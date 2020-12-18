Санкции добавят спортивной злости. WADA и CAS мотивировали россиян побеждать

CAS сократил дисквалификацию России с четырех до двух лет. С 16 декабря 2022 года мы сможем подавать заявки и проводить международные соревнования. До этого времени в РФ должны пройти несколько чемпионатов мира, и некоторые могут перенести в другие страны. На подготовку и выступления атлетов это не повлияет, уверены спортивные чиновники. Зато добавит спортивной злости и победной мотивации.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил дисквалификацию России вдвое — до 16 декабря 2022 года. И снизил штраф с компенсацией затрат Всемирного антидопингового агентства на расследование почти с пяти до 1,27 миллиона долларов.

В декабре 2019 года исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов флага и гимна. Стране запретили проводить ряд крупных континентальных и международных первенств, а спортивным чиновникам закрыли посещение Олимпиады, Паралимпиады, юношеских игр и чемпионатов мира. Таким было наказание за отличие базы данных Московской антидопинговой лаборатории от копии, предоставленной экс-главой лаборатории Григорием Родченковым.

В решении CAS отмечается: если Россия уже получила право проведения мировых первенств, то их перенесут в другую страну, только если для этого не будет юридических или других трудностей. Поэтому в теории в 2021 году под угрозой оказались чемпионаты мира по скалолазанию, пляжному футболу и хоккею с мячом. А в 2022 году — по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воде.

Новые реалии

Домашний чемпионат — это не только поддержка трибун, сообщил «360» президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили. Это еще и осознание участниками того, что за них придут поболеть родные и близкие, которые не всегда могут слетать на зарубежные первенства. Но запреты и ограничения не смогут повлиять на уровень подготовки тех атлетов, которые продолжали тренироваться и участвовать в соревнованиях.

«Ну, что делать. Будем в таких условиях сражаться. Те, кто динамично, невзирая ни на что работали как внутри страны, так и на соревнованиях международных федераций, — не думаю, что они скатятся. А те, кто бегали, посыпали головы пеплом, искали крайних, — думаю, у них та же тенденция и останется», — сказал он.

По словам Мамиашвили, санкции — это не только невозможность выступать под российским флагом, но и то, о чем не говорят, — более пристальные и унизительные проверки и дополнительные нервы борцов. Однако таково решении CAS, с которым спортсменам в ближайшие два года придется жить.

Добавить спортивной злости

Подготовка к Олимпиаде продолжается, рассказал «360» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. В ней спортсменам помогает эмоциональный опыт, полученный во время выступлений под нейтральным флагом в Пхенчхане. Тогда спортсмены сумели добавить спортивной злости в настрой и показали выдающиеся результаты.

«Поэтому я из всего плохого делаю хороший вывод: Олимпийские игры состоятся, и на них будут все наши лучшие спортсмены. А гимн и флаг будут у каждого в душе и сердце. Когда выходишь на старт в индивидуальных соревнованиях, ты в душе ощущаешь поддержку и помощь. И необязательно это всегда должно быть снаружи», — подчеркнул Сальников.

Что касается чемпионата мира, отменить его будет не так просто: контракты со спонсорами и так далее давно подписаны, у сторон имеются финансовые обязательства, сказал глава федерации. А в решении CAS в том числе указана невозможность переноса из-за экономических проблем. Ведь тогда кому-то придется возмещать организаторам расходы на подготовку к соревнованию.

Дополнительная мотивация

Вероятность того, что ЧМ перенесут из России, мала, заявил «360» президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. В сжатые сроки спортивные чиновники просто не найдут другую страну, которая успеет подготовиться. Тем более в Международной федерации проведение чемпионата в России поддерживают.

«Я думаю, никак это (двухлетние санкции — прим. ред.) принципиально [на уровень спортсменов] не повлияет. Единственное, мне кажется, это глобально создает не очень правильную атмосферу вокруг спорта. Он становится более политизированным, создает неприятное ощущение у молодежи, которая хочет заниматься спортом», — добавил Бычков.

Самим спортсменам, по его словам, обидно, но негативно на их подготовку запреты не влияют. Наоборот, для многих это может стать дополнительной мотивацией для побед. А к регулярным проверкам, некоторые из которых бывают ночью или рано утром, все давно уже привыкли.