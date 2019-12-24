В Сети попытались посмеяться над очередной шуткой Илона Маска о теоретической физике. Только, похоже, все равно понять ее смогут только доктора физических наук. Однако мы все равно нашли, над чем тут можно посмеяться.

Глава SраceX и страстный коллекционер мемов, Илон Маск, выложил в своем Twitter, самую сложную шутку. Мем посвящен квантовой теории поля и был репостнут из сообщества Meme-Theoretic Theoretical Physics Meme.

«Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ей свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 × S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории. — „Будущее уже здесь, старина“», — написано в тексте мема.

Мем оказался настолько «локальным», что СМИ в большинстве своем проигнорировали данный пост. В комментариях пользователи попытались обсудить шутку, но сдались и пришли к выводу о том, что Маск, имеющий, кстати, степень бакалавра по физике, сам не понял, о чем идет речь.

«Добро пожаловать в матрицу, Нео», — поиздевался Маск в комментариях к своему посту.

Постигнуть сложный мем решил научно-популярный портал N+1. Для того, чтобы пояснить несколько строчек, автору понадобилось написать гигантскую статью, которая все равно не дает гарантии на разгадку мема главы SpaceX. Все, что поняла редакция «360», так это то, что без ментальных мук над шуткой смогут посмеяться несколько сотен человек на Земле, «влияющих на то, какой будет наша цивилизация через несколько десятков лет». То есть уровень сложности практически на грани научной фантастики.

Реакция людей в комментариях в целом подтвердила это, но, так или иначе, пользователи с удовольствием репостнули твит, не зацикливаясь на недостатке образования для его понимания. У мема уже почти 11 тысяч ретвитов.