Коронавирус коварен тем, что бьет по людям с самым слабым здоровьем — старше 50 лет и с хроническими заболеваниями. Именно они заболевают чаще и тяжелее, именно их проще случайно заразить. Меры защиты старших в пандемию зависят не только от них самих, но и от близких — особенно любимых внуков.

Только в Московской области в октябре из госпитализированных с коронавирусной инфекцией 75% — люди старше 50 лет.

Люди старшего поколения умирают от COVID-19 гораздо чаще молодых людей. На это влияют не только годы, но и хронические заболевания — во многих случаях они проявляются как раз в таком возрасте или позже.

На это 26 октября обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время еженедельного совещания он напомнил, как важно проявить внимание к людям старше 50 лет.

«Болезнь, о которой мы говорим, наиболее опасна для людей старшего поколения. 75% пациентов — люди старше 50 лет, 45%: — люди 65+. Это наши пенсионеры, те, о ком мы должны дополнительно позаботиться и проявить внимание. Именно поэтому важны и маски, и разъяснения», — подчеркнул Воробьев.

Нужно обратиться еще раз к старшему поколению, чтобы они были предельно внимательны. Постоянный контроль поможет нам сохранить огромное количество жизней Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Берегите бабушек и дедушек!

Заботиться о здоровье людей старшего возраста нужно в первую очередь их близким. Особенно молодежи. Если вы навещаете старших и тем более если приводите к ним внуков, обязательно наденьте маску на себя и детей. Кому-то может показаться, что маска неуместна при встрече бабушек и дедушек со внуками. Но на самом деле именно так выглядит забота о тех, кто нам дорог.

Дети часто переносят коронавирус в легкой форме или бессимптомно, при этом независимо от течения болезни могут передать вирус своим близким. По данным оперштаба Москвы, с 1 июня по 21 октября своих домашних заразили 17% детей, тогда как среди взрослых инфекцию передали только 11%.

Чтобы не заразить домашних, нужно проявлять ответственность и серьезно относиться к мерам защиты вне дома. Стараться избегать встреч и праздников с большим количеством людей, соблюдать социальную дистанцию и всегда использовать средства защиты.

Молодые люди должны понимать, что от них зависит не только собственная безопасность, но жизнь и здоровье близких, особенно пожилых. Вирус бьет там, где защита слабее.

Простые правила помогут не заболеть

Чтобы уменьшить риск заражения, нужно постараться сократить социальные контакты. Пенсионеров разных регионов просят не выходить из дома без необходимости — такого правила стоит придерживаться и остальным людям, которые по возрасту и болезням попадают в группы риска.

Если возможности оставаться дома нет, нужно максимально обезопасить себя в транспорте, магазинах и других общественных местах. Важно надевать средства защиты: маски и перчатки. Пользоваться ими нужно правильно. К примеру, тканевые перчатки бесполезны для профилактики заражения коронавирусом. Наоборот, они лишь увеличивают риск заболеть COVID-19, потому что после использования люди их не утилизируют, а надевают повторно, прикасаясь к внешней стороне, на которой мог осесть вирус.

В общественных местах нужно пользоваться антисептиком, а после возвращения домой — тщательно мыть руки.

Помните и о социальной дистанции. Все эти меры в комплексе помогут сократить риск заражения.