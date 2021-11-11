Нам плохо, а им еще хуже. Санкции против «Аэрофлота» порушат систему авиасообщения Европы

Евросоюз намерен ввести санкции против авиакомпаний, доставляющих беженцев в Минск. О каких именно перевозчиках идет речь, официально не говорят, но СМИ сообщили, что под угрозой оказался «Аэрофлот». Россия уже пригрозила зеркальными мерами против европейских перевозчиков. «Аэрофлот» опроверг причастность к транзиту мигрантов и пообещал защитить свою репутацию в суде.

Авиакомпании под ударом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что страны ЕС начали обсуждение черного списка авиакомпаний, причастных к перевозке мигрантов в Белоруссию. Как сообщил источник Bloomberg, в список критериев для включения в санкционный пакет добавят пособничество и подстрекательство к торговле людьми. По словам собеседника агентства, европейские чиновники решили расправиться с авиакомпаниями, которые доставляют беженцев в Минск. Он отметил, что в предварительный список попали «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

Источник издания Politico уточнил, что главная цель нового санкционного пакета — авиакомпания «БелАвиа». Ей грозит отмена контрактов по лизингу самолетов у европейских перевозчиков. Также в список попали авиакомпании «Аэрофлот», Utair, Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai — только потому, что сохранили свои рейсы в Минск.

Собеседник Bloomberg уточнил, что санкции против перевозчиков введут в начале декабря. К ограничениям могут подключиться США и Великобритания. Официально утвержденного списка авиакомпаний пока нет. Также не известно, какие именно ограничения им грозят.

«Аэрофлот» опроверг свою причастность к организации перевозки мигрантов в Белоруссию.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что для жителей Ирана, Ирака и Сирии для перехода в Белоруссию через Россию требуется транзитная виза. За последние полтора месяца единственными транзитными пассажирами с Ближнего Востока, которые через Шереметьево вылетели в Минск, были 19 человек из Бейрута.

В «Аэрофлоте» отметили, что информация о возможных санкциях негативно повлияет на работу авиакомпании и ее финансовую деятельность. Перевозчик добавил, что намерен защищать свои интересы, в том числе через суд.

Ответ России

У России есть рычаг давления на Европу: западные авиакомпании во время рейсов в Азию пролетают в нашем воздушном пространстве. Первый зампред комитета по международным делам в Госдуме Дмитрий Новиков в беседе с «360» отметил, что Россия должна ответить на введение санкций против своего перевозчика, но для этого надо понять, какие страны пойдут на ограничения.

«Хотя в дипломатии существует принцип зеркальности, но те проблемы, которые создадут для нас западные партнеры, должны получить соответствующий ответ. Он может быть симметричным, связанным с введением санкций против конкретных авиакомпаний, и асимметричным, когда ответ будет даваться в другой плоскости», — заявил Новиков. Он добавил, что окончательное решение примет правительство России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал, что если ограничения введут, то из-за решения бюрократов Евросоюза больше пострадают европейские перевозчики и простые люди.

«Всегда, когда обсуждали возможности незаконного санкционного давления, вставал вопрос транссибирских перелетов. Самое главное сейчас — это отбить раскручивание санкционной спирали в отношении России. Проблемы, которые они хотят решить, не решатся, а позиции людей, которые это предлагают, заметно ухудшатся», — отметил Климов.

Отсидеться не получится

На пассажирах самолетов нет отметки, что они нелегальные мигранты. Поэтому Евросоюзу лучше сконцентрироваться на работе по укреплению своих границ, а не создавать проблемы авиаперевозчикам, которые в условиях пандемии находятся в непростой ситуации. Об этом «360» заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Нет никаких сомнений в том, что если санкции затронут коммерческие интересы „Аэрофлота“, российский Минтранс моментально примет зеркальные меры, которые ударят по коммерческим интересам европейских авиакомпаний», — отметил эксперт.

Он пояснил, что запрет полетов в воздушном пространстве над территорией России — мера чрезмерная. Но все зависит от того, на какие шаги пойдет Евросоюз. Олег Пантелеев уверен, что в этой возможной санкционной войне пострадают только авиаперевозчики.

«Аэрофлот» является на многих европейских направлениях назначенным перевозчиком, поэтому введение каких-либо ограничений в отношении авиакомпании приведет к тому, что назначенные перевозчики из большинства европейских стран столкнутся с проблемами. Отсидеться у большинства не получится Олег Пантелеев исполнительный директор агентства «Авиапорт».

С этим мнением согласился председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Он напомнил, что через Россию европейские авиакомпании летают в страны Азии и Ближнего Востока. Введение санкций увеличит дальность перелетов, которая превратится в финансовую удавку на шее любого перевозчика.

«Европейские авиакомпании никогда не поддержат такое решение, чтобы наложить какие-то санкции на „Аэрофлот“, потому что ответ будет сильный. Нашему перевозчику будет плохо, но западные компании ощутят более сильный удар», — отметил он.

Смирнов отметил, что даже санкции против Белоруссии создадут неудобства для всех — слишком много у нее соседей. И удобная система авиасообщения, которая работала на протяжении десятилетий, может быть полностью разрушена.