Амиран Сардаров выбрал жену на 13 лет младше и с интересной родословной. Что о ней известно?

Завидный жених Амиран Сардаров попрощался с холостой жизнью. Автор видеоблога на YouTube «Дневник хача» женился на Мариам Тилляевой — внучке бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Наследница внушительного состояния любит экстрим, тусовки и путешествия. Однако, возможно, с такими увлечениями девушке придется попрощаться: некоторые разглядели под свадебным платьем округлившийся животик.

Свадьба прошла в роскошном банкетном зале Лас-Вегаса. Молодоженов расписал темнокожий актер в образе Элвиса Пресли. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание StarHit. При этом пара отказалась от классических костюмов и туфель в пользу шорт, свободного платья и кроссовок. На празднике присутствовали только близкие родственники и друзья. Фото и видео с торжества супруги опубликовали в своих аккаунтах в Instagram.

«Я и представить себе не могла этот день вот таким простым и спонтанным. <…> Как маленькая девочка, я мечтала об этом дне всю жизнь», — написала Мариам.

Амиран признался, что сам не понял, как стал мужем. Однако, по его словам, кольца никак не изменили жизнь пары, которая теперь будет разбираться, «как это работает на практике и можно ли жить долго и счастливо».

«Я вчера женился! <…> Нас поженил Элвис Пресли в Лас-Вегасе, все так быстро произошло, я даже ничего не успел понять», — написал блогер.

Некоторые пользователи Сети и представители СМИ предположили, что избранница Амирана находится в интересном положении. Якобы на церемонии был заметен округлившийся животик Мариам.

Кто такая Мариам?

Жена младше Амирана примерно на 13 лет. Мариам не раз появлялась в роликах блогера. Однако до самой свадьбы никто из пары отношения не подтверждал. Правда, еще в начале февраля Мариам опубликовала в Instagram снимок в белом платье, похожем на то, в котором в итоге и вышла замуж. Текстом под фото она дала понять, что готова к замужеству, и перечислила свои сильные стороны.

«Говорю на пяти языках, по моему мнению, я суперсмешная и милая, стрессоустойчивая, но готова бросить избранного в любой момент ради Джастина Бибера. Учусь игре на гитаре по настроению. Еще играю в теннис и на пианино, знаю много про мир искусства, не перестаю говорить никогда. Питаюсь суши, оливками, огурцами, острыми чипсами, шоколадом, умею блины готовить, а еще в моем приданом есть бешеная маленькая собака Тучи», — написала избранница блогера.

О Мариам Тилляевой известно лишь то, что она внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее мать — младшая дочь покойного главы государства.

Наверное, наиболее известный родственник избранницы блогера — тетя. Гульнара Каримова прославилась коррупционными скандалами и сейчас отбывает наказание в одной из колоний Узбекистана. Также у супруги Амирана есть родные брат и сестра — Умар и Сафия.

Мариам успешно ведет свой блог в Instagram. На нее подписаны более 90 тысяч человек. В аккаунте супруга Амирана выкладывает фото в дорогих нарядах, а также снимки с многочисленных вечеринок и из путешествий. Судя по социальным сетям, Мариам любит экстремальные виды спорта.

На ее страничке мелькали фото с российскими знаменитостями, среди которых T-killah и Мария Белова.