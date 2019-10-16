Рассказывает Михаил Федотов,

правозащитник, председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

Я считаю, что самосуд — это очень древняя традиция, явление, которое уходит своими корнями в глубокую древность. Это то, что было характерно для первобытно-общинного строя, когда не было государства, когда не было его институтов государственных, суда, следствия, прокурорского надзора.

Но сейчас это все у нас есть. И поэтому, когда люди начинают требовать самосуда, это означает, что они, в общем, еще не отошли от привычек первобытного человека — с одной стороны. А с другой, это говорит о том, что они не доверяют следствию, полиции, суду, прокуратуре. Отсюда следует несколько неприятных выводов.

Во-первых, те, кто участвует в попытках самосуда, сами совершают преступление. И потом они будут страшно раскаиваться и объяснять суду, что они хотели наказать виновного, а вместо этого совершили убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. И понесут за это наказание, окажутся на скамье подсудимых и за решеткой, не дай Бог. Это первый вывод.

И второй вывод: конечно, нужно делать все, чтобы повышать доверие нашего общества к нашим правоохранительным органам, судам, прокуратуре. Это работа сложная, тяжелая, но ее нужно делать.

Кто-то должен из правоохранительных органов, кто пользуется авторитетом, сказать: «Граждане, подозреваемый задержан, он дает показания. С ним ведется работа. Если вас интересует дальнейшее, так сказать, продолжение этого дела, то приходите на суд, который будет. Суд открыт».