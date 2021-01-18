Санду собралась в Россию, чтобы усилить торговлю. Но что скажет «хозяин» Молдавии?

Президент Молдавии Майя Санду вновь намекнула о желании посетить Россию с рабочим визитом. Она также заявила о намерении обсудить вопрос открытия рынков для молдавских товаров. Политики в разговоре с «360» положительно оценили стремление Санду наладить контакт с Москвой, вот только «хозяину» Молдавии это вряд ли понравится.

О желании посетить Москву, как только Россия и Молдавия об этом договорятся, Майя Санду сообщила в эфире местного телеканала, передает РИА ФАН. Она отметила, что у Молдавии достаточно серьезная повестка с Россией и по социальному, и по экономически-торговому вопросам. Помимо этого, президент хотела бы обсудить тему открытия российских рынков для молдавских товаров.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с «360» заметил, что Россия заинтересована в развитии двухсторонних связей с Молдавией и особенно торгово-экономических. Он подчеркнул, что подобного рода подходы только приветствуются. Однако спешить с решением по поводу открытия рынков не стал.

«Нужно смотреть, все ли молдавские товары у нас востребованы, чтобы они не создавали ненужную конкуренцию нашим производителям. Я пока не готов говорить об этом во всеобъемлющем ключе», — сказал политик.

При этом он отметил, что возможность проведения переговоров по данным вопросам есть.

Член высшего совета партии «Единая Россия», лидер российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оказался настроен чуть более скептично. По его словам, Россия вряд ли нуждается в молдавских товарах. Помимо местной продукции, у нас уже есть сотрудничество с такими странами, как Абхазия и Южная Осетия.

Взаимовыгодные отношения

В ходе прошедшей в пятницу онлайн-встречи с дипломатическим корпусом Молдавии Санду заявила, что рассчитывает на построение хороших отношений с Россией. Она отметила, что страны связывает сотрудничество во многих направлениях и тесные торгово-экономические связи. При этом есть ряд областей, где интересы государств отличаются.

«Мы должны продолжить переговоры по приднестровскому урегулированию, а также выполнению Россией обязательств по выводу войск с нашей территории. Я приложу все усилия, чтобы у нас были хорошие отношения, построенные на взаимной выгоде и уважении», — передал ее слова ТАСС.

Морозов согласился с тем, что вопрос Приднестровья действительно требует регулирования. Россия всячески помогает этому региону и народу, пока Молдавия отодвигает его все дальше от себя.

«Думаю, что мы наоборот будем убеждать Санду в том, чтобы она предпринимала какие-то действенные меры по обеспечению необходимой поддержки приднестровцам», — заявил он.

Политик также не исключил возможность скорого приглашения президента Молдавии в Россию. Правда, по его словам, далеко не все готовы решиться на откровенный разговор и приехать.

Франц Клинцевич заметил, что намерения молдавского лидера правильные, но в одиночку решить приднестровский кризис она не сможет.

По словам Клинцевича, тот факт, что она пытается наладить отношения с Россией, показывает ее понимание простой истины — без России Молдавии будет тяжело. Однако Санду оказалась заложником тяжелого положения. В окружении Румынии, Европы и американцев ей будет невозможно выстроить конструктивные отношения с Россией. Поскольку у США сейчас задача создать вокруг России пояс нестабильности с деструктивными процессами.

«Я очень позитивно оцениваю все эти инициативы президента Молдавии, но очень сильно боюсь, что ей реализовать эти инициативы не даст прежде всего их хозяин — США, а не позиция Российской Федерации», — заметил политик.

В заключение он добавил, что конфликт между Молдавией и Приднестровьем в ближайшее время неизбежен, потому что его будут целенаправленно разжигать.