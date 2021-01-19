Самый строгий приговор за оскорбление. Женщину осудили на 43 года за сообщение о тайской монархии

Тайский суд приговорил 65-летнюю женщину к 43 годам тюремного заключения за посты с критикой королевской семьи. При этом изначально ее хотели отправить за решетку на 87 лет, но срок уменьшили после признания вины. Адвокат женщины назвал приговор за оскорбление монархии самым суровым в стране.

Анчан Прилерт попала в тюрьму в 2015 году и пробыла там три года. Тогда она отрицала все обвинения, а дело об оскорблении величества рассматривал военный суд. Под оскорблением понимается угроза или клевета в отношении королевской семьи.

По словам адвоката Павини Чумсри, женщину приговорили к 87 годам лишения свободы. Срок сократился вдвое только после того, как Прилерт признала себя виновной. Когда дело передали в уголовный суд, женщина созналась в 29 отдельных случаях публикаций неких аудиозаписей. При этом она заявила, что сама не комментировала записи с критикой монархии Таиланда.

«Я думала, что в этом нет ничего такого. Было так много людей, которые делились этим контентом и слушали его. Так что я действительно не думала об этом и была недостаточно осторожна, чтобы понять, что это неуместно», — пояснила свои действия Прилерт.

Она также рассказала, что в течение 40 лет работала государственным служащим. Арест произошел всего за год до выхода на пенсию. После приговора женщина потеряла возможность получать пенсию. Адвокат женщины уточнил, что публикации аудиозаписей делались на YouTube и Facebook в период с 2014 по 2015 год.

«Это самый суровый тюремный срок за всю историю оскорбления величия», — заявил правозащитник.

Обжаловать вынесенный приговор можно в двух вышестоящих судах. Старший научный сотрудник организации Human Rights Watch Сунай Фасук отметил, что решение о тюремном сроке «посылает леденящий кровь сигнал о том, что критика монархии не только не будет терпимой, но и будет строго наказана».

Закон против критики власти

Весной 2014 года в Таиланде произошел военный переворот. Причиной стало введение военного положения из-за непрекращающегося политического кризиса. После этого как минимум 169 человек были обвинены в оскорблении величества. Рассмотрение некоторых дел заняло годы.

В 2018 году власти прекратили на непродолжительное время использовать закон. Но полиция снова начала ссылаться на него в конце 2020-го. Тогда протестующие собрали десятки тысяч сторонников и начали критиковать монархию. Они выступили против короля Маха Вачиралонгкорна и поставили под сомнение власть королевской семьи.

Участники акций требовали проведения реформ, утверждая, что власть должна быть подотчетной и соответствовать Конституции. Изначально протестующих не обвиняли в оскорблениях, но с ноября стали заводить уголовные дела. Под расследования попадали даже 16-летние студенты. Всего к ответственности были привлечены 40 демонстрантов из числа молодежи. При этом ни одно дело так и не попало в суд.