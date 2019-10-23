Бывший игрок КВН стал постпредом Калмыкии при президенте. Путь Сангаджи Тарбаева из юмора в политику
Сангаджи Тарбаев вырос в калмыцком городе Элиста, окончил местную среднюю школу с золотой медалью, а потом поступил в Российский университет дружбы народов, где и попал в КВН. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, вокальные способности молодого человека отметил даже престижный музыкальный колледж в Майами, но Тарбаев все же решил посвятить себя международным отношениям.
За шесть лет учебы в РУДН, на факультете «Теории и истории международных отношений», Тарбаев дважды проходил стажировки за границей: в Хелуанском университете в Египте и в Дамасском университете в Сирии. Он в совершенстве владеет английским и арабским языками.
Еще играя в КВН в составе «Сборной РУДН», Тарбаев начал заниматься продюсированием. В 2007-2008 был соведущим программы «Вокруг света», а в 2008 году занял пост генерального продюсера в компании Yellow, Black & White. Из-под руки Тарбаева вышли такие развлекательные шоу, как «Даешь молодежь», «Шоу „Уральские пельмени“», «Кухня» и другие. За проект «Одна за всех» Тарбаев даже получил премию ТЭФИ-2011 как лучший продюсер телевизионной программы. Позже Сангаджи Тарбаев стал сооснователем еще нескольких компаний по производству телевизионных развлекательных программ.
Сангаджи Тарбаев давно зарекомендовал себя патриотом республики и активным общественным деятелем. С 2014 по 2017 год Тарбаев был членом Общественной палаты Российской Федерации, занимал пост председателя Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты, а с 2019-го стал одним из 15 членов Общественной палаты Москвы. Теперь он будет защищать интересы республики в должности постоянного представителя Калмыкии при президенте.
У себя в Instagram Тарбаев объяснил, что его кандидатуру рассматривали на пост сенатора от Калмыкии, но «обстоятельства сложились иным образом».
«Я всегда помогал и буду помогать своей Родине, при этом для меня неважно, в каком статусе я буду находиться!» — написал он. Тарбаев добавил, что должность постпреда «позволит продолжать активно участвовать в жизни республики. На этом посту мне предстоит выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию координировать действия и помогать нашим землякам, живущим в Москве».
Он остается председателем Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений». Тарбаев также занимался разработкой социальной программы «Большие семейные игры», направленной на укрепление семейных ценностей.