свои поводы для гордости и осознал пробелы. С финансами у них все схвачено. Однако в то же время компания размышляет над путями решения своей проблемы — плохо работает E-commerce и все, что с этим связано.

«Им интернет знаком, но не настолько глубоко, как у „Яндекса“», — пояснил Ушаков.

Поэтому, по большому счету, они находятся в равных условиях по рынку. А дальше надо будет смотреть, как они будут друг с другом взаимодействовать Александр Ушаков, директор по развитию бизнеса ИЦ «Телеком-Сервис».

Будущее кошелька покупателя

На первом этапе того, что они анонсировали, ни сговора, ни ценовой конкуренции не может быть по определению Александр Ушаков, директор по развитию бизнеса ИЦ «Телеком-Сервис».

Сервисы «Яндекса» и «Сбера» попали на сильно растущий рынок. Да хотя бы вспомнить, как бурно развиваются «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Емкость данного рынка еще не достигнута. Это значит, что по большому счету компании будут развиваться в параллели. С каждым годом они будут показывать чуть больше, такая картина будет развиваться примерно еще в течение пяти лет.

«С точки зрения роста стоимости этих услуг это оправданно», — пояснил эксперт.

Большие компании умеют считать себестоимость. Что курьерская доставка, что любой другой сервис — это всегда история себестоимости.

«Поэтому если себестоимость будет на границе, и бизнес будет переваливаться в сторону убытков каких-то, то, соответственно, небольшой рост мы увидим, но не сильно критичный», — добавил Ушаков.

На что еще стоит обратить внимание горожанам? «Сбер» анонсировал не столько услугу для потребителя, сколько набор из услуг. Особенно то, что касается транспорта и логистики.

«Это не так, что к вам выехал курьер из точки А в точку Б. К вам выехал курьер, сел в такси, потом проехал на самокате, потом что-то еще. Это некоторое количество услуг приводит к достаточно быстрому результату», — отметил Ушаков.

И вот по этой причине, по его мнению, на первых порах «Сбер» может брать чуть больше, но «не более того».

Полная трансформация

Что мы наблюдаем в свете последних событий? Трансформацию банка и интернет-холдинга в помощников во всех сферах жизни. Хорошо ли это?

«Когда закрываю дверь дома, я хочу знать, что никакая информация оттуда не уходит. Я не сильно верю в безопасность наших сервисов. Поэтому доверять кому-то свои персональные данные в таком объеме, как делают электронные помощники, я бы не стал», — поделился Ушаков.

Развитие всех технологий в мире за последние лет 50 сводится к тому, что человек перестал думать и делать что-либо, обратил внимание эксперт. Чем меньше потребитель совершает действий, тем больше технологии восприимчивы к рынку. Именно по этой причине эти помощники пойдут в рынок однозначно. Население начнет ими пользоваться, поймет их плюсы и минусы.