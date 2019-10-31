Самый страшный квест. В США хотят закрыть «Призрачное поместье», ломающее людям психику

Владелец самого экстремального дома с привидениями даст 20 тысяч долларов тому, кто сможет пройти его квест. Среди испытаний встреча с пауками, связывание и погружение в воду. В Сети дом называют камерой пыток. По меньшей мере 63 тысячи человек подписали петицию с прошением закрыть страшное место.

Владелец расположенного в американском штате Теннесси «Призрачного поместья» Расс МакКейми говорит, что еще никому не удалось пробыть в доме от заката до рассвета. Никто не прошел квест до конца. Со слезами на глазах оттуда выбегали и женщины, и мужчины. Даже бывшие военные не выдерживали испытаний. Несмотря на это, интерес к дому не угасает, некоторые люди подают заявки на повторное прохождение тура. Для них это шанс испытать себя.

Однако не всем дом Расса МакКейми кажется приемлемым и адекватным. Так, за несколько дней до Хэллоуина в Сети появилась петиция с требованием закрыть экстремальный дом с привидениями.

В ней утверждается, что владелец «использует лазейки», чтобы избежать ареста за экстремальные действия, которые, как сообщается, происходят в доме с привидениями. Например, скручивание клейкой лентой вокруг вашей головы, принуждение есть вещи, выбрасывание на воду или насильное погружение в нее. Петиция также заявляет, что были сообщения и о сексуальном насилии.

«Это буквально просто дом для похищений и пыток. Некоторым людям приходилось обращаться за профессиональной психиатрической и медицинской помощью при обширных травмах», — пишет создатель петиции.

Понять тех, кто выступает против данного аттракциона, можно. Достаточно взглянуть на 40-страничный отказ от претензий, который должен подписать каждый участник квеста. Фотографиями договора поделилась одна из девушек в Twitter и подчеркнула самые пугающие моменты.

Например, один из пунктов гласит, что «участник понимает и согласен с тем, что к нему могут применить водные пытки». Другой из пунктов предупреждает, что участнику могут вырвать зуб без использования новокаина. Еще упоминается возможность удушения, надевания пластикового пакета на голову, пробивание руки гвоздем, вырывание ногтей и многое другое. Это определенно не звучит как развлечения в типичном доме ужасов.

«Я пытаюсь понять людей, которые платят за то, чтобы их пытали».

Многие в Сети не понимают, как кто-то в здравом уме может согласиться на такое испытание. Другие подмечают, что нет смысла закрывать дом ужасов, ведь в договоре участникам подробно описывают, что их может поджидать. В любом случае желающих море — минимум 27 тысяч.

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Впрочем, попасть на квест тоже не так просто. Участники должны быть старше 21 года. Либо иметь разрешение родителей, если возраст от 18 до 20 лет. Необходимо также пройти медицинский осмотр, предоставить справку от психиатра и нарколога, иметь медицинскую страховку и пройти видеотестирование.

Далее нужно изучить и подписать 40-страничный отказ от претензий, придумать «безопасное» слово (его нужно произнести, чтобы прохождение прекратилось). Стоимость квеста — большой пакет еды для пяти собак владельца.

Как сообщает Fox 13, весь квест должен занять около десяти часов. Его можно пройти или в одиночку, или в паре с кем-то. Больше двух людей в доме находиться не может. По сей день никто квест до конца не прошел. Впрочем, если его пройти до конца еще можно, то получить 20 тысяч долларов практически нереально. Для этого необходимо соблюдать строгие правила: не ругаться матом, не кричать, не визжать, не трогать реквизит и актеров.

«Особняк МакКейми: *мучает людей, душит их, пытается утопить их*.

Также особняк МакКейми: эй, ребята, пожалуйста, не материтесь, мы не любим ругательства, они плохие ((».

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Окружной прокурор округа Лоуренс Брент Купер сообщил Fox News, что он слышал об опасениях в отношении дома с призраками. Однако пока Расс МакКейми (владелец дома) не нарушает закон. Пытки между двумя совершеннолетними людьми по обоюдному согласию технически законны.

Впрочем, МакКейми и его команда находятся на тонкой грани, поскольку участник пыток может отозвать согласие в любой момент. И если ему в такой возможности откажут, можно будет говорить о нарушении закона.

Еще один анонимный источник, который живет около дома с привидениями, выразил негативное отношение к МакКейми.

«Люди выбегают оттуда с криками. Это не дом с привидениями. Дом с привидениями — это призраки, гоблины и все такое, дело не в этом. Это просто пытка», — сказал он.

Хотя петиция о закрытии дома набирает обороты, Fox 59 сообщил во вторник, что МакКейми считает апелляцию «юмористической», и настаивает, что он не делает ничего противозаконного.