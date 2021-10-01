Как подобрать сапоги на осень и правильно ухаживать за ними. Советы стилистов

Сапоги необязательно менять каждую осень — если правильно ухаживать, они прослужат дольше. По просьбе «360» стилисты поделились советами, как продлить жизнь обуви, а также рассказали, как ее выбирать и что в этом сезоне самое модное.

Обувь для осени

Шопер-стилист и имиджмейкер Юлия Макушева отметила, что осенью стоит присмотреться к сапогам на высокой и тяжелой подошве. Именно такие сапоги обычно самые теплые.

«Сейчас модно выбирать тракторную подошву», — добавила она.

Для дождливой погоды можно выбрать и более дышащую обувь, но при этом не замочить ноги. Генеральный директор Российского союза кожевенников и обувщиков Александра Андрунакиевич напомнила, что сейчас в холодную погоду молодежь активно покупает кожаные сапоги, которые стали водоотталкивающими.

Андрунакиевич объяснила, что для дождливой осенней погоды лучше всего подойдут резиновые сапоги. Но у такой обуви есть свои нюансы.

Они хороши, когда на улице лужи, но в них нельзя находиться более двух часов — нога перестает дышать Александра Андрунакиевич.

Именно такие сапоги сейчас активно присутствуют на рынке. Некоторые производители резиновой осенней обуви даже имитируют кожу.

Проверка перед покупкой

Перед покупкой нужно тщательно осмотреть обувь. Андрунакиевич рассказала, что еще в магазине надо обратить внимание на запах. Если сапоги пахнут дурно, то от покупки лучше отказаться.

«Надо посмотреть маркировку, QR-код пробить, посмотреть, кто производитель, из чего сделано. Контроль со стороны покупателя должен быть», — добавила специалист.

Покупателю стоит также внимательно отнестись к мелким деталям на самой обуви. Стилист Юлия Макушева рассказала, что надо обратить внимание на швы и убедиться, что обувь хорошо проклеена.

«Нужно, чтобы не было видно швов — они должны быть хорошо прошиты. Не должно быть видно клея. Подошву можно погнуть, чтобы убедиться в том, что она не треснет», — добавила она.

Уход обязателен

Даже качественную и дорогую обувь можно испортить за один сезон, если не ухаживать за ней. По словам Андрунакиевич, после каждого выхода на улицу обувь нужно протирать, чтобы не было грязи с пылью, и не забывать про покрытие.

«Обязательно протереть мокрой тряпкой и сухой и покрыть водоотталкивающим материалом. Натуральные материалы, например велюр, требуют большего ухода. В этом случае нужно чистить щеткой и сбрызгивать аэрозолем, тогда вода будет отталкиваться», — объяснила эксперт.

По словам Макушевой, сразу после покупки новой обуви ее нужно пропитать средствами, чтобы она стала более водоотталкивающей. Бережно обходиться нужно будет с замшевой обувью, на которой может легко появиться соль после прогулки по городу.

Если все же обувь не выдержит дождливой погоды, то выход все равно можно найти. По словам специалиста, лучше не сушить мокрую обувь на батарее, а набить бумагой и придать ей форму. При комнатной температуре она просохнет и будет иметь нормальный внешний вид.