Сати Казанова рассказала об «учителе», изменившем ее жизнь. Духовное движение назвали омутом долгов и самоубийств

Сати Казанова публично заявила о своем участии в духовном движении «Бхакти Марга». На YouTube-канале организации певица рассказала, как нашла своего «учителя» и обрела счастье после разочарования в славе и отношениях. Правда, в комментариях к видео многие назвали сообщество сектой, а в Сети есть пугающие рассказы бывших учеников.

По словам Казановой, ее жизнь была счастливой: популярность, поклонники, деньги. Однако позже певица впала в депрессию, почти не работала и временами даже не хотела жить — настолько разочаровалась и в славе, и в отношениях с мужчиной. Также у нее начались серьезные проблемы с голосовыми связками.

«Я интуитивно молилась: „Господи, ты либо покажи мне какой-то смысл жизни, либо забери меня отсюда“», — рассказала певица.

Однако потом она встретила «учителя» — Парамахамса Шри Свами Вишвананда. Произошло это в 2012 году, на тот момент Казановой было 29 лет. Именно эта встреча, уверена звезда, изменила ее жизнь.

«Я сейчас не способна передать, что я тогда почувствовала, какая это любовь, что просто разрывала каждую клетку, каждый атом моего существа <…> Это разорвало мне все сознание, я была просто потрясена», — пояснила певица.

По ее словам, «учитель» сказал ей, что она как публичный человек может помогать людям своим примером. Сати отказалась от поп-музыки. Теперь она поет мантры.

«Когда я пела поп-песни, у меня как будто скребло в голосовых связках. Когда я пою мантры, как будто у меня нет преград. Я как птица лечу в вышине», — подчеркнула певица.

Поклонники беспокоятся

Под видео многие пользователи отметили, что рады за звезду, которая выглядит счастливой. Некоторые уверяли, что еще со времен «Фабрики звезд» поняли, какой удивительно нежный голос у Казановой и что ей не место в поп-индустрии.

Однако скептики сочли, что слова звезды «попахивают фанатизмом». Были и те, кто открыто заговорил о секте.

«Обработали ее — теперь, как зомби, ходит всех любит, все братья и сестры», — прозвучало в одном из комментариев.

«Секты всегда используют популярных людей для расширения своего влияния», — написал другой пользователь.

Отзывы бывших учеников

Многие экс-последователи «учителя», о котором так лестно отзывается Казанова, не разделяют ее увлеченности. По их словам, в сообществе есть некий культ личности Шри Свами Вишвананды.

«Мы, бывшие последователи и преподаватели Атма Крии (комплекс техник йоги, направленный на развитие истинной любви ко всему) обнаружили, что Истинный Бог стал подменяться культом личности Свами Вишвананды <…> Когда у „гуру“ воспаляется самомнение и он позиционирует себя как личность верховного Бога, <…> это приводит с серьезным искажениям», — рассказали бывшие ученики.

По их словам, техника практик в сообществе сильно отличается от знакомых другим учителям. Бывшие последователи уверены, что этот фактор приводит к сбоям в работе организма и даже к онкологическим заболеваниям.

«Более десятка практикующих АК (практика Атма Крии — прим. „360“) находятся на стадии заболевания онкологией, у некоторых она уже подтверждена, кое-кто уже сделал операцию, два человека уже ушли из этого мира, одна женщина дошла до самоубийства (и это только те, которых мы знаем). Лично мы сами ощущали на себе сбои в работе всего организма», — заявили ученики.

Также, по словам одного из экс-учеников, Свами Вишвананда якобы владеет мистическими способностями, в том числе даром исцелять, и ездит в путешествия с группами преданных людей, который платят за это «очень приличные суммы денег». При этом «учитель» якобы просил последователей не доверять своему уму, интуиции и даже собственному сердцу, а всецело отдаться воли и милости своего гуру, то есть ему самому.

Духовное учение или секта?

Движение «Бхагти Марга», основанное Шри Свами Вишванандой, хорошо известно специалистам в области сектоведения. Об этом в разговоре с «360» заявил судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных движений и культов, член Русского религиоведческого общества Игорь Иванишко.

«Движение обладает признаками религиозной деструктивности. Члены Российской ассоциации центров по изучению религий и сект (РАЦИРС) неоднократно на различных крупных религиоведческих мероприятиях заявляли о серьезной опасности данного движения для граждан. Деструктивный характер „Бхагти Марга“ подтверждают и члены Европейской федерации центров по исследованию и информированию о сектантстве (FECRIS)», — заявил собеседник «360».

По его словам, несмотря на относительную молодость движения, через его «школу» прошло большое количество людей, интересующихся восточными и околовосточными йогическими и медитативными практиками. В России даже есть клуб бывших адептов Шри Свами Вишвананды, которые считают себя пострадавшими от деятельности «Бхагти Марга».

Бывшие адепты данной секты, побывавшие в разных коммунах «Бхагти Марга», сейчас предоставляют специалистам в области нетрадиционных религиозных движений и культов уникальный материал о внутренней жизни коммун, конфликтах, мошеннических действиях гуру и его помощников Игорь Иванишко.

Также собеседник «360» добавил, что у «учителя» сейчас непростые отношения с законом в некоторых странах. Шри Свами Вишвананда оказался известен из-за скандалов, касающихся гомосексуальных связей с учениками.

«Коммуны „Бхагти Марга“ представляют опасность для граждан и дальнейшее их функционирование, по мнению многих специалистов в области сектоведения, будут ежегодно пополнять сообщества, клубы пострадавших», — подчеркнул Иванишко.

Как работает гуру?

Парамахамса Шри Свами Вишвананда — амбициозный неогуру. Основным объектом вербовочной деятельности являются финансово успешные люди, отмечает собеседник «360».

«Вербовка часто происходит на различных весьма недешевых тренингах, ретритах, презентационных йогических мероприятиях, на которых присутствуют блогеры, творческая интеллигенция, жены-домохозяйки известных бизнесменов и чиновников, „золотая молодежь“. У малообеспеченных адептов могут возникнуть проблемы с дальнейшим пребыванием в неоиндуистском движении», — пояснил Иванишко.

По словам Иванишко, гуру чаще всего интересуется известными или влиятельными людьми, потому что они могут привлечь поклонников. У ролика Сати Казановой, например, сейчас около 100 тысяч просмотров.

«Парамахамса Шри Свами Вишвананда многих известных своих адептов использует в качестве „говорящих голов“, главная задача которых ловить новые жертвы для гуру, привлекать в движение других известных, популярных людей, создавать положительный имидж деструктивной секте», — рассказал собеседник «360».

Бывшие адепты Шри Свами Вишвананды говорят о самоубийствах последователей гуру. Это не редкость в деструктивных культах, когда член секты не может обеспечить свое участие в новом ретрите или дорогом выездном мероприятии с личным участием лидера секты.

«Те, кто выходил из-под его контроля, были подвергнуты воздействию черной магии и в наведенном состоянии некоторые из них, заканчивали жизнь самоубийством. Потом он нагло врал, что душа самоубийцы достигла Кришны или освобождения, и все должны были радоваться. Естественно, подобные факты тщательно скрывались среди преданных, чтобы не дай Бог эта информация не дошла до властей», — рассказали бывшие последователи гуру.

«Деятельность самой Сати Казановой многими психологами, религиоведами, юристами, специалистами в области нетрадиционных религиозных движений и культов оценивается как вредная, деструктивная, направленная на вовлечение в опасную секту многих людей. Об этом можно говорить только с чувством глубочайшего сожаления», — заключил собеседник «360».