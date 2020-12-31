Санду захотела приехать в Россию, чтобы решить судьбу Приднестровья. В чем ее цель?

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности посетить Россию, если ее пригласят. По словам политика, это помогло бы обсудить приднестровский конфликт и другие вопросы. Эксперт в разговоре с «360» отметил, что вряд ли такая встреча действительно что-то решит.

Санду заявила, что у Молдавии и России есть несколько тем для обсуждения на повестке. Они касаются сфер торговли, экспорта и Приднестровья. По ее словам, поездка в Россию могла бы посодействовать их решению.

На данный момент у президента Молдавии запланировано два официальных визита — в Киев и Брюссель.

Санду в России не ждут?

Готовность Майи Санду посетить Россию удивила сразу по нескольким причинам. Во-первых, со стороны России еще не поступало никаких приглашений. Во-вторых, это заявление резко контрастирует с ее предыдущими словами о желании вывести российских миротворцев из Приднестровья.

Это выглядит как попытка продемонстрировать наличие доброй политической воли к сотрудничеству с Россией, заявил «360» член Общественной палаты РФ и кандидат политических наук Сергей Марков.

«Меня эта новость немножко поразила. Она готова приехать, а готовы ли ее видеть в России после ее враждебных заявлений, которые к тому же подрывают гражданский мир в Молдавии?» — отметил он.

А если уж проводить встречу в Москве, то делать ее нужно не с нашим президентом. Те вопросы, которые необходимо урегулировать, она могла бы обсудить с руководителем администрации президента Дмитрием Козаком. Именно он был главным разработчиком плана мирного урегулирования ситуации гражданского конфликта в Приднестровье. По нему у ПМР появилась бы возможность блокировать некоторые законопроекты, а Молдавия должна была бы соблюдать нейтралитет и демобилизовать армию. Однако подписание меморандума сорвалось в 2003 году из-за вмешательства западных структур. Притом никаких видимых причин для отказа не было. А приднестровский конфликт так и не разрешился и даже усугубился.

Этот план сохраняет актуальность и сейчас, а потому именно его и нужно обсуждать Санду с Козаком.

Цель — Приднестровье

Однако эксперт убежден: такая инициатива будет идти лишь с российской стороны, а Молдавию будет интересовать только вывод российских миротворцев из страны. По его словам, миротворцев из региона хотят убрать, потому что главная цель Санду — ликвидировать Молдавию и войти в состав Румынии. А дальше пойдет атака на регион Приднестровья. Сейчас этого сделать никто не может как раз из-за наличия российских миротворцев в регионе. При этом нужно понимать, что это не конкретные желания Санду. Через нее выражаются цели и желания Запада.

«Санду не является самостоятельным политиком. Она марионетка в руках Румынии, США и ЕС. Она делает то, чего они требуют», — подчеркнул он.

А потому даже если встреча в Москве состоится, она ни на что не повлияет. Санду не изменит своих позиций и продолжит отстаивать интересы Запада.

Санду против российских миротворцев

Ранее Санду уже заявляла о том, что необходимо вывести российских миротворцев из региона. При этом выплачивать долги Приднестровья за газ России она отказалась. Заявила, что это долг «властей» Приднестровья, а власти Молдавии тут ни при чем. Такие высказывания возмутили российских политиков.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников указал на нелогичность таких заявлений.

«Если это не ее страна (Приднестровье — прим. „360“), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите», — цитируют Калашникова РИА «Новости».

Около 60% Приднестровья населяют русские и украинцы. Жители этой территории добивались выхода из состава Молдавии еще до того, как распался СССР. В 1992 году, после вооруженного конфликта, Приднестровье стало фактически неподконтрольным молдавским властям.