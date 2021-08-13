В Европе зафиксировали самый жаркий день в истории. Нагреется ли Россия до +50?

На этой неделе в Европе зафиксировали самый жаркий день в истории. На Сицилии температура приблизилась к 49 градусам. Волны жары могут вскоре стать привычными для жителей планеты. Высокие температуры приведут к изменениям в природе, а также вызовут проблемы со здоровьем у жителей мегаполисов.

На Сицилии зафиксировали температурный максимум для Европы: на острове температура достигла 48,8 градуса, написал сайт nbcnews.ru. Об этом сообщил Сицилийский агрометеорологический информационный центр.

Пока что Всемирная метеорологическая организация не подтвердила эти данные из Италии. Если это случится, то на континенте установится новый рекорд. Последний раз такая жаркая погода была в Греции в 1977 году.

Похожую температуру фиксировали на этой неделе и в других городах Италии, например в Палермо и Риме, где в полдень стояла жара выше 40 градусов. По прогнозам министерства здравоохранения Италии, в субботу в 17 городах объявят «красный» уровень метеоопасности, написал сайт Euronews.com.

Причиной изнуряющей жары в Италии стал антициклон «Люцифер». На фоне высокой температуры произошли вспышки лесных пожаров на Сардинии, Сицилии и в области Калабрия. В четверг пожарные потушили более 520 очагов, из них 230 были на Сицилии.

Россияне также могут вновь столкнуться с жарой. В Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Коми спрогнозировали повышение температуры до +29 градусов. А в Белгородской, Тамбовской и Курской областях температура поднимется до +35.

Жара всерьез и надолго

Глава лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов напомнил «360», что сейчас продолжается глобальное потепление, поэтому температура воздуха растет, а рекорды обновляются во всех странах и регионах. Но 50-градусная жара вряд ли дойдет до европейской части России.

Лет через 30–40 мы можем ожидать от южных регионов такие температуры. Уже сейчас время от времени температура там превышает 40 градусов Владимир Семенов.

Пагубное влияние человека отметил также директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. Он напомнил, что глобальное потепление появилось из-за выбросов парникового газа.

По мнению Кокорина, вполне возможно, что жители Земли столкнутся не только с высокими температурами, но и с разбалансированной климатической системой.

«У нас гораздо больше ярких проявлений высоких температур, но они чередуются с холодными явлениями», — прояснил Кокорин.

Специалист напомнил о последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). По его словам, волны жары будут продвигаться на север, а их количество может увеличиться.

«Когда глобальная температура увеличится на два градуса, то они будут проходить два раза за 10 лет. А если температура повысится на четыре градуса, то такие волны будут почти каждый год», — заметил климатолог.

Но есть и более оптимистичные прогнозы. Владимир Семенов выразил надежду на то, что температуры все же когда-то остановятся.

«Ко второй половине или к концу века температура стабилизируется на уровне, превышающем современный на 2–2,5 градуса. Соответственно, в России на четыре-пять градусов», — заявил Семенов.

Последствия аномалий

Аномально жаркая погода не пройдет бесследно как для природы, так и для жителей мегаполисов. По словам Семенова, изменения затронут северные регионы, где смена климатических зон приведет к иному характеру растительности. Например, лишайники начнут сменяться травой.

Жители больших городов тоже ощутят на себе последствия изменений климата. Алексей Кокорин напомнил, что в мегаполисах температуры повысятся примерно на пять градусов.

«Важно понимать, что здания прогреваются и ночью температуры тоже остаются высокими. А человек, по словам медиков, не может нормально спать, когда температура в квартире 30 градусов», — добавил эксперт.

Жара и здоровье

Повышенные температуры скажутся и на здоровье людей. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи посоветовали им не прекращать прием препаратов. Если же давление начало повышаться, то стоит уйти в прохладное и хорошо проветриваемое помещение.

При аномальной жаре есть риск получить тепловой удар, который может привести к смерти. Чтобы избежать его, врачи посоветовали обязательно соблюдать питьевой режим, но употреблять теплую, а не холодную воду. Не надо забывать про головные уборы и одежду с длинными рукавами светлого цвета.

В целом во время жары необходимо соблюдать стандартные правила. Специалисты рекомендуют не находиться в душных помещениях, употреблять не менее двух литров воды в день, избегать прямых солнечных лучей и днем пережидать жару дома.