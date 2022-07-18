Санкции ради санкций. ЕС ввел новые ограничения против России, чтобы хоть формально поддержать США

Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Правда, специалисты назвали их ограничениями ради ограничений. Европе уже, по сути, нечем наказывать РФ. Любые санкции, как показала практика, могут обернуться против самого ЕС. Именно поэтому главам МИД приходится согласовывать ограничения, которые будут носить лишь формальный характер. Так европейцы и продемонстрируют свою поддержку США, и смогут избежать негативных последствий санкций для своего же народа.

Что включает новый пакет санкций от ЕС

Главы МИД стран Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Он не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей. Об этом сообщил журналистам в перерыве заседания министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», — процитировало его информационное агентство MTI.

По словам Сийярто, «несмотря на усилия некоторых государств — членов ЕС», в новый пакет не включены санкции против Газпромбанка. Именно через него проходят платежи за поставки российского газа в Европу. Также ограничения касаются 48 физических лиц, в том числе одного из вице-премьеров правительства Росси и нескольких глав регионов.

«В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 физических лиц, в том числе российский вице-премьер и несколько региональных политических лидеров, а также девять организаций», — пояснил Сийярто.

Сийярто также добавил, что уже седьмой по счету пакет санкций против России еще будут дорабатывать. Ограничения включили в себя запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения. Они также коснутся госзакупок и приема депозитов, появится запрет на бухгалтерские услуги, аудит.

Санкции ради санкций

Согласованные ограничительные меры — это санкции ради санкций, уверен экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Он рассказал «360», что по такой схеме Европа вводит ограничения уже давно.

Сами по себе европейские лидеры и те, кто сидит в Брюсселе, отрабатывают повестку США, чтобы обеспечить переток капиталов из ЕС в США. С одной стороны, они не могут этого не делать. С другой — делают это довольно формально: что-то принимается, но оттуда максимально вымарывается то, что может нанести ущерб Европе Валерий Корнеев.

Он подчеркнул, что санкции уже нанесли по ЕС такой удар, что если не случится каких-то существенных перемен, Европа эту зиму может и не пережить. Если «Северный поток» или «Северный поток — 2» не включится, то газа европейцам хватит максимум до января.

«Нынешние санкции никакого отношения к российской экономике не имеют. Это работа на публику. Они думают, что России запрещены операции в евро и долларах и для обеспечения своего импорта РФ якобы воспользуется золотом. Но для России в этом нет никакой необходимости. Достаточно юаней, рупий и других возможностей, которые есть. В Гонконге начали принимать рубли, потому что все отлично понимают, что теперь за рубли можно купить газ, нефть и все остальное», — подчеркнул Корнеев.

Что же касается запрета на торговлю товарами двойного назначения, которые могут использовать и в гражданской, и в военной областях, это ограничение также не нанесет урона РФ, уверен Корнеев.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков напомнил, что предыдущие санкции также долго согласовывались, «выдыхались» и часть стран даже не согласовала их.

«Очень мягкий получился вариант предыдущих санкций. Это вдогонку <…> Как бы нельзя оставлять ситуацию безнаказанной, в то же время наказывать уже нечем. И любые наказания могут обернуться простив „воспитателей“», — заключил Юденков.