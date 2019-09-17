Путин предложил саудитам купить С-400. Но этого будет недостаточно для защиты страны

После атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco Владимир Путин предложил защитить Саудовскую Аравию российскими ПВО. Сейчас комплексы С-300 и С-400, действительно, выглядят более убедительно, чем действующая в ближневосточном государстве система. Но просто купить ПРО у России будет недостаточно — нужна интеграция.

Военный эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что в Саудовской Аравии нет единой и централизованной системы ПВО. «В Саудовской Аравии есть много разных комплексов ПВО — и французская, и американская, и английская, — но они между собой никак не связаны», — сказал он.

В сравнении с такой разрозненной системой, российские механизмы ПВО можно назвать совершенными. Главным недостатком саудовских противовоздушных комплексов является то, что они не могут создать единую картину происходящего в воздушном пространстве страны.

Каждая часть ПВО — французская, американская, английская — отвечает за отдельный участок. При этом там нет системы оперативной передачи информации между разными ПВК, поэтому система легко допускает ошибки.

Но несмотря на значительные преимущества российских систем, недостаточно будет просто приобрести еще и наши ракетно-зенитные комплексы С-300 и С-400. «Без единой системы управления комплексами ПВО полноценную защиту обеспечить не получится. Нужна глубокая интеграция», — добавил военный эксперт.

Владимир Орлов рассказал, что ранее при воздушных атаках хуситов Саудовской Аравии удавалось справляться самостоятельно. Почему сейчас ситуация изменилась, наверняка сказать никто не может.

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Орлов отметил, что, судя по имеющимся данным, ПВО Саудовской Аравии не отражало воздушное нападение, произошедшее в ночь на субботу. «Единственное, что применялось — это те средства, которые были у личного состава, который охранял завод — носимое стрелковое вооружение. Эффективность этого огня, понятно, была минимальная, поэтому беспилотники поразили назначенные цели», — рассказал он.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии произошла атака беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода государственной корпорации Saudi Aramco. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка йеменских повстанцев-хуситов «Ансар-Алла». Эта организация уже не раз атаковала саудовские предприятия с воздуха — нефтяное месторождение на востоке страны в августе этого года, аэропорты на юге — в июне.

Но кому все же был нужен этот удар по саудовским нефтяным предприятиям — вопрос открытый. Многие предполагают, что это было непосредственно связано с конфликтом между Ираном и США. Авианалет на нефтяные заводы Саудовской Аравии вполне может быть предлогом для перехода к более активному и открытом военному противостоянию между странами.