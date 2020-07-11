Sims, рэперы-амиши и голубятни Тайсона. Вспоминаем самые странные реалити-шоу

В США анонсировали первый выпуск реалити-шоу по мотивам популярной компьютерной игры The Sims. Раньше популярных передач в подобном формате на основе игр еще не было. Зато необычные и странные темы становились основой для реалити-шоу не раз — вспоминаем самые интересные из них.

Electronic Arts несказанно обрадовала всех поклонников легендарной игры The Sims. Скоро на телеканале TBS состоится премьера нового реалити-шоу, полностью посвященного этой игре — «The Sims Spark’d». Суть его в том, что каждый участник должен будет за два часа создать своего персонажа, развить его историю и обустроить дом. Чьи истории будут драматичнее, а дома — красивее, тот забирает главный приз — 100 тысяч долларов.

Оценивать «творения» участников будет жюри, в составе которого — певица Тэйлор Паркс, разработчик игры Дэйв Миотке и блогер Келси Импиччич.

Конечно, реалити-шоу, полностью построенное на компьютерной игре — явление необычное. Однако телевидение знало еще более странные проекты.

«В плену ненужных вещей»

TLC часто отмечается передачами, в которых принимают участие люди с различными физическими и ментальными особенностями. Например, есть программа, полностью посвященная карликам, в другой передачи герои борются с ожирением. А герои реалити-шоу «В плену ненужных вещей» — люди, которые сознательно годами копят мусор в своей квартире, поскольку не в силах избавиться от вещей. Этакие Плюшкины нашего времени. На самом деле таких людей достаточно много, и в рамках этого шоу с ними проводят психологическую работу, чтобы в конце все-таки склонить их к генеральной уборке.

«Ванилла Айс становится амишем»

Есть целый отдельный вид телепередач, которые строятся исключительно вокруг какой-то известной личности. Таких хватает и на российском телепространстве: достаточно вспомнить одиозные проекты вроде «Замуж за Бузову» или «Невеста для MBAND».

Но в США решили пойти еще дальше. Сейчас уже не все и вспомнят такого рэпера, как Ванилла Айс, зато в 90-х его хит Ice Ice Baby звучал буквально из каждого утюга и покорял чарты. Видимо, из-за продолжительного творческого кризиса артист в какой-то момент решил кардинально переосмыслить и проникнуться культурой амишей. Это одно из многочисленных протестантских анабаптистских течений, представители которого живут в США отдельными поселениями и свято чтут обычаи предков. Амиши отличаются крайним аскетизмом и консервативностью: носят длинные бороды, сами строят себе деревянные дома.

Так что на протяжении всего шоу зрители наблюдают, как некогда известный и модный рэпер доит коров, говорит по-староголландски и продает мороженое собственного ручного производства. Экзотический эффект достигается путем сочетания на первый взгляд несочетаемого — шоу-бизнеса и жизни американской глубинки.

«Человек против природы: новый вызов Тайсона»

По такому же принципу строилась и передача, которую в начале 2010-х показывали по каналу Animal Planet. В рамках этого шоу прославленный боксер Майк Тайсон… разводит голубей. Но не просто так, а чтобы принять участие в птичьих гонках. Тренерам-орнитологам приходится крайне непросто с одним из брутальных боксеров мира, который когда-то откусывал уши соперникам, был судим за изнасилование и имел проблемы с наркотиками.

Да и самому Майку, видимо, пришлось не по душе такое мирное занятие, как птицеводство, пусть и с соревновательным элементом. Так что теперь уже совсем немолодой Тайсон хочет вернуться к тому, что у него получалось лучше всего — к профессиональному боксу.

«Экстремальная экономия»

И еще один шедевр от TLC. В этом реалити-шоу, как и следует из его названия, рассказывается о том, как максимально сэкономить на своей повседневной жизни. Зрителю предлагаются такие лайфхаки, как мытье посуды в резиновом бассейне, ужин из двух кусков бетона или сковородка из плоскогубцев. Именно такими приемами пользуется семья, которая заслужила награду от ведущих как самая экономная. Возможно, тратят они действительно немного, но смотрится это местами дико даже для самых бережливых хозяев.