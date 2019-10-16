  • Самосуд — первобытная привычка

    Правозащитник Михаил Федотов рассказывает, чем опасно народное мщение

    16 октября 2019, 13:07

    Алена Пинаева, Екатерина Андронова

    В России участились попытки вершить самосуд. Сначала на улицы вышли возмущенные убийством Лизы Киселевой в Саратове. Затем устроить народный сход решили красноярцы, после смертельного избиения мужчины представителями золотой молодежи. И вот недавно стало известно о совсем средневековом поступке: в Архангельске предполагаемого грабителя привязали к столбу. Но разве это выход для современного общества?
    Самосуд — первобытная привычка

    Рассказывает Михаил Федотов,

    правозащитник, председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека

    Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему

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    Я считаю, что самосуд — это очень древняя традиция, явление, которое уходит своими корнями в глубокую древность. Это то, что было характерно для первобытно-общинного строя, когда не было государства, когда не было его институтов государственных, суда, следствия, прокурорского надзора.

    Но сейчас это все у нас есть. И поэтому, когда люди начинают требовать самосуда, это означает, что они, в общем, еще не отошли от привычек первобытного человека — с одной стороны. А с другой, это говорит о том, что они не доверяют следствию, полиции, суду, прокуратуре. Отсюда следует несколько неприятных выводов.

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    Во-первых, те, кто участвует в попытках самосуда, сами совершают преступление. И потом они будут страшно раскаиваться и объяснять суду, что они хотели наказать виновного, а вместо этого совершили убийство или причинение тяжкого вреда здоровью. И понесут за это наказание, окажутся на скамье подсудимых и за решеткой, не дай Бог. Это первый вывод.

    И второй вывод: конечно, нужно делать все, чтобы повышать доверие нашего общества к нашим правоохранительным органам, судам, прокуратуре. Это работа сложная, тяжелая, но ее нужно делать.

    Кто-то должен из правоохранительных органов, кто пользуется авторитетом, сказать: «Граждане, подозреваемый задержан, он дает показания. С ним ведется работа. Если вас интересует дальнейшее, так сказать, продолжение этого дела, то приходите на суд, который будет. Суд открыт».