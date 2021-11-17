Лекарства от ковида могут скоро появиться в аптеках. Вот самые известные из них
Подборка самых известных лекарств от COVID-19, которые могут вскоре выйти на российский рынок
На разработку лекарства от вируса ученым обычно требуется больше трех лет. Это более долгий процесс, чем создание вакцины. Однако специалисты во всем мире уже активно ведут испытания препаратов от COVID-19. Многие из них проходят в России. Это значит, что вскоре необходимые лекарства могут появиться и в обычных аптеках.
Обезвреживающий коронавирус препарат
Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН разработали препарат, который обезвреживает коронавирус SARS-CoV-2. Лекарство работает на основе моноклональных антител. Об этом рассказал директор института академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина по развитию генетических технологий.
Ученый напомнил, что еще год назад его коллеги сообщили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса. Она помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. И при помощи этой же системы специалисты из ИМБ вместе с медиками ФМБА и специалистами Сибирского отделения РАН создали лекарство от COVID-19. Оно попросту нейтрализует коронавирус, в том числе его дельта- и гамма-варианты. Препарат высоко эффективен, что доказали лабораторные испытания, в том числе и на животных.
«Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата „Регенерон“», — процитировало Макарова агентство РИА «Новости».
В издании отметили, что моноклональные антитела вырабатывают иммунные клетки, которые произошли из одной плазматической клетки-предшественницы. Получить их можно практически для любого природного антигена.
Испытания препарата от Pfizer в России
Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на клинические испытания в России эффективности своего нового препарата для профилактики COVID-19. Соответствующая информация есть в государственном реестре лекарственных средств. Испытания пройдут в Московской области, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и ряде других городов. В них примут участие 90 человек старше 18 лет, которые контактировали в домашних условиях с пациентами с симптоматическими проявлениями COVID-19.
Речь идет о препарате под названием Paxlovid (ингибитор протеазы плюс ритонавир). Американская фармацевтическая компания отчиталась о завершении второй фазы его клинических исследований в начале ноября. В Pfizer заявили, что лекарство может на 89% сократить риски госпитализаций или смерти после заражения. Среди участников уже проведенных испытаний не зафиксировали ни одного летального исхода. Курс лечения состоит из трех таблеток, которые необходимо принимать два раза в день.
Представитель Pfizer рассказал «Ведомостям», что сейчас компания проводит исследование своего препарата на глобальном уровне. В испытаниях принимают участие семь тысяч человек со всего мира, в том числе и из России. Если локальные регулирующие органы одобрят Paxlovid, его создатели обеспечат доступ препарата на рынки. Pfizer планирует произвести более 180 тысяч доз лекарства уже к концу года, а за следующий год это число должны увеличить до 50 миллионов.
Исследования препарата «МИР-19»
Российские ученые сейчас завершают вторую фазу клинических исследований препарата «МИР-19». Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во время приветствия участников X Международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика-2021».
«Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 „МИР-19“, который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований», — процитировали Скворцову в РБК.
Институт иммунологии ФМБА получил патент на препарат в апреле 2021. «МИР-19» или «Малая интерферирующая РНК» создан для профилактики и лечения COVID-19. Это может быть спрей для носа или жидкость для ингаляций. Действует препарат по принципу этиотропной терапии, он направлен против самого возбудителя болезни и влияет на конкретный участок генома вируса, не позволяя ему размножаться. Побочных эффектов у лекарства не обнаружили.
Средства для подавления размножения коронавируса
Также в России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса. Об этом агентству РИА «Новости» рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Гинцбург сообщил, что в январе начнутся испытания вещества на базе антител для лечения инфицированных SARS-CoV-2. Они завершатся в течение трех-четырех месяцев.
«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будет целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — отметил Гинцбург.
Продажа препаратов от COVID-19 в аптеках
Похоже в скором времени в аптеках появится целый ряд лекарств от СОVID-19. Пока же их не так много. Так, в конце сентября начались продажи препарата «Арепливир», который разрешили применять в амбулаторных условиях. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.
В планах производителя — доставить лекарство примерно в 10 тысяч российских аптек лишь на первом этапе продаж. Дальше — больше.
«У нас 60 тысяч аптек и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», — отметил тогда Младенцев.