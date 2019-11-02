Самозанятых выведут на свет по всей стране. Эксперимент получился удачным, но есть нюансы

Эксперимент по введению специальной налоговой тарифной сетки для самозанятых граждан признали успешным. В Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области новый статус получили 240 тысяч человек. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что с 1 июля следующего года эксперимент распространят на всю страну. «360» выяснил главные положительные и отрицательные стороны особого статуса.

Вышедшие из тени

С начала 2019 года самозанятыми могли стать предприниматели, которые зарабатывали не более 2,4 миллиона рублей в год, не имели сотрудников и работодателя. Ставку налога для самозанятых, работающих с физическими лицами, установили в размере 4%, для тех, кто работает с предприятиями, — 6%.

По данным ФНС на октябрь этого года такой статус получили более 200 тысяч человек, из которых 87% никогда не занимались предпринимательской деятельностью. Самыми популярными видами деятельности стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

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Налоги самозанятым разрешили платить через специальное мобильное приложение. Но главное — легальный статус, без преследования налоговых органов. На протяжении всего года власти находили новые стимулы для привлечения самозанятых на светлую сторону.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил разработать поправки, чтобы самозанятых таксистов приравняли к индивидуальным предпринимателям с точки зрения транспортного законодательства, чтобы они могли получать право на извоз без оформления ИП.

В Минфине пообещали предусмотреть доступ к льготным кредитам и микрофинансированию, а также разобраться с блокировкой счетов банками. Кредитные учреждения не могли определить источники доходов самозанятых и, по антиотмывочному законодательству просто закрывали счета.

Самым крупным шагом со стороны государства стал законопроект, который разрешает самозанятым принимать участие в государственных закупках. По закону 15% всех тендеров от госпредприятий должны разыгрываться без участия крупного бизнеса. А 18% от каждого заказа нужно передавать на исполнение малому и среднему бизнесу. Внесенный Минфином законопроект предлагал наделить самозанятых правом представлять себя в качестве потенциальных исполнителей.

Однако появились и минусы. Министр финансов России Антон Силуанов предложил ограничить список профессий, которые могут получить статус самозанятых. Это связано с тем, что некоторые предприятия уволили всех работников и перевели их в статус самозанятых. Таким образом они пытаются укрыться от налогов. В минувшую среду, министр снова поднял этот вопрос и уже заявил, что теперь все подобные организации на счету у налоговой службы. По его словам, ФНС разрабатывает специальный проект с использованием большого массива данных, чтобы выявлять такие злоупотребления.

Будущее самозанятых

Еще одним минусом статуса самозанятых является его непонятное будущее. Репетиторы, таксисты и рантье квартир могут самостоятельно накопить себе на пенсию или же, перечисляя взносы в Пенсионный фонд России на обязательное пенсионное страхование. Так было до этой недели, пока ЦБ и Минфин не представили новую программу гарантированного пенсионного плана. Она позволит сформировать негосударственную часть будущих выплат.

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При этом льготы можно получить уже сейчас, так если работник перечислит в накопительную часть пенсии не более 6% от своего дохода, то его освободят от выплаты НДФЛ по этой сумме. Если сумма, которую работник хочет положить на свой накопительный счет, превышает 6% от дохода, то он может включить ее в социальный налоговый вычет, ограниченный 120 тысячами рублей. Не забыли и о самозанятых. Для них тоже пообещали продумать льготы.

Какие именно они будут, никто пока сказать не может, и для самозанятых в новой пенсионной схеме пока никаких положительных сторон нет. Таким мнением поделился с «360» генеральный директор ООО «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. Он напомнил, что самозанятые вообще не платят никаких взносов за исключением минимальных налогов, таким образом они теряют шансы на получение страховой пенсии.

«В этом и есть основная проблема, что рост количества самозанятых — это рост тех людей, которые не имею право на выплату пенсий от государства», - пояснил эксперт. Он отметил, что схему создания самозанятых граждан государство придумало, и сделало это хорошо, но для этой категории граждан нет никакой социальной защиты. Единственные выплаты, на которые могут рассчитывать самозанятые после окончания трудовой деятельности — это социальная пенсия, но она выдается только пять лет после выхода на пенсию. В качестве альтернативы эксперт предложил копить деньги или открывать счета в банках.

Депутат Госдумы и член Комитета по бюджету и налогам Владислав Резник заявил, что первый год проведенного эксперимента по выделению самозанятых в отдельную группу оказался очень успешен.

«Безусловно, это успех. Люди вышли из тени, люди платят налоги», — пояснил он. На вопрос о том, планируется ли предусмотреть для самозанятых еще какие-либо льготы, Владислав Резник отметил, что для начала нужно ввести льготный налоговый режим для самозанятых по всей стране, а уже потом смотреть и изучать полученные результаты. Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство внимательно изучит результаты проведенного эксперимента и обязательно доработает систему администрирования.