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    22 апреля 2022, 15:02

    Как санкции открывают новые возможности для российской экономики

    Финаналитик Беляев: санкции подтолкнут развитие российской экономики

    Александр Иванов, Дмитрий Толокевич

    Россия привыкла к постоянным санкциям Запада. Несмотря на усилия иностранных политиков, экономика страны не рухнула. Наоборот, благодаря ограничениям РФ получила возможность всерьез взяться за собственный бизнес и производства, уверен финансовый аналитик Михаил Беляев. Специально для «360» он рассказал, каким видит будущее российской экономики и почему для ее развития важно государственное участие.

    Как санкции открывают новые возможности для российской экономики

    Далее — прямая речь.

    Столетие под санкциями

    Санкции в активной фазе применяются к России с 2014 года, но у нас экономика не покалечена, не разорвана в клочья, как пытаются говорить американцы. У нас практически история последних 100 лет — это сплошная жизнь под санкциями. Было только легкое ослабление давления в предвоенное время, потому что Запад тогда сам находился в условиях Великой депрессии.

    Мы видим, что в условиях этих санкций мы жили, развивались, у нас были великие научно-технические достижения. Многие вспоминают те времена с определенной ностальгией, хотя и там было много недостатков и сложностей. Но мы жили в условиях санкций практически всю нашу историю.

    Важен не столько опыт выживания в этих санкциях, сколько понимание того, что в этих условиях можно жить совершенно нормально — если заниматься собственной экономикой, заниматься ей серьезно, стимулируя и прилагая усилия для ее развития

    Новые возможности

    Существенная часть товаров и компонентов, которые мы употребляем внутри страны, импортного происхождения. Пресечение источников поставок, естественно, плохо сказывается на поступлении этих товаров и компонентов. На первый взгляд, кажется, что это негативный сценарий — рынок «оголяется».

    Но у нас по многим позициям есть собственные производства — и по качеству не хуже, и по ценам отнюдь не выше, а, наоборот, более комфортные. Они просто были в тени более авторитетных, богатых и именитых западных компаний, не могли выйти с масштабным производством.

    Если освободится ниша, освободятся рынки, эти компании достаточно быстро могут нарастить продукцию и заполнить возникшие пустые места. Экономика не терпит пустоты

    Конечно, сейчас мы находимся в периоде паузы, перестройки, понимания того, в какой ситуации оказалась наша экономика. Идет осмысление, куда ей двигаться, освободятся ли новые ниши.

    Вот мы уже видим, что IKEA хочет вернуться — наш рынок для них крайне привлекателен. У нас половина людей нуждаются в самом необходимом для комфортной жизни. И как только они получат нормальную работу с нормальными заработками, они тут же предъявят спрос на рынке — это и есть перспектива для западных компаний.

    Мы можем восполнить отсутствие тех товаров, к которым привыкли. Потребуется полгода, может быть, год. В сложных производствах — перспектива два года. Это все может быть достигнуто за счет зачаточных производств, которые у нас есть. За это время они смогут раскрутиться и дать заполнение этих самых ниш.

    Слово за государством

    Должна быть стимулирующая денежно-кредитная политика, в ее основе должно лежать подавление инфляции вместе с созданием условий, при которых может развиваться наша промышленность. Денежно-кредитную политику нужно пересмотреть так, чтобы она была поощрительной для развития экономики.

    Естественно, нужно участие государства. Наши сильные стороны — это базовые отрасли экономики: энергетика, добывающая промышленность, которые в известной степени обеспечивают стабильность. Добыча газа, металлургия базируются на высочайших технологиях, они дают импульс развития многим отраслям нашей экономики, играют роль такого внутреннего локомотива.

    Как санкции открывают новые возможности для российской экономики | Изображение 1Источник фото: Wikimedia
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    Потенциал внутри нашей страны очень даже неплохой в виде добывающих отраслей, плюс у нас еще есть две опоры. Первая опора — это сельское хозяйство. Мы достигли продовольственной безопасности, продовольственной обеспеченности.

    Вторая — у нас достаточно крупный оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Его тоже пытаются иногда поставить, так сказать, на весы, записать как обременяющий экономику. На самом деле он не только создает безопасность страны, но и оказывает позитивное воздействие на всю экономику, потому что это производство в самых разных областях, создание высококвалифицированных рабочих мест.

    Рубль, как и любая валюта, накрепко связан с собственной экономикой. Будут успехи внутри нее — будет стабильный и крепкий рубль, и мы за него сможем не волноваться. Это самый главный постулат, который нужно понять

    Любая валюта не оторвана от национальной экономики, это не самостоятельная субстанция. Значит, заниматься надо не рублем отдельно, а всей экономикой. Все производные идут отсюда: рубль, валютный курс, наличие рабочих мест, бизнес.