Самый «крылатый» секретарь ЦК КПСС. Знаменитые фразы Егора Лигачева

Не стало Егора Лигачева. Бывший секретарь ЦК КПСС прожил 100 лет и запомнился крылатой фразой «Борис, ты не прав». Расскажем о том, как возникло это и другие известные выражения политика.

«Борис, ты не прав!»

Самой известной крылатой фразой Лигачева стала «Борис, ты не прав». Такой ее запомнили в народе — дословно же слова Лигачева звучали несколько иначе.

Борис Ельцин в 1988 году выступал на XIX партийной конференции. К тому моменту он уже был опальным оппозиционером. За год до этого Ельцина лишили должности первого секретаря Московского горкома КПСС после того, как он упрекнул своих коллег, что перестройка идет слишком медленно, сделав укор и в сторону Михаила Горбачева.

На конференции Ельцин обвинил коммунистов в застое и призвал лишить Лигачева должности. Лигачев вмешался и прервал выступление Ельцина.

«Ты, Борис, не прав. Мы расходимся с тобой уже не только в тактике», — сказал Лигачев.

Ельцин проигнорировал Лигачева и продолжил выступление. А когда слово предоставили уже самому Лигачеву, он продолжил свою мысль, заявив, что Ельцин «встал на неправильный путь». Фрагмент этого выступления был снят на видео.

«Чертовски хочется работать!»

В феврале 1990 года Лигачев выступал на пленуме ЦК КПСС. Тогда он произнес фразу, которую в народе запомнили как «Чертовски хочется работать!».

«Откровенно хочется сказать: чертовски хочется заняться конструктивной работой, конкретными делами перестройки», — сказал Лигачев.

Уже в июле того же года его освободили от должности секретаря ЦК и вывели из состава политбюро.

«Моя большая кадровая ошибка»

Лигачев в марте 1985 года поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на должность генсека ЦК КПСС. Но после распада Советского Союза, когда Лигачев выступал в качестве свидетеля по «делу КПСС», политик признал поддержку Горбачева ошибкой.

«Я способствовал энергично и активно выдвижению Михаила Сергеевича. Он об этом знает хорошо. Это, пожалуй, моя самая большая кадровая ошибка», — заявил Лигачев, давая показания в Конституционном суде.

«Развал СССР»

В 2007 году Лигачева пригласили в эфир «Эха Москвы». Политик высказал в эфире свое мнение о том, что послужило причиной распада Советского Союза.

«Каких-то объективных причин не было для развала СССР. Были субъективные причины, был факт предательства определенной группы руководящих работников», — сказал Лигачев.

«Вымирающий динозавр»

Еще одну крылатую фразу Лигачев произнес в интервью главному редактору «Огонька» Виталию Коротичу.

«Ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!» — предрек политик.