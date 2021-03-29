Самый богатый чех разбился в горах на пути к экстремальным склонам. У него остался бизнес в России

Богатейший человек Чехии Петр Келлнер разбился в авиакатастрофе. Вертолет с шестью людьми на борту потерпел крушение на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска. Причины падения выясняются. В России Келлнер известен как бывший владелец «Эльдорадо» и основатель сети банков Home Credit.

Как сообщила The New York Times, 56-летний чешский миллиардер Петр Келлнер и еще четыре человека погибли во время экскурсии по нетронутым горнолыжным склонам 27 марта. Их вертолет Airbus AS350 B3 разбился возле ледника Кник на Аляске. Шестой человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас ведется расследование, чтобы определить причину крушения. Предполагается, что падение произошло примерно в 18:35 по местному времени. Спасатели только в 22:00 узнали, что вертолет не вернулся с экскурсии и что возле ледника Кник были замечены обломки крушения.

Группа собиралась заняться хели-ски. Это довольно экстремальный вид спорта, привлекающий любителей острых ощущений. Это разновидность горнолыжного спорта, суть которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам. И попасть в такие районы можно только на вертолете. Этот вид спорта известен своей опасностью и высокой ценой.

Компания, которая организовывала отдых Келлнера, описывает себя как самый долго действующий хели-ски курорт на Аляске, обещающий нетронутые снежные трассы по одной из лучших горных местностей в мире. Цены начинаются от 15 тысяч долларов на человека (1,14 миллиона рублей).

В компании заявили, что им впервые за 17 лет работы пришлось столкнуться с такого рода событием.

По их данным, мистер Келлнер был частым гостем и другом курорта. Его инвестиционная компания PPF Group также подтвердила смерть в заявлении, опубликованном в понедельник.

Согласно сайту компании, Петр Келлнер был женат и имел четверых детей. А по сообщениям чешских СМИ, его компания PPF Group пожертвовала миллионы респираторов и масок, тысячи наборов для тестирования на коронавирус, чтобы помочь Чехии в борьбе с пандемией.

Другие погибшие

Помимо Келлнера, на борту находился еще один гость курорта Бенджамин Ларош, родом из Чехии, два гида Грегори Хармс и Шон Макманнани, а также пилот вертолета Зак Рассел. Имя шестого пассажира, находящегося сейчас в больнице, не разглашается.

Как сообщил The Washington Post, Макманами работал гидом по хели-ски более 10 лет, включая последние пять лет в Тордрилло. Он также был инструктором по лавинам и опытным горным гидом на Денали, самой высокой вершине в Северной Америке.

Родственники сказали, что Макманами полюбил катание на лыжах и отдых на природе в раннем возрасте. Он жил в Гирдвуде на Аляске и в Калифорнии, где он и его жена Кейтлин недавно купили квартиру.

«Мы все восхищались им, потому что он делал то, о чем большинство из нас может только мечтать», — сказал его дядя Роб Макманами.

А Грегори Хармс проработал в Тордрилло 15 лет, был «одним из самых опытных гидов в своем деле» и пионером в хели-ски на Аляске. Через собственную компанию Third Edge Heli он руководил экскурсиями по горным хребтам Чили.

Зак Рассел из Анкориджа работал в компании Soloy Helicopters, которая отвечала за вертолеты.

Шестой человек поздно вечером в воскресенье находился в тяжелом, но стабильном состоянии и проходил лечение в больнице в районе Анкориджа. Спасательная команда не нашла других выживших.

Келлнер и его бизнес

Петр Келлнер в прошлом году был признан самым богатым человеком Чехии и был среди 70 богатейших людей мира, по данным Forbes. Его состояние оценивают в 17,5 миллиарда долларов.

Он владел компанией PPF Group, был собственником банка Home Credit и раньше владел «Эльдорадо».

Келлнер заработал свое первое состояние в 1990-х годах после создания инвестиционного фонда, который он использовал для покупки контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны. В 1993 году в управлении его фонда были доли в 202 предприятиях.

Как писал РБК, PPF Group ведет бизнес в 25 странах мира, среди которых США, Турция, Индия, Германия, Казахстан, Китай и другие. Она задействована в сфере финансов, медиа, биотехнологий, телекоммуникаций, машиностроения, страхования, недвижимости и девелопмента. Согласно сайту компании, чистая прибыль PPF Group в 2019 году составила один миллиард евро.

В октябре 2020 года Келлнер приобрел крупную европейскую вещательную сеть Central European Media Enterprises за 1,1 миллиарда долларов. А в 2019 году компания выкупила 100% участие в сербском банке Telenor Banka.

Первые попытки сделать бизнес в России Келлнер предпринял еще в 1993 году, но к 1997 году избавился почти от всех российских активов без объяснения причин. Скорее всего, к этому привел кризис.

В 1998 году он вновь вернулся на российский рынок, открыв сеть банков потребительского кредитования Home Credit. Позже банк заключил сотрудничество с магазином бытовой техники «Эльдорадо». А в 2008 году РFF Grоuр получила долю в бизнесе, позже доведя ее до 100%. Однако в 2016 году сеть магазинов у Келлнера выкупила финансовая группа «Сафмар».

Он также пытался выйти на страховой рынок, приобретя в 2007 году 38,5% акций страховщика «Ингосстрах». Впрочем в 2013 году он вышел из проекта, а акции отошли итальянской Generali.

Однако банки Home Credit никуда не делись и занимают 34-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.

Сейчас активы PPF Group в России включают банки Home Credit, компании, подконтрольные биотехнологической компании SOTIO, агрохолдинг «РАВ Агро» и 3,8 процента акций золотодобывающей компании Polymetal International. Еще у компании во владении почти 700 тысяч квадратных метров торговой, офисной и складской недвижимости в России.

PPF Real Estate Russia попала на 12-е место в рейтинге крупнейших российских рантье по версии Forbes «Короли недвижимости — 2021». Среди недвижимости компании — бизнес-центр «Метрополис» в Москве, ТРЦ «Ярмарка» в Астрахани, офисный парк Comcity в Новой Москве и торгово-офисный комплекс «Невский центр» в Санкт-Петербурге. А в 2020 году компания занялась постройкой первого жилого проекта в России. Предположительно за прошлый год PPF на одной аренде недвижимости заработала 130 миллионов долларов.