Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров арестован. Как он связан с одной из самых жестоких банд

Задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. По делу о заказном убийстве. Есть версия, что он связан с деятельностью банды, которая орудовала в 1990-е годы и даже среди воровских славилась своей жестокостью — как к бизнесменам, так и к своим. 22 декабря Гафурова арестовали на два месяца по решению суда — до 21 февраля 2022 года.

В чем обвиняют Ильшата Гафурова?

Силовики задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Его уже доставили в Москву. СК потребовал арестовать ректора. Следственные действия прошли во вторник, пишет издание.

Мужчину обвиняют по части второй статьи 105 («Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору»). Об этом сообщили в Басманном суде столицы. Следствие считает Гафурова подстрекателем к убийству.

«В суд поступило ходатайство следствия с просьбой избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И. Р. по делу, возбужденному по части второй статьи 105», — заявили в суде.

Ректора подозревают в причастности к заказному убийству, которое было совершено в 1990-х годах. Об этом сообщило издание «Бизнес Online» со ссылкой на источники в силовых структурах. Другая версия связана с делом о коррупции с федеральными деньгами.

Тем временем близкий к Гафурову сотрудник сообщил изданию, что тот сегодня не вышел на работу. В пресс-службе университета же отметили, что официальная информация пока не поступала и организация работает в прежнем режиме.

«Официальной информации не поступало. Это все мы сами узнали только от СМИ. Давайте дождемся официальной информации, может, от правоохранительных органов или других ведомств», — подчеркнули в пресс-службе.

Издание «Подъем» отметило, что в управлении МВД по Татарстану не смогли предоставить какую-либо информацию. Есть версия, что делом занимается ФСБ. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили РБК, что дело находится не в их производстве. В УФСБ по Татарстану заявили РБК, что не комментируют информацию.

Что известно об Ильшате Гафурове?

Гафуров — кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор. Задержанный занимает должность ректора КФУ на протяжении вот уже 11 лет. До этого он 12 лет руководил Елабугой. Также он состоит в Госсовете Республики Татарстан. Госсовет тем временем отказался комментировать «Газете.ru» ситуацию с задержанием ректора.

«Мы это не комментируем. Пожалуйста, за всеми комментариями к источнику информации. Вы откуда ее получили? Скорее всего, силовые структуры. Госсовет пока не комментирует», — заявили в пресс-службе.

Предположительно Гафуров связан с делом лидеров ОПГ «29 комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, он же — Алик Большой, и Рузаля Асадуллин — Рузалика.

ОПГ «29 комплекс»

ОПГ «29 комплекс» — это одна из самых жестоких банд. Она появилась в 1980-х годах в Набережных Челнах. Численность членов группировки в разные годы варьировалась от 500 человек до тысячи. Участники занимались рэкетом, грабежами, разбоем, наркоторговлей, сутенерством, мошенничеством и киднеппингом.

Руководство группировки вело бизнес сразу в нескольких регионах страны, а также за ее пределами. Например, на Кипре и на Мальте. По данным правоохранительных органов Татарстана, доход банды составлял миллионы долларов в год. Так, к концу 1990-х ее капитал составил ориентировочно 80 миллионов долларов.

Возглавлял «29 комплекс» помощник депутата Госдумы Адыган Саляхов или Алик. В воровском мире ОПГ прославилась своей жестокостью по отношению к предпринимателям, которые не хотели платить, а также по отношению к собственным членам. Так, за наркоманию одного из участников ОПГ закопали заживо. Другой же участник группировки за провинность лишился глаза.

Считается, что «29 комплекс» причастна к убийству лидера сообщества «Жилка» Хайдара Закирова или Хайдера. Его расстреляли в Санкт-Петербурге в 1996 году. Масштабное расследование против ОПГ начали в 2001 году. Тогда же задержали одного из участников группировки. Он дал показания против других членов банды, и в сообществе произошел разлад.

Через три года после этого Верховный суд Татарстана открыл процесс против группировки. Тогда на скамье подсудимых были 33 участника «29 комплекса», а восемь — находились в федеральном розыске. Их обвиняли в убийстве, бандитизме и создании ОПГ. Во время процесса заслушали 60 потерпевших и более 400 свидетелей. Дело состоит из 220 томов. В итоге, следователи доказали, что не менее 21 убийства — дело рук членов банды. По данным издания Lenta.ru, показания на Гафурова дал именно Саляхов, которого специально этапировали из мест лишения свободы в Казань.