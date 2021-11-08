Брошь и серьги с сапфирами и бриллиантами великой княгини Марии Павловны выставили на аукцион Sotheby’s. Уникальные украшения вывезли из охваченной революцией Российской империи, и некоторые оказались потеряны почти на век. Специалисты считают, что эти драгоценности несут в себе не только ювелирную, но и историческую ценность.

Украшения, увековеченные Кустодиевым

В Женеве 10 ноября аукционный дом Sotheby’s выставит на торги драгоценности великой княгини Марии Павловны. Коллекционеры смогут побороться за большую овальную брошь с сапфиром и бриллиантами, а также за серьги, сообщило Reuters. В этом наборе великая княгиня позировала Борису Кустодиеву.

Драгоценности тети императора Николая II не первый раз появляются на торгах Sotheby’s. В ноябре 2009 года в Лондоне коллекционеры купили драгоценностей более чем на семь миллионов фунтов стерлингов (более 674 миллионов рублей). Специалисты отмечали, что эта сумма в семь раз превысила их предварительную оценку, писала «Российская газета».

Драгоценности исторической ценности

Историк Евгений Пчелов рассказал «360», что подобный лот на аукционе представляет чрезвычайную ценность. Ведь это драгоценности российской императорской фамилии, которые великая княгиня смогла вывезти за рубеж. После ими стали владеть наследники Марии Павловны.

«Насколько я понимаю, это наследие ее дочери Елены Владимировны. Однако это не просто драгоценности, это память Российской империи. Помимо ювелирной ценности, эти предметы несут в себе также и историческую ценность, которую нельзя оценить», — подчеркнул Пчелов.

Историк отметил, что будет очень жаль, если эти драгоценности уйдут в частные руки. Хотелось бы, чтобы они были выкуплены и вернулись в Россию, в музей. Однако это очень сложно и маловероятно.

«Мы как-то очень мало следим за нашим наследием, и это большая проблема. Сейчас очень много продается: уходят люди — и какие-то средства нужны наследникам. У нас, к сожалению, нет государственной политики для того, чтобы подобного рода вещи не уходили куда-то в небытие, а оставались бы в актуальном контексте и возвращались бы в Россию», — сказал Пчелов.

Княгиня из-за границы

Великая княгиня Мария Павловна, как и многие женщины из семьи Романовых, не была русской. Урожденная Мария Александрина Элизабета Элеонора Мекленбург-Шверинская была старшей дочерью великого герцога Мекленбург-Шверина Фридриха Франца II и Августы Рейсс-Шлейц-Кестрицской.

В августе 1874 года 20-летняя Михен вышла замуж за великого князя Владимира Александровича, дядю последнего русского царя Николая II. Молодых не остановило то, что невеста была лютеранкой и к тому же родственницей мужа — троюродной племянницей по линии деда и троюродной сестрой по линии бабки. Впрочем, последнее в августейших семьях не редкость.

К 1908 году Мария приняла православие и стала официально именоваться «Ея Императорское Высочество Благоверною Великою Княгинею». Через год Мария Павловна овдовела. Она стала президентом Академии художеств, сменив мужа. Из-за участия последнего в Кровавом воскресенье академию в 1905 году покинули художники Валентин Серов и Василий Поленов.

При дворе Марию Павловну откровенно боялись и считали самой влиятельной дамой империи. Даже императрица Александра Федоровна опасалась ее интриг и старалась держаться подальше от тетушки мужа, вспоминал генерал Александр Мосолов.

Ценности Марии Павловны

После революции мало кто из знати хотел делиться своими сбережениями и драгоценностями с народом. Великой княгине повезло: она была одним из немногих членов императорской семьи, кому удалось вывезти из России внушительную коллекцию драгоценностей.

Действовала светская дама не сама. Часть денег и драгоценностей из тайника во Владимирском дворце вывез британский дипломатический курьер Альберт Стопфорд, рассказал сайт Би-би-си. Среди прочих вещей британец переправил в Лондон и знаменитую Владимирскую тиару. Этот необычный головной убор сейчас находится в собственности королевы Елизаветы II.

Источник фото: wikipedia.org

Дело в том, что после смерти Марии Павловны ее дочь Елена, ставшая греческой принцессой, в 1921 году продала тиару бабушке нынешней королевы Великобритании за 28 тысяч фунтов стерлингов. Украшение дополнили изумрудами, тоже историческими: «кембриджские камни» выиграла в лотерею принцесса Августа Кембриджская в 1818 году во Франкфурте.

Еще часть семейных реликвий княгини в ноябре 1918 года вывез живописец Ричард Берггольц. После Октябрьской революции он входил в комиссию Наркомпроса по приобретению художественных произведений и — даром что академик — смог перетащить две наволочки добра в шведскую миссию в Петрограде.

Однако этих ценностей Мария Павловна уже не увидела. Княгиня скончалась, не успев сообщить членам своей семьи о переправленных в Швецию предметах. Лишь в январе 2009 года сокровища нашли в архивах Министерства иностранных дел.

Дипломаты обнаружили около 60 различных портсигаров и запонок из золота, серебра и ценных камней, работы Фаберже и шведских мастеров Булин. Все найденное было передано правительством Швеции наследникам Марии Павловны и распродано на аукционных торгах Sotheby’s.