Самосуд времен крепостного права. Украинцы полюбили привязывать к столбу в наказание

Повсеместно на Украине людей наказывают, привязывая к столбам, фонарям или деревьям. Раньше так делали с теми, кого подозревали в мародерстве, теперь нападают и на поджигателей сухостоя. Причем никаких доказательств «судьям» не надо. Так расправились и с пенсионером, которого поймали на велосипеде возле горящего поля. Почему такое наказание вдруг стало популярным?

Самосуд над «поджигателем»

В Днепропетровской области, у села Михайловка Синельниковского района, пожилого мужчину примотали скотчем к столбу. Причина такого жестокого обращения — подозрения в поджоге местного поля. Его увидели на велосипеде поблизости от горящего сухостоя.

На ролике в Telegram-канал «Днепр Оперативный» видно, как пенсионера допрашивали, отобрав у него документы. В итоге мужчина признался в поджогах после предложения одного из жителей села его избить.

Источник фото: украинский Telegram-канал «Днепр Оперативный»

Похожий случай произошел в Днепропетровской области 19 марта. Тогда подозреваемого в поджоге сухостоя задержали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Его примотали к столбу, чтобы проучить. С мужчины стянули штаны и высекли лозой.

«Простите, но ни наши обращения, ни огромные штрафы людей не пугают. Поэтому решили, что лоза немного поможет в обучении правилам пожарной безопасности», — заявили в ведомстве.

Источник фото: Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по Днепропетровской области

Таким же способом на Украине наказывают за мародерство. Причем нередко жестокость «судей» переходит все границы. Так, во Львове к столбу примотали другого мужчину и начали избивать его молотком. Похожий самосуд устроили и над цыганами-подростками, которых еще и облили зеленкой.

Удобное наказание

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что такой способ наказания стал популярен на Украине из-за простоты и удобства: не нужно искать веревку и придумывать, чем закрыть глаза или завязать руки, не нужно думать, к чему приматывать человека. Более того, столб дает возможность публично продемонстрировать наказание — в назидание другим.

«В этом участвуют и члены территориальной обороны. Якобы они так наводят порядок. Но только потом мы сталкиваемся с тем, что они грабят местное население. Прямо заходят в квартиры, если кто-то не согласен, расстреливают на месте, выносят все из квартиры и уходят. Вот так они же мародерствуют», — пояснил Кошкин.

Те, кто взял на себя роль судей, обычно уходят после наказания. Людей же освобождают уже знакомые, отметил эксперт. Самим карателям делать это попросту небезопасно, ведь непосредственно после таких издевательств человек может вести себя очень агрессивно.

Из крепостного права

Такое наказание не имеет никакого отношения к цивилизованному миру, к которому причисляет себя Украина, считает военный историк Юрий Кнутов.

«Такое могло применяться на Украине в XVIII–XIX веках. До отмены крепостного права подобного рода наказания <…> использовались довольно широко. Речь про битье розгами. Это было узаконено. Так издевались над крепостными крестьянами. Полагаю, что эти крепостные методы сейчас возрождены на Украине и используются достаточно жестоко», — пояснил историк.

По его словам, так поступают не только с поджигателями или мародерами, но зачастую и с невиновными людьми, которые оказались не в том месте не в то время. Кнутов отметил, что пойманных граждан наказывают участники так называемой территориальной обороны, в составе которой есть в том числе преступники.

«Они используют тюремные методы в обычной гражданской жизни. Полиция практически бездействует. В трудовых лагерях и тюрьмах оставили только самых жестоких убийц либо тех, кого считают предателями Украины», — рассказал Кнутов.

Он подчеркнул, что такие наказания нельзя считать цивилизованными, но — главное — цивилизованный мир молчит, несмотря на то, что эту дикость нужно осуждать.