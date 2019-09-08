Что будет, если никому не отказывать в свидании? Британка узнала ответ на собственном опыте

Многим знаком фильм с Джимом Керри «Всегда говори „да“», где главным принципом было никому не отказывать. Британская телеведущая и по совместительству мать-одиночка Эми Никелл решилась на авантюру в духе этой самой картины. Женщина ходила на свидания после каждого приглашения со стороны мужчины. Эксперимент продлился три месяца.

Эми Никелл всего 30 лет, но после развода и рождения сына она уже практически поставила крест на возможности найти свою вторую половинку. Она рассказала Тhе Sun, что в один день собрала всю волю в кулак и решила пойти на отчаянный шаг — не говорить «нет» никому, кто предложит сходить на свидание. После этого начался трехмесячный марафон.

Падающие штаны и кружка пива

По закону подлости, начало своеобразного челленджа выдалось весьма неудачным. Эми переезжала в новое жилье в Хартфордшире и приглянулась одному из местных рабочих.

«50-летний уборщик, брюки которого спадали, спросил, не хочу ли я присоединиться к нему на чашечку кофе», — поделилась телеведущая.

Так как старт эксперимента был дан, то делать было нечего и пришлось соглашаться. Встреча прошла в саду у дома Эми и мужчина весь разговор рассказывал о своих неудачных браках, что пришлось девушке не по душе.

Через пару дней Никелл выходила с работы и зашла в одно из-заведений за едой на вынос. В очереди она познакомилась с пожилым мужчиной, который представился Клайвом и позвал ее пропустить кружку пива.

«Обычно я сказала бы „нет“ мужчине такого возраста, что он может быть моим дедушкой, но тут у меня не было выбора», — рассказала Эми.

Решив, что подобные отношения ни к чему не приведут, она решила больше не продолжать общение с мужчиной.

Затем дела стали обстоять куда лучше. Никелл поела пиццу с коллегой по работе, а через несколько недель встретилась с парнем Лео из приложения и проснулась с ним в одной постели. Оба кандидата были молоды, но первый оказался женат, а другой просто исчез. Эми продолжила поиски.

Бывший бойфренд и лазанья

Facebook запустил приложение для знакомств Подробнее

Новый кавалер не заставил себя долго ждать и появился на просторах Сети. Молодые люди удачно сходили на свидание, но тут появился бывший парень Никелл. Как это часто бывает, девушка не удержалась и подалась на чары экс-возлюбленного.

«Бывший, с которым я встречалась последние три года, спросил, не хочу ли я потусоваться. Я сказала „Да“, мы ели лазанью и занимались сексом. Это лучшее свидание, которое у меня было до сих пор», — отметила Эми.

Телеведушая не решилась вернуться к бывшему парню и продолжила штурмовать приложение для знакомства. Очередной мужчина по имени Нэйт оказался непьющим и весьма скучным.

Общий счет и оскорбления

Третий месяц выдался для одинокой мамочки весьма насыщенным и полным странных свиданий. Для начала Эми пригласила к себе на ужин комика. Всем известно, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок, и девушка решила не сходить с протоптанной дорожки. Она приготовила стейк, но ухажеру что-то не понравилось и он попросил переделать блюдо.

«Я паниковала, забыла включить вытяжку, выключить пожарную сигнализацию, а потом заметила, как собака ест стейк со стола», — вспоминает Эми.

Одним словом, ужин не задался и любви не случилось. Неудачным оказался и следующий поход в ресторан, где новый молодой человек предложил ей оплатить счет пополам.

«До конца эксперимента оставалось всего несколько недель. Я шла на работу, одетая в костюм стюардессы, когда проходивший мимо незнакомец вдруг спросил, во сколько я заканчиваю работу. Через несколько часов мы встретились за коктейлем, но он сразу спросил, нравится ли мне, когда меня оскорбляют. Я убежала», — рассказала ведущая.

Подведение итогов

Эксперимент был завершен и позади остались 22 свидания. Некоторые были провальными, какие-то более удачными, но факт был один — любовь Эми так и не встретила.

«Я была измотана и не нашла того самого, но, по крайней мере, у меня теперь появилась куча примеров „худшего свидания»», — подвела итоги Никелл.

Она отметила, что все равно не перестала встречаться с мужчинами и не потеряла своего оптимизма.

«И да, я все еще ем лазанью время от времени с моим бывшим», — призналась она.

В свободное от экспериментов время Эми Никелл является мамой маленького сына и автором собственной книги. Работа называется «Признания одинокой матери» и пользуется большой популярностью среди подписчиков девушки. Книга вышла еще летом 2018 года, но уже успела собрать множество положительных отзывов.

«Прекрасная книга», «Обожаю эту книгу», «Только что закончила читать книгу Эми Никелл, что за потрясающая работа» — и это только малая часть комментариев пользователей.