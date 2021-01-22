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    22 января 2021, 00:01

    Языки меньшинств снова оказались никому не нужны. Как Молдавия лишилась русского

    Анатолий Минкин, Ольга Нижельская

    Конституционный суд Молдавии отменил закон о статусе русского языка, как межнационального. Лидер партии социалистов и бывший президент страны Игорь Додон заявил, что до суда дело довели партия действующего президента Майи Санду. Он пообещал, что обжалует это решение суда.
    Языки меньшинств снова оказались никому не нужны. Как Молдавия лишилась русского

    Языковой вопрос

    Русский язык в Молдавии терял статус языка межнационального общения дважды. Впервые Конституционный суд страны принял такое решение в 2018 году, когда признал устаревшим закон о функционировании языков, принятый в 1989 году в СССР.

    В середине декабря прошлого года парламент Молдавии принял новый закон о языке, по которому русский получил особый статус. Согласно документу, государственные органы обязывались предоставлять информацию гражданам, в том числе и на русском языке. Также на двух языках могут проходить судебные заседания. Кроме того на русском языке нужно было дублировать все официальные документы и названия государственных учреждений. Но сегодня Конституционный суд Молдавии признал этот закон противоречащим Конституции.

    Председатель суда Домника Маноле объяснила, что принятый парламентом закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к языкам других национальных меньшинств.

    По словам судьи, проживающие в стране этнические русские составляют 9,39% от всех жителей. Кроме них к национальным меньшинствами относятся украинцы, гагаузы и болгары. При этом в некоторых регионах нет ни одного человека, который говорил бы по-русски. Но представителям государственных органов придется вводить дублировать документы и названия учреждений на два языка.

    Маноле подчеркнула, что языком межнационального общения в Молдавии должен оставаться государственный.

    Лидер Партии социалистов Игорь Додон, который был одним из инициаторов закона, заявил, что Конституционный суд вынес свое решение по запросу депутатов Партии действия и солидарности (ПДС), которой руководила Майя Санду до избрания на пост президента.

    «Она обещала гражданам нашей страны сохранять и развивать языки каждого этноса в Молдавии. И обманула. Партия социалистов сделает все, чтобы отстоять этот закон, мы подготовили для этого возможные аргументы и будем за него бороться», — заявил Додон.

    Предсказуемое решение

    Сразу после принятия этого закона стало понятно, что Конституционный суд его отменит, так как депутаты проголосовали с нарушением процедур. Об этом в беседе с «360» заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

    Он напомнил, что такое же решение Конституционный суд страны принял в 2018 году по инициативе председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка. По словам эксперта, так политик хотел понравиться коллективному Западу.

    «То, что происходит сегодня — это продолжение той политики», — сказал Тулянцев. Он отметил, что когда Партия социалистов под руководством Игоря Додона принимала закон о русском языке они прекрасно знали, что Конституционный суд снова отменит это решение, чтобы устроить себе очередной пиар на этом поле.

    Молдавия пронизана насквозь людьми, которые верой и правдой служили Плахотнюку. Когда Партия Социалистов формирует большинство в парламенте с фактически с осколками партии Плахотнюка это никак не могло закончится по другому. То есть фактически решать вопрос русского языка по-настоящему никто и не собирался

    Игорь Тулянцевглава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

    Он напомнил, что этот вопрос не поднимался, когда Игорь Додон был президентом, а его партия контролировала парламент. Хотя тогда это решение можно было провести спокойно и без ущерба для имиджа пророссийских сил, которые есть в стране.

    «Настоящие защитники русского языка — это простые молдаване. Пока они есть в нашей стране русский язык живет, жил и будет жить. Вне зависимости от того, как его будут продавать наши политики или заработать себе политические очки. Главным другом России является многонациональный народ Молдавии, а не политические карлики, которые пытаются на этой теме играть», — подчеркнул эксперт.

    Игорь Тулянцев отметил, что даже в случае принятия этого закона на жизнь простых граждан он не повлияет, так как подавляющее большинство прекрасно знает русский язык и использует его в своей повседневной жизни. Но встречаются и исключения.

    «Если человек упоротый националист, то какой бы закон ни был, он не будет разговаривать с вами на русском языке. Если это нормальный человек, коих в Молдавии большинство, то даже если не будет закона, то он все будет говорить по-русски», — пояснил свою мысль Игорь Тулянцев.

    Он не исключил, что сама история с законом могла стать провокацией прорумынских сил, которые показали слабость политиков, которые сейчас кричат об ущемлении русского языка.