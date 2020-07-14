Верховный суд Индии вернул храм Шри Падманабхасвами в штате Керала бывшей королевской семье княжества Траванкор. Здание считается самым богатым индуистским храмом в мире. Вот только потомки знаменитых правителей считают, что не имеют права на богатства, — вместо этого они годами добивались разрешения управлять самим зданием.

Потомки махараджей выиграли суд и теперь будут управлять администрацией храма, сообщило издание Times of India. Им также предоставили право решать вопрос об открытии хранилища с драгоценностями, которое было закрыто много лет. Бывшие правители утверждали, что открытие хранилища под названием Каллара в Малаяламе принесет несчастье. Якобы всему виной проклятие.

«Существующий комитет, назначенный Верховным судом в 2011 году, будет продолжать действовать в качестве временного механизма до тех пор, пока не будет создан окончательный комитет. Королевская семья будет составлять окончательный комитет. Открытие Каллары будет решено итоговым комитетом королевской семьи в соответствии с традициями», — постановил суд.

История храма

Храм Падманабхасвами возвели в XVI веке. Но он приобрел свой нынешний вид только в XVIII веке, благодаря королевскому дому Траванкора. Он правил Южной Кералой и некоторыми прилегающими частями Тамилнада. В 1947 года Индия получила полную независимость от британского владычества. Через два года после этого княжество Траванкор объединили с княжеством Кочин в штате Траванкор-Кочин. Он, в свою очередь, в 1956 году стал частью штата Керала.

Даже когда Индия стала независимой, храм все еще находился под опекой бывшей царской семьи, для которой Падманабха был семейным божеством. В 2000-х годах потомков правителей обвинили в неспособности обеспечить сохранность сокровищ. Споры об управлении храма длились в Верховном суде последние девять лет.

В 2011 году в храме провели инвентаризацию. Пять из шести камер внутри строения специалисты открыли и описали, но само хранилище под названием Каллара в Малаяламе оставалось закрытым. В сокровищнице оказались золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие подарки, которые преподносили Вишну.

Общую стоимость сокровищ храма оценили примерно в 22 миллиарда долларов. Так Падманабхасвами попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый богатый индуистский храм в мире. Представители семьи уже заявили, что не имеют права на богатства, так как они «принадлежат богу».