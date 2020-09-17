Самоубийство или расправа? Какие версии выдвинули криминалисты, изучив фото трупа Тесака

Максима Марцинкевича (Тесака) нашли мертвым в одиночной камере в челябинском СИЗО-3. Предварительной причиной смерти назвали самоубийство. Но родные и адвокаты не верят, что националист мог сам наложить на себя руки. «360» попросил криминалистов изучить фотографию тела Тесака, и они разделили сомнения близких.

Осужденного два года назад за разбой и хулиганство Тесака нашли мертвым 16 сентября. В региональном управлении ФСИН в качестве предварительной версии смерти назвали суицид. Сейчас в следственном изоляторе проходит сразу три проверки: служебная, прокурорская и следственная.

Пока специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах, семья погибшего попросила завести уголовное дело. Адвокаты родственников утверждают, что Марцинкевич был морально устойчивым и не мог добровольно пойти на самоубийство. По словам правозащитников, мужчина жаловался на пытки, с помощью которых его якобы пытаются склонить к признанию в преступлении. Кроме того, в соцсетях стали появляться записки и посты заключенного, где он говорил, что никогда не покончит с собой.

Все это стало вызывать вопросы и породило различные версии о причинах смерти. Позже в Сети появилась фотография с трупом Тесака, которую и дали изучить криминалистам.

Странные следы

Профессор криминалистики Анатолий Кустов увидел на фотографии с телом Тесака небольшую странгуляционную борозду — след от сдавливания шеи.

«Бороздка появляется, когда полностью человек умирает, а в этом случае есть некоторое давление — это называется заход сзади. <…> Я присмотрелся, все-таки нет четкости бороздки этой, которая могла образоваться при жизни», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в случае с погибшим удавку использовали, скорее всего, уже после смерти. Соответственно, к версии о самоубийстве возникают вопросы.

«Есть колото-резаная рана шириной примерно около 20 миллиметров около сонной артерии. <…> Немного ниже кровь сбегала тремя линиями — это уже, видимо, после смерти. Обычно фонтанирует кровь, а здесь она стекала, видимо, после того, как он перестал дышать», — отметил Кустов.

По его словам, из-за плохого качества снимка сложно сказать, задела ли рана саму артерию. Криминалист подчеркнул, что на фото видны следы крови от мягкого предмета.

«Не от пола. Когда тело двигают на полу, где кровь, там немного другие следы. А у него облегающие следы крови. Значит, видимо, от подушки или он сопротивлялся, какое-то телодвижение было. Лицо измазано кровью, а если бы это был пол, то края были бы четкими. Скорее всего, это умышленные действия в отношении него, то есть это он не сам», — заключил Кустов.

В версии о самоубийстве усомнился и криминалист Михаил Игнатов. Он рассмотрел фотографию трупа и отметил некоторые моменты.

«Судя по фотографии, здесь наверняка никакого повешения не было. С большой долей вероятности могу предположить, что просто ему кто-то перерезал горло. Сам себе нанести такое ранение он мог вряд ли. Мог начать, допустим, но потом он бы не смог продолжить. Здесь явно видна рана вдоль всей гортани», — сказал эксперт «360».

Он отметил, что след непохож на тот, что может остаться от шнурка. От удавки всегда остается темная странгуляционная полоса вокруг шеи, а на снимке видна открытая рана. Кроме того, вопросы вызывает и расположение повреждения.

«Чтобы горло перерезал сам себе человек, я с таким никогда не сталкивался. Могу с большой долей вероятности предположить, что он был убит, судя по этой фотографии», — заявил Игнатов.

Кроме того, криминалист предположил, что Тесака могли убить во сне. По его словам, он не стал бы рассматривать версию самоубийства, так как она не является убедительной.