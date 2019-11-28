Самый дорогой фильм с высочайшими оценками. «Ирландец» от Netflix поразил критиков на 94 балла из 100

Десятки критиков уже оценили самый дорогостоящий полнометражный фильм от Netflix «Ирландец», в котором сыграли легенды Роберт Де Ниро (собственно, Ирландец) и Аль Пачино. Лента считается главным проектом сервиса в 2019 году, созданным за невероятные 150 миллионов долларов режиссером Мартином Скорсезе — примерно столько стоит производство современного блокбастера. Как иностранные критики оценили 3,5-часовую драму о деньгах и грехах — в материале «360».

На сайте Metacritic, который собирает отзывы профессиональных критиков, фильму «Ирландец» поставили оценку 94 из 100. Между прочим, на сайте всего один фильм, который получил такой балл в 2019 году — «Брачная история» со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером (известен по роли Кайло Рена — главного антагониста седьмого и восьмого эпизодов саги «Звездные войны»).

«Ирландец» — адаптация нон-фикшн романа «Я слышал, ты красишь дома» о судьбе Фрэнка Ширана. В основу ленты легли реальные события и интервью, которые бывший прокурор Чарльз Брандт взял у самого Ширана, когда тому перевалило за 70.

Ширан — ветеран Второй мировой войны, который провел 411 дней в зоне боевых действий, и киллер, на счету которого более 30 убийств.

Гангстерское кино

Такой высокий балл для «Ирландца» поставил ленту на третью строчку «Лучшего фильма 2019 года» по версии Metacritic.

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Но ведь цифра это не аргумент, чтобы бездумно бежать покупать подписку и смотреть кино. Стоит обратить внимание, что Скорсезе впервые снял фильм не для голливудской студии, а для интернет-релиза.

Кроме того, Де Ниро и Скорсезе почти не работали вместе — лишь раз в короткометражке «Пробы» 2015 года. А третий интересный факт — в «Ирландце» Аль Пачино (79 лет) и Роберт Де Ниро (76 лет) омолодили.

Но перейдем к делу. К удивлению, критики не сказали почти ничего плохого об «Ирландце». Может, кино действительно обязательно к просмотру? Например, Питер Брэдшоу из The Guardian посчитал, что только Скорсезе мог сделать сюжет таким живым и напомнить зрителю, что его образы по-прежнему актуальны.

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«Мы уже успели устать от мафии, политиков, Флориды, Кубы и тому подобного. Но Скорсезе снова заостряет внимание на этом с акцентом на духовное опустошение и вину Фрэнка — человека, который уже давно лишился умения испытывать угрызения совести, и теперь не может смириться со своими чувствами. Это еще одно огромное достижение для Скорсезе», — поделился мыслями Брэдшоу.

Джо Моргенштерн из The Wall Street Journal отметил целый ряд сильных сторон фильма «Ирландец».

«Фильм кажется короче 209 минут, но чувствуется его новизна и глубокое удовлетворение — благодаря его утонченности и резонансу, уверенному исполнению без массы красивых трюков, великолепному качеству производства, эпическому взгляду на историю и экстраординарной сказке об организованной преступности в Америке, показанной глазами внешне обыкновенного человека», — написал автор.

Источник фото: YouTube / Netflix / кадр из фильма «Ирландец»

По мнению автора Time Стэфани Зачарек, фильм Скорсезе заставляет задуматься на всех этапах просмотра.

«В первые 2,5 часа 3,5-часовой „Ирландец“ умный и интересный. Но оставшееся время пугает мыслями о том, над чем Скорсезе работал все это время: мини-история Америки конца XX века, показанная глазами маленького человека, которому нужно и хочется верить в собственную важность и способность к порядочности, но который не может увидеть, что понять это можно лишь в конце жизни», — отметила Зачарек.

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«Ирландца» высоко оценили все авторы, согласно Metacritic. Большинство крупных и известных изданий поставили оценку 100 из 100. Но были и те, кто более критично отнесся к произведению Скорсезе, за счет чего общая оценка ленты достигла лишь 94.

Среди скептиков был Роджер Мур — автор сайта Movie Nation. Он поставил самую низкую оценку из всех — 63. При этом ему понравился фильм и факт, что его выпустили именно на Netflix. По мнению Мура, эта платформа идеальна для картины, наполненной разговорами и оскароносными актерами.

«Это даже дольше, чем фильмы от Marvel, которые Скорсезе называет „не кино“. Он не ошибся в своей критике, и „Ирландец“ на самом деле о чем-то. В отличие от вашего обычного фильма по комиксам», — написал Мур.