Бывший игрок КВН стал постпредом Калмыкии при президенте. Путь Сангаджи Тарбаева из юмора в политику

Сейчас большая часть россиян знает Сангаджи Тарбаева только как капитана команды КВН «Сборной РУДН». Теперь, когда глава Калмыкии Бату Хасиков назначил бывшего юмориста постоянным представителем республики при президенте РФ, стало интересно, что позволило Тарбаеву занять этот пост. «360» рассказывает о карьере Сангаджи за пределами Клуба веселых и находчивых.

Сангаджи Тарбаев вырос в калмыцком городе Элиста, окончил местную среднюю школу с золотой медалью, а потом поступил в Российский университет дружбы народов, где и попал в КВН. Он окончил музыкальную школу по классу скрипки, вокальные способности молодого человека отметил даже престижный музыкальный колледж в Майами, но Тарбаев все же решил посвятить себя международным отношениям.

За шесть лет учебы в РУДН, на факультете «Теории и истории международных отношений», Тарбаев дважды проходил стажировки за границей: в Хелуанском университете в Египте и в Дамасском университете в Сирии. Он в совершенстве владеет английским и арабским языками.

Еще играя в КВН в составе «Сборной РУДН», Тарбаев начал заниматься продюсированием. В 2007-2008 был соведущим программы «Вокруг света», а в 2008 году занял пост генерального продюсера в компании Yellow, Black & White. Из-под руки Тарбаева вышли такие развлекательные шоу, как «Даешь молодежь», «Шоу „Уральские пельмени“», «Кухня» и другие. За проект «Одна за всех» Тарбаев даже получил премию ТЭФИ-2011 как лучший продюсер телевизионной программы. Позже Сангаджи Тарбаев стал сооснователем еще нескольких компаний по производству телевизионных развлекательных программ.

Сангаджи Тарбаев давно зарекомендовал себя патриотом республики и активным общественным деятелем. С 2014 по 2017 год Тарбаев был членом Общественной палаты Российской Федерации, занимал пост председателя Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты, а с 2019-го стал одним из 15 членов Общественной палаты Москвы. Теперь он будет защищать интересы республики в должности постоянного представителя Калмыкии при президенте.

У себя в Instagram Тарбаев объяснил, что его кандидатуру рассматривали на пост сенатора от Калмыкии, но «обстоятельства сложились иным образом».

«Я всегда помогал и буду помогать своей Родине, при этом для меня неважно, в каком статусе я буду находиться!» — написал он. Тарбаев добавил, что должность постпреда «позволит продолжать активно участвовать в жизни республики. На этом посту мне предстоит выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию координировать действия и помогать нашим землякам, живущим в Москве».

Он остается председателем Совета «Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений». Тарбаев также занимался разработкой социальной программы «Большие семейные игры», направленной на укрепление семейных ценностей.