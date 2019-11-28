Самый дорогой фильм с высочайшими оценками. «Ирландец» от Netflix поразил критиков на 94 балла из 100
На сайте Metacritic, который собирает отзывы профессиональных критиков, фильму «Ирландец» поставили оценку 94 из 100. Между прочим, на сайте всего один фильм, который получил такой балл в 2019 году — «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером (известен по роли Кайло Рена — главного антагониста седьмого и восьмого эпизодов саги «Звездные войны»).
«Ирландец» — адаптация нон-фикшн романа «Я слышал, ты красишь дома» о судьбе Фрэнка Ширана. В основу ленты легли реальные события и интервью, которые бывший прокурор Чарльз Брандт взял у самого Ширана, когда тому перевалило за 70.
Ширан — ветеран Второй мировой войны, который провел 411 дней в зоне боевых действий, и киллер, на счету которого более 30 убийств.
Гангстерское кино
Такой высокий балл для «Ирландца» поставил ленту на третью строчку «Лучшего фильма 2019 года» по версии Metacritic.
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Но ведь цифра это не аргумент, чтобы бездумно бежать покупать подписку и смотреть кино. Стоит обратить внимание, что Скорсезе впервые снял фильм не для голливудской студии, а для интернет-релиза.
Кроме того, Де Ниро и Скорсезе почти не работали вместе — лишь раз в короткометражке «Пробы» 2015 года. А третий интересный факт — в «Ирландце» Аль Пачино (79 лет) и Роберт Де Ниро (76 лет) омолодили.
Но перейдем к делу. К удивлению, критики не сказали почти ничего плохого об «Ирландце». Может, кино действительно обязательно к просмотру? Например, Питер Брэдшоу из The Guardian посчитал, что только Скорсезе мог сделать сюжет таким живым и напомнить зрителю, что его образы по-прежнему актуальны.
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«Мы уже успели устать от мафии, политиков, Флориды, Кубы и тому подобного. Но Скорсезе снова заостряет внимание на этом с акцентом на духовное опустошение и вину Фрэнка — человека, который уже давно лишился умения испытывать угрызения совести, и теперь не может смириться со своими чувствами. Это еще одно огромное достижение для Скорсезе», — поделился мыслями Брэдшоу.
Джо Моргенштерн из The Wall Street Journal отметил целый ряд сильных сторон фильма «Ирландец».
«Фильм кажется короче 209 минут, но чувствуется его новизна и глубокое удовлетворение — благодаря его утонченности и резонансу, уверенному исполнению без массы красивых трюков, великолепному качеству производства, эпическому взгляду на историю и экстраординарной сказке об организованной преступности в Америке, показанной глазами внешне обыкновенного человека», — написал автор.
По мнению автора Time Стэфани Зачарек, фильм Скорсезе заставляет задуматься на всех этапах просмотра.
«В первые 2,5 часа 3,5-часовой „Ирландец“ умный и интересный. Но оставшееся время пугает мыслями о том, над чем Скорсезе работал все это время: мини-история Америки конца XX века, показанная глазами маленького человека, которому нужно и хочется верить в собственную важность и способность к порядочности, но который не может увидеть, что понять это можно лишь в конце жизни», — отметила Зачарек.
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«Ирландца» высоко оценили все авторы, согласно Metacritic. Большинство крупных и известных изданий поставили оценку 100 из 100. Но были и те, кто более критично отнесся к произведению Скорсезе, за счет чего общая оценка ленты достигла лишь 94.
Среди скептиков был Роджер Мур — автор сайта Movie Nation. Он поставил самую низкую оценку из всех — 63. При этом ему понравился фильм и факт, что его выпустили именно на Netflix. По мнению Мура, эта платформа идеальна для картины, наполненной разговорами и оскароносными актерами.
«Это даже дольше, чем фильмы от Marvel, которые Скорсезе называет „не кино“. Он не ошибся в своей критике, и „Ирландец“ на самом деле о чем-то. В отличие от вашего обычного фильма по комиксам», — написал Мур.