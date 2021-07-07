Самый дорогой сериал в истории превратился ад для каскадеров? Что известно о съемках «Властелина колец»

Разговоры о съемках сериала по произведениям Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» не умолкают уже несколько лет. Создатели нового проекта не раскрывают всех подробностей работы над шоу, но полной секретности сохранить им все же не удалось: в Сеть то и дело просачиваются новые детали съемок и закулисной работы. Так, в режиссерский состав вошли Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», и Шарлотта Брандстром, которая до этого работала над «Ведьмаком», в сериал вернутся три уже знакомых персонажа, а производство первого сезона шоу обойдется в астрономическую сумму. «360» собрал все, что на сегодня известно о работе над сериалом «Властелин колец».

Место съемок

Сериал «Властелин колец» выйдет на сервисе Amazon Prime Video. Предварительная разработка началась еще в 2017 году. Подготовка к съемкам стартовала в 2019 году в Окленде (Новая Зеландия), но из-за пандемии коронавируса она, как и многие другие кинопроекты, была заморожена.

Источник фото: «Кинопоиск»

Накануне стало известно, что власти Новой Зеландии вывели съемочную группу «Властелина колец» за рамки действующего запрета на посещение страны. Это значит, что все работы в рамках проекта могут быть возобновлены уже в ближайшее время, отметило Collider.

Режиссеры и актерский состав

Режиссером «Властелина колец» стал создатель фантастического фильма «Мир Юрского периода 2» Хуан Антонио Байона. Он также выступит исполнительным продюсером проекта, сообщил Deadline.

Еще одним режиссером сериала станет Шарлотта Брандстром, она известна по работе над другим популярным фэнтези-проектом — «Ведьмак». Как сообщило Collider, ей предстоит возглавить работы над некоторыми эпизодами шоу.

Источник фото: «Кинопоиск»

Одну из главных ролей в шоу должен был сыграть звезда фильмов «Хроники Нарнии: Покоритель зари» и «Бегущий в лабиринте» Уилл Поултер. Однако позже стало известно, что актер покинул шоу по причине конфликта съемочных графиков.

Роль злодея, по данным издания, исполнит актер Джозеф Моул, хорошо знакомый поклонникам «Игры престолов», в котором сыграл Бенджена Старка. О его персонаже во «Властелине колец» сообщалось лишь, что его будут звать Орен.

При этом на сайте Kinopoisk, где уже сейчас доступна некоторая информация о проекте, имя Моула не указано. Зато в числе утвержденных актеров значатся Синтия Аддай-Робинсон, которая известна зрителям по фильму «Стартрек: Возмездие».

В июле 2021 года TheOneRing сообщил, что в шоу зрители могут увидеть уже знакомых персонажей Саурона, Элронда и Галадриэль. Они уже появлялись в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Возможно, что трио персонажей появятся в сериале кратко, их роль может заключаться в том, чтобы связать историю в сериале с событиями в фильме.

Сюжет

Студия Amazon в начале года представила официальный синопсис «Властелина колец». В описании, которое привел The One Ring, говорится, что в многосерийном проекте будут впервые экранизированы героические легенды Второй Эпохи в истории Средиземья.

«Действие этой эпической драмы разворачивается за тысячи лет до событий „Хоббита“ и „Властелина Колец“ и перенесет зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, поднимались к зениту славы и рушились царства, великие герои подвергались испытаниям», — говорится в описании.

Источник фото: «Кинопоиск»

Сериал, как указано, сфокусируется на группе персонажей, которые противостоят возрождению зла в Средиземье.

Самый дорогой сериал в истории

Производство первого сезона сериала обойдется студии Amazon в 650 миллионов новозеландских долларов (450 миллионов долларов США), сообщил The Hollywood Reporter. Это подтвердил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш. По его словам, это «несомненно, самый масштабный телевизионный проект из когда-либо созданных».

Для сравнения, создание «Игры престолов» обошлось телеканалу HBO примерно по 100 миллионов долларов за сезон.

Проблемы на съемочной площадке

В таком масштабном проекте не обошлось и без скандалов. Так, издание NZ Harold, ссылаясь в основном на анонимные источники, сообщило о существующих проблемах со стандартами безопасности на съемочной площадке «Властелина колец», поскольку «по крайней мере о двух травмах, требующих хирургического вмешательства, не было предварительно сообщено в организацию по охране труда и технике безопасности WorkSafe». Съемочную площадку шоу заклеймили как «небезопасное рабочее место» для каскадеров.

Источник фото: «Кинопоиск»

К таким разговорам привела недавняя краудфандинговая кампания, которая была запущена для сбора средств на экстренную операцию на головном мозге для новозеландской каскадерши Дэйны Грант. По данным NZ Harold, девушка получила сотрясение мозга во время работы на съемочной площадке «Властелина колец» в марте 2021 года. Как утверждалось в материале, Грант «заставили совершать маневры, которые ей не нравились».

Однако при этом не было установлено прямой связи между травмой, полученной Грант на съемках этого сериала и ее последующими симптомами болезни.

О травмах другого каскадера, Томаса Киви, который, как указано, в связи с этим покинул проект в марте 2021 года, не было сообщено в Worksafe. Также в организацию не сообщали о травме, полученной австралийской каскадершей Элиссой Кадвелл в феврале 2020 года. В материале указано, что Amazon якобы заплатила женщине около полумиллиона долларов, чтобы помочь вернуться домой и обосноваться в Австралии.

Руководство Amazon Studios не стало игнорировать эти обвинения и выпустило заявление.

«Amazon Studios чрезвычайно серьезно относится к здоровью, физическому и эмоциональному благополучию наших актеров и съемочной группы. В качестве главного приоритета производственная команда по-прежнему полностью соблюдает предписанные правительством Новой Зеландии правила безопасности и охраны труда Worksafe. Любые утверждения или сообщения о том, что деятельность на съемочной площадке небезопасна или выходит за рамки правил, являются абсолютно недостоверными», — говорится в заявлении студии, пишет Deadline.