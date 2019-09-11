Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Внезапный уход с поста одной из ключевых фигур американской политики вызвал немало споров. Эксперты гадают, пойдет ли отставка Болтона на пользу стране и кто придет на его место? «360» рассказывает, что об этом пишет западная пресса.

Уход Джона Болтона из Белого дома для многих показался внезапным, однако предсказать его было возможно. У советника по национальной безопасности давно сложились натянутые отношения с президентом США. Трамп и Болтон не сошлись во взглядах на многие проблемы международной политики. Как результат — глава Штатов уволил помощника, о чем сообщил в Twitter. Болтон же утверждает, что уйти в отставку было его решением.

Обойти стороной случившееся мировые СМИ не могли. Издания пестрят материалами о деятельности Болтона как помощника Трампа и предположениями, как будут развиваться отношения США с другими странами после смены советника по национальной безопасности.

На сайте одной из старейших и самых влиятельных газет США — The Washington Post — появился материал под заголовком «Джон Болтон был плохим. Без него может стать еще хуже». Это колонка Макса Бута, который пишет о национальной безопасности.

Автор отмечает, что не симпатизировал Болтону, но и порадоваться его увольнению тоже не может.

«Я не приветствовал назначение Джона Болтона на пост советника президента США по нацбезопасности. Но теперь, когда его уволили (или он подал в отставку), я более неоднозначно отношусь к его уходу с поста, чем ожидал. С одной стороны, он был таким плохим, как я и опасался, но с другой — он был важным контролером за импульсивным президентом. Если его заменит согласный с Трампом мужчина (или женщина), то результат на самом деле может оказаться еще хуже», — пишет Бут.

При этом автор статьи добавляет, что он ранее отреагировал на назначение Болтона, назвав его «диким человеком» с «антипатией к международным договорам и организациям» и отсутствием навыков межличностного общения, необходимых на этом посту.

Однако Бут находит многие мнения и решения Болтона верными. Например, его скепсис по поводу переговоров с Афганистаном и Северной Кореей.

«Болтон сыграл важную роль на саммите в Ханое в феврале, убедив Трампа не заключать очень плохую сделку после того, как Ким предложил закрыть только один из своих многочисленных ядерных объектов в обмен на отмену американских санкций», — отмечает автор колонки.

Bloomberg Politics публикует мнение, что уход Болтона не может привести к снижению напряженности в отношениях США и Ирана, в результате чего на рынок начнет поступать более 700 тысяч баррелей нефти в день. Об этом заявила представитель по стратегии RBC Capital Markets Хелима Крофт, слова которой приводит издание.

В международной деловой газете Financial Times размещено мнение американского комментатора и обозревателя издания Эдварда Льюса. Он уверен, что уход Болтона развязал Трампу руки — теперь президент сможет принимать гораздо более импульсивные решения и не получать за это критику.

Увольнение Джона Болтона устранило самый воинственный голос из администрации Дональда Трампа Financial Times.

The Guardian назвал уход Болтона с поста «хорошим избавлением», однако сотрудники газеты считают, что проблема все-таки не в советнике, а в его боссе.

«Многие справедливо отпразднуют отставку советника по нацбезопасности США. Но как бы ни приветствовалась эта новость, она отражает более глубокие проблемы с администрацией», — говорится в статье.

В Forbes же по этому поводу приводят слова Майкла Крепона, который называет помощника президента «слоном в посудной лавке». Американский эксперт по контролю вооружений и соучредитель вашингтонского аналитического центра имени Генри Стимсона уверен, что тандем Болтона и Трампа не мог рассчитывать не другой исход.

«Другого пути не было… Болтон и Трамп — торнадо и ураган соответственно. Дипломатия не их игра. Эти две силы природы обязательно столкнулись бы. Трамп импульсивен и склонен к недоразумениям. Болтон — идеолог, склонный к промахам. Но иногда он прав», — считает Крепон.

СМИ уже назвали основных претендентов на кресло Болтона. По мнению The New York Times, это временно исполняющий обязанности советника по нацбезопасности Чарльз Куперман, спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, спецпредставитель США по КНДР и специалист по России Стивен Бигэн, а также посол США в Германии Ричард Гренелл. Трамп заявил, что объявит преемника Болтона на следующей неделе.