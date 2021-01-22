Языки меньшинств снова оказались никому не нужны. Как Молдавия лишилась русского

Конституционный суд Молдавии отменил закон о статусе русского языка, как межнационального. Лидер партии социалистов и бывший президент страны Игорь Додон заявил, что до суда дело довели партия действующего президента Майи Санду. Он пообещал, что обжалует это решение суда.

Языковой вопрос

Русский язык в Молдавии терял статус языка межнационального общения дважды. Впервые Конституционный суд страны принял такое решение в 2018 году, когда признал устаревшим закон о функционировании языков, принятый в 1989 году в СССР.

В середине декабря прошлого года парламент Молдавии принял новый закон о языке, по которому русский получил особый статус. Согласно документу, государственные органы обязывались предоставлять информацию гражданам, в том числе и на русском языке. Также на двух языках могут проходить судебные заседания. Кроме того на русском языке нужно было дублировать все официальные документы и названия государственных учреждений. Но сегодня Конституционный суд Молдавии признал этот закон противоречащим Конституции.

Председатель суда Домника Маноле объяснила, что принятый парламентом закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к языкам других национальных меньшинств.

По словам судьи, проживающие в стране этнические русские составляют 9,39% от всех жителей. Кроме них к национальным меньшинствами относятся украинцы, гагаузы и болгары. При этом в некоторых регионах нет ни одного человека, который говорил бы по-русски. Но представителям государственных органов придется вводить дублировать документы и названия учреждений на два языка.



Маноле подчеркнула, что языком межнационального общения в Молдавии должен оставаться государственный.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон, который был одним из инициаторов закона, заявил, что Конституционный суд вынес свое решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост президента.

«Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.

Предсказуемое решение

Сразу после принятия этого закона стало понятно, что Конституционный суд его отменит, так как депутаты проголосовали с нарушением процедур. Об этом в беседе с «360» заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Он напомнил, что такое же решение Конституционный суд страны принял в 2018 году по инициативе председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка. По словам эксперта, так политик хотел понравиться коллективному Западу.

«То, что происходит сегодня — это продолжение той политики», — сказал Тулянцев. Он отметил, что когда Партия социалистов под руководством Игоря Додона принимала закон о русском языке они прекрасно знали, что Конституционный суд снова отменит это решение, чтобы устроить себе очередной пиар на этом поле.

Молдавия пронизана насквозь людьми, которые верой и правдой служили Плахотнюку. Когда Партия Социалистов формирует большинство в парламенте с фактически с осколками партии Плахотнюка это никак не могло закончится по другому. То есть фактически решать вопрос русского языка по-настоящему никто и не собирался Игорь Тулянцев глава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

Он напомнил, что этот вопрос не поднимался, когда Игорь Додон был президентом, а его партия контролировала парламент. Хотя тогда это решение можно было провести спокойно и без ущерба для имиджа пророссийских сил, которые есть в стране.

«Настоящие защитники русского языка — это простые молдаване. Пока они есть в нашей стране русский язык живет, жил и будет жить. Вне зависимости от того, как его будут продавать наши политики или заработать себе политические очки. Главным другом России является многонациональный народ Молдавии, а не политические карлики, которые пытаются на этой теме играть», — подчеркнул эксперт.

Игорь Тулянцев отметил, что даже в случае принятия этого закона на жизнь простых граждан он не повлияет, так как подавляющее большинство прекрасно знает русский язык и использует его в своей повседневной жизни. Но встречаются и исключения.

«Если человек упоротый националист, то какой бы закон ни был, он не будет разговаривать с вами на русском языке. Если это нормальный человек, коих в Молдавии большинство, то даже если не будет закона, то он все будет говорить по-русски», — пояснил свою мысль Игорь Тулянцев.

Он не исключил, что сама история с законом могла стать провокацией прорумынских сил, которые показали слабость политиков, которые сейчас кричат об ущемлении русского языка.