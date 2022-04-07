В условиях санкций и ограничений Московская область помогает бизнесу. В регионе ввели особые меры поддержки, которые упрощают аренду земли, предоставляют льготный заем и субсидии процентной ставки по кредиту.

Земельный участок в аренду

На фоне санкций в Московской области начали действовать региональные меры поддержки для бизнеса. По одной из них предприниматель может получить земельный участок в аренду за один рубль для размещения импортозамещаемого производства.

Бизнес может арендовать землю на три года. Но есть условие: получатели поддержки должны производить товары импортозамещения в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, пищевой промышленности или производства лекарств. Для привлечения инвестиций в создание современных импортозамещающих производств заключат офсетные контракты. Это долгосрочные договоры поставки, по которым поставщик берет на себя инвестиционные обязательства.

Субсидия ставки по кредиту

Любой арендатор земельного участка может получить субсидию процентной ставки по кредиту банка от Московской области. Ее максимальный размер может быть 11,5%, а размер кредита — от пяти до 100 миллионов рублей.

Льготная процентная ставка будет действовать три года, а среди банков-партнеров Сбербанк России, ВТБ, Промсвязьбанк и банк «Открытие». Цели кредитования должны соответствовать инвестиционным целям и пополнению оборотных средств.

Льготный заем

Предприниматель, который арендует земельный участок, может также получить льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области. Его сумма достигает двух миллиардов рублей, и дается он на срок до пяти лет. Минимальный размер процентной ставки — от 1 до 5%.

Заем позволит провести импортозамещение в сельском хозяйстве, машиностроении, текстильной промышленности, фармацевтике, производстве строительных материалов.

Арендатор земельного участка также может продлить договор аренды земли на три года.

Микрозаймы для малого и среднего бизнеса

Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить микрозаймы до пяти миллионов рублей в качестве региональных мер поддержки. При таком условии предприниматели получают несколько преимуществ. Микрозаем оформляется без дополнительных комиссий, а субъектам малого и среднего бизнеса предоставляют гибкий график погашения.

Предприниматель может получить более одного займа, а выдается он поэтапно. Действующие дорогие кредиты можно рефинансировать. Для приоритетных направлений ставка составляет от 2 до 9% годовых, а для неприоритетных — 14% годовых.

Поручительства для бизнеса и самозанятых

Гарантийный фонд Московской области предоставляет поручительства по обязательствам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии, а также договорам лизинга.

По условиям поддержки, собственный залог должен быть не менее 30%, но для начинающих предпринимателей и самозанятых залог не нужен. По условиям вести свое дело нужно минимум один месяц, а задолженность по налогам и сборам должна быть не более 50 тысяч рублей. По заработной плате тоже не должно быть задолженности.

По кредитным договорам поручительства предоставляются на срок до 10 лет, а вознаграждение фонда — от 0,5–0,75% годовых от суммы поручительства. По договорам банковских гарантий, поручительства предоставляются на четыре года, а вознаграждение фонда — 0,75% годовых.

Гарантийный фонд Московской области также предоставляет поручительства по договорам лизинга на срок до пяти лет и до 0,75% годовых вознаграждения для организации.