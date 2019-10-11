Убийство школьницы и разъяренная толпа: как развивались события в Саратове в последние сутки

В Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой спустя два дня поисков. Вероятного убийцу уже задержали. Жители вышли на улицы и потребовали немедленного наказания для него. Как развивались события в городе в последние сутки — в материале «360».

07:30 9 октября. Девочка пропала в среду, 9 октября. Она вышла из дома на Высокой улице и направилась в школу во 2-м Магнитном проезде, но на уроках ее уже не было. Телефон с того времени остается выключенным.

Поисковые мероприятия начались 9 октября, в 19:00. Девочку искали стражи порядка, а также волонтеры отряда «Лиза Алерт». Помогали и спасатели МЧС, они сделали SMS-рассылку по городу, где сообщили жителям приметы ребенка и попросили помочь.

Источник фото: «ВКонтакте»

«09.10.19 в Саратове пропала… [девочка] 2009 года рождения. Вышла из дома 7 по улице Высокая. Нормального телосложения, рост 130, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, на левой щеке родинка. Одета в куртку ментолового, шапку малинового, ботинки черного цвета, серьги в виде цветка», — говорилось в тексте рассылки.

Тело 9-летней Лизы Киселевой найдено в Саратове. Жители на стихийном митинге готовы линчевать подозреваемого Подробнее

22:08 9 октября. Саратовское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как сообщил сайт «Четвертая власть», вечером того же дня, когда пропала девочка, волонтеры нашли рюкзак со сменкой, который опознали родители пропавшего ребенка.

В то же время в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, где сообщалось о розыске неизвестного мужчины в возрасте 30-40 лет, который может быть причастен к исчезновению девочки. В МВД достоверность ориентировки не подтвердили, но детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила РИА «Новости», что она верная. Фоторобот был составлен на основе видео с остановки, где нашли рюкзак со сменкой.

22:40 10 октября. Тело девочки обнаружили в гаражах в Кировском районе, неподалеку от дома школьницы, передает РЕН ТВ. Зампред правительства Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что девочку нашли мертвой, но не стал уточнять, что стало причиной смерти. Позже информацию о смерти ребенка подтвердили в Следственном комитете, в Саратов отправили криминалистов Центрального аппарата для помощи в расследовании.

Власти Саратова сделали первое официальное заявление о Лизе Киселевой Подробнее

Подозреваемого в убийстве задержали. Он уже сознался в содеянном, написали СМИ. Это местный житель 1984 года рождения, он ранее уже был судим за кражу и мелкое хулиганство. Знакомый рассказал «360», что подозреваемый работал в строительной сфере.

По информации Telegram-канал Baza, задержанный утверждает, что убил ребенка со злости, после того как девочка грубо ему ответила.

23:30 10 октября. Жители, которые так переживали за девочку и принимали участие в ее поисках, устроили стихийный митинг возле гаражей и потребовали выдать им задержанного. Толпа окружила машину полиции, где, как предполагается, сидел преступник. Они начали раскачивать автомобиль, кидали в него камни. Одному из участников стихийного митинга даже удалось пробраться в машину, но она оказалась пустой. Mash опубликовал видео происходившего возле гаражей.

Когда подозреваемого вывели из гаражей в маске, люди начали кричать: «Пусть все увидят эту тварь!» Полицейские призвали людей разойтись и не мешать стражам порядка выполнять свою задачу.

Стали известны судимости задержанного за убийство школьницы из Саратова Подробнее

«Большое спасибо всем за участие. Пожалуйста, разъезжайтесь по домам — Следственный комитет должен выполнять свою задачу. Давайте не будем мешать властям», — сказали стражи порядка жителям, их цитирует телеканал РЕН ТВ.

Тем временем в Саратове активизировались мошенники. Они собирают деньги на якобы помощь родным погибшего ребенка. В социальных сетях пользователи призывают либо помогать напрямую родителям, либо связываться с ними через отряд «Лиза Алерт».