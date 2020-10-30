Санитарка ивановского интерната для престарелых и инвалидов рассказала о том, как в заведении издеваются над пациентами. Их якобы избивают, обливают кипятком и обворовывают. В администрации уверены — так женщина мстит за увольнение, а ужасающие фотографии сделаны в другом месте.

Дом ужасов

Накануне в Сети появились чудовищные фотографии: пожилые люди лежат на кроватях в крайне запущенном состоянии. На одном снимке у человека уже началась гангрена, на другом — пожилой мужчина в грязном подгузнике, на третьем — рана на плече, через которую просматривается мясо. Кучи грязного белья на полу и орды тараканов прилагаются.

Автор публикации уверял, что место бесчеловечной съемки — Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ивановской области. Санитарка этого учреждения, которая и сделала фотографии, рассказала «360» о том, что в интернате такая обстановка всегда — больные буквально воют от чудовищных условий.

Сотрудники, по ее словам, не только не выполняют свои должностные обязанности, но и злоупотребляют алкоголем прямо на рабочем месте, обворовывают пациентов — у одной из постоялиц украли золотые сережки и цепочку с крестиком, у других отбирают пенсии, недокармливают и забирают себе передачки от родных.

Люди приходят работать, а этот коллектив сжирает новеньких — они начинают придираться, начали меня унижать, я очень долго терпела. Они зашугали пациентов, люди действительно боятся бывшая санитарка дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Другая сторона медали

В пресс-службе правительства Ивановской области рассказали «360», что сотрудники областного департамента социальной защиты незамедлительно провели проверку интерната и факты насилия над подопечными не подтвердились.

«Опубликованные фото не соответствуют помещениям дома-интерната, и на момент проверки у постояльцев, получателей услуг диагнозов, которые на фотографиях, не имеется», — заявили в пресс-службе.

Во время пандемии на территорию интерната перестали пускать родственников, а медицинский персонал работает вахтами — по 14-16 дней. Живут там же — при пациентах, в тех же условиях. Сотрудники отделения написали письмо в департамент соцзащиты (есть в распоряжении «360»), где рассказали, что их оскорбила подобная клевета.

«Фотографии не соответствуют настоящему времени, в доме-интернате нет постельного белья такой расцветки и нет людей больных с рожистыми заболеваниями кожи, трофическими язвами и гангренами, таких людей направляют в больницы для профильного лечения», — говорится в документе.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части Богородского дома-интерната для престарелых и инвалидов Петр Гану рассказал «360» о том, что в интернате действительно нет людей с подобными диагнозами или увечьями, и предоставил в качестве доказательства фотографии.

«Чтобы люди у нас в таком состоянии, что мы ломаем им руки, ноги, обливаем кипятком — это ужас… Это просто даже не укладывается в голове, мы в шоке от этой информации. Сегодня с утра к нам приехали [с проверкой], ходили, ничего не нашли — нет у нас людей таких», — сказал Гану.

Месть санитарки

Сейчас, по словам санитарки, ее не допускают к работе из-за медкнижки — у руководства возникли вопросы к результатам ежегодного обследования. Женщина заявила «360», что согласилась заново пройти процедуру, но ей отказали.

«Они просто хотят от меня избавиться», — сказала она.

Петр Гану уверен, что женщина решила оклеветать интернат и его сотрудников из мести. Ее действительно сократили из-за того, что врачи не допустили ее до работы с пациентами по состоянию здоровья.

Мы отправили ее к другому на случай, если врач неправильную дал оценку здоровью. Сделали повторно, диагноз подтвердился. Предложили параллельно другую работу, она отказалась, отказ подписывать не стала. И говорит: «Я вам устрою — с прокуратурой и все вот это» Петр Гану заместитель директора по административно-хозяйственной части Богородского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Родственница одного из постояльцев этого интерната рассказала «360», что она никогда не слышала, чтобы кто-то жаловался на условия проживания в учреждении или на отношение персонала.

«Пока я ходила туда, всегда все было в чистоте, все аккуратное, нормальная еда. Постельное белье было чистое, его мыли, все абсолютно нормально, со всеми общалась, и с доктором. И телевизор в палате есть. На столе всегда чисто, всегда пол подметен — они пообедали, сразу собирают тарелки, пол моют, потому что они же могут что-то уронить, пролить», — рассказала она.

Один нюанс был: тараканы в интернате действительно были, но их, по словам женщины, всегда травили. О том, что происходит в учреждении сейчас, она не знает — посетителей временно не пускают из-за пандемии. Но женщина периодически разговаривает с родственником по телефону. «Все хорошо, я сытый, всем доволен», — такие его слова.