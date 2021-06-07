Сантехник обматерил k-pop танцовщиц в Петербурге. Вокруг была толпа, но заступилась только женщина

В центре Санкт-Петербурга агрессивный мужчина стал оскорблять девушек, записывавших кавер на песню в стиле K-pop. За девушек заступались прохожие, а блюстителя морали задержали. Танцовщицы разместили в Instagram своей команды серию Stories, в которых рассказали о неприятном случае в ходе съемок.

Девушки вышли на Дворцовую площадь, чтобы снять кавер-танец под K-pop-композицию Next Level группы aespa, но у них ничего не вышло. Все из-за одного зрителя, которого танцы девушек возмутили.

Одна из участниц танцевального коллектива рассказала на своей странице в Instagram, как все произошло. В публикацию девушка прикрепила два ролика, на которых видно, как мужчина обзывается на девушек и толкает одну из них. Агрессивного мужчину девушка в тексте обозначила как «Х».

Сначала мужчина с двумя голубями в руках попытался попасть в кадр к танцовщицам, а после начал обвинять их в развратном поведении и нецензурно оскорблять. Одну девушку агрессивный зритель даже толкнул. Очевидицы попыталась угомонить мужчину, но тот продолжал бушевать.

Источник фото: darkside_cdt / Instagram

«Наш замечательный „Х“ считал, что мы девушки легкого поведения, что мы продали себя за деньги, хотя ничего плохого мы не делали, просто танцевали», — написала девушка. При этом она уточнила, что в танце не было ни единого сексуального движения.

Источник фото: darkside_cdt / Instagram

На место вызвали полицию. Как объяснила автор поста, заявление участницы танцевальной группы написали потому что иначе правоохранителям пришлось бы уехать, а агрессивный мужчина остался бы с ними.

«Я вместе с подругой, которая пришла помогать к нам на съемки, сели в машину к полиции и начали писать заявления. Написав их, полиция увезла „Х“», — отмечено в сообщении.

Источник фото: darkside_cdt / Instagram

Одна из участниц танцевальной группы Рина рассказала Life, что во время конфликта вокруг них собралось много людей, но заступилась за танцовщиц только одна женщина.

«Начал нас оскорблять, многоэтажным матом поливать. И люди со стороны — толпа сзади собралась — просто стояли и смотрели, минут 10 стояли. Было много мужчин, которые могли помочь. Но только женщина осмелилась выйти к этому „созданию“», — рассказала Рина.

Как выяснилось, агрессивного мужчину зовут Геннадий, он работает в сфере предоставления сантехнических услуг. В УМВД РФ по Санкт-Петербургу Life рассказали, что на мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

На странице darkside_cdt в Instagram участницы танцевальной группы поблагодарили пользователей соцсети за слова поддержки, они также призвали людей не уподобляться тем, кто позволяет себе «едкие и мерзкие высказывания в сторону других».

Источник фото: darkside_cdt / Instagram

«Пожалуйста, давайте будем добрыми. Давайте не разжигать ненависть и не подстегивать к этому других», — написали участники танцевальной группы в Stories в Instagram.