Как санкции открывают новые возможности для российской экономики

Россия привыкла к постоянным санкциям Запада. Несмотря на усилия иностранных политиков, экономика страны не рухнула. Наоборот, благодаря ограничениям РФ получила возможность всерьез взяться за собственный бизнес и производства, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. Специально для «360» он рассказал, каким видит будущее российской экономики и почему для ее развития важно государственное участие.

Далее — прямая речь.

Столетие под санкциями

Санкции в активной фазе применяются к России с 2014 года, но у нас экономика не покалечена, не разорвана в клочья, как пытаются говорить американцы. У нас практически история последних 100 лет — это сплошная жизнь под санкциями. Было только легкое ослабление давления в предвоенное время, потому что Запад тогда сам находился в условиях Великой депрессии.

Мы видим, что в условиях этих санкций мы жили, развивались, у нас были великие научно-технические достижения. Многие вспоминают те времена с определенной ностальгией, хотя и там было много недостатков и сложностей. Но мы жили в условиях санкций практически всю нашу историю.

Важен не столько опыт выживания в этих санкциях, сколько понимание того, что в этих условиях можно жить совершенно нормально — если заниматься собственной экономикой, заниматься ей серьезно, стимулируя и прилагая усилия для ее развития

Новые возможности

Существенная часть товаров и компонентов, которые мы употребляем внутри страны, импортного происхождения. Пресечение источников поставок, естественно, плохо сказывается на поступлении этих товаров и компонентов. На первый взгляд, кажется, что это негативный сценарий — рынок «оголяется».

Но у нас по многим позициям есть собственные производства — и по качеству не хуже, и по ценам отнюдь не выше, а, наоборот, более комфортные. Они просто были в тени более авторитетных, богатых и именитых западных компаний, не могли выйти с масштабным производством.

Если освободится ниша, освободятся рынки, эти компании достаточно быстро могут нарастить продукцию и заполнить возникшие пустые места. Экономика не терпит пустоты

Конечно, сейчас мы находимся в периоде паузы, перестройки, понимания того, в какой ситуации оказалась наша экономика. Идет осмысление, куда ей двигаться, освободятся ли новые ниши.

Вот мы уже видим, что IKEA хочет вернуться — наш рынок для них крайне привлекателен. У нас половина людей нуждаются в самом необходимом для комфортной жизни. И как только они получат нормальную работу с нормальными заработками, они тут же предъявят спрос на рынке — это и есть перспектива для западных компаний.

Мы можем восполнить отсутствие тех товаров, к которым привыкли. Потребуется полгода, может быть, год. В сложных производствах — перспектива два года. Это все может быть достигнуто за счет зачаточных производств, которые у нас есть. За это время они смогут раскрутиться и дать заполнение этих самых ниш.

Слово за государством

Должна быть стимулирующая денежно-кредитная политика, в ее основе должно лежать подавление инфляции вместе с созданием условий, при которых может развиваться наша промышленность. Денежно-кредитную политику нужно пересмотреть так, чтобы она была поощрительной для развития экономики.

Естественно, нужно участие государства. Наши сильные стороны — это базовые отрасли экономики: энергетика, добывающая промышленность, которые в известной степени обеспечивают стабильность. Добыча газа, металлургия базируются на высочайших технологиях, они дают импульс развития многим отраслям нашей экономики, играют роль такого внутреннего локомотива.



Шатурская ГРЭС — крупнейшая в мире электростанция, способная работать на торфе Источник фото: Wikimedia Шатурская ГРЭС — крупнейшая в мире электростанция, способная работать на торфе

Потенциал внутри нашей страны очень даже неплохой в виде добывающих отраслей, плюс у нас еще есть две опоры. Первая опора — это сельское хозяйство. Мы достигли продовольственной безопасности, продовольственной обеспеченности.

Вторая — у нас достаточно крупный оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Его тоже пытаются иногда поставить, так сказать, на весы, записать как обременяющий экономику. На самом деле он не только создает безопасность страны, но и оказывает позитивное воздействие на всю экономику, потому что это производство в самых разных областях, создание высококвалифицированных рабочих мест.

Рубль, как и любая валюта, накрепко связан с собственной экономикой. Будут успехи внутри нее — будет стабильный и крепкий рубль, и мы за него сможем не волноваться. Это самый главный постулат, который нужно понять

Любая валюта не оторвана от национальной экономики, это не самостоятельная субстанция. Значит, заниматься надо не рублем отдельно, а всей экономикой. Все производные идут отсюда: рубль, валютный курс, наличие рабочих мест, бизнес.