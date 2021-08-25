Россия направила самолеты для желающих бежать из Афганистана. Времени мало, а «Талибан»* непредсказуем

Минобороны организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, государств — членов ОДКБ и Украины. Забрать их с территории страны нужно до 31 августа. С 1 сентября «Талибан»* запретит вывоз иностранцев из Афганистана. Надежда на продление срока есть, но действия боевиков сложно предсказать.

Отношение талибов* к эвакуации из Афганистана

Минобороны создало для эвакуации группировку из четырех самолетов военно-транспортной авиации. На каждом воздушном судне находятся бригады военных медиков. Они призваны помочь эвакуированным в случае необходимости.

О решении талибов* ограничить сроки вывоза иностранцев из Афганистана на пресс-конференции заявил представитель движения Забиулла Муджахид, передает Sky News. Он сослался на достигнутые договоренности, которые нарушит эвакуация позже 1 сентября. Затем, по его словам, боевики прибегнут к другим методам вывоза людей.

Муджахид также подчеркнул, что «Талибан»* не одобряет уход афганцев из страны. Он призвал США не поощрять отъезд граждан Афганистана, особенно это касается представителей образованной элиты и профессий, которые сейчас востребованы в государстве.

Представитель движения призвал осаждающие аэропорт Кабула толпы просто разойтись по домам. Муджахид заверил, что этим людям гарантируют безопасность.

«Мы решили покончить со старым и все забыть», — заявил представитель талибов*.

По его словам, жизнь страны возвращается в привычное русло, а хаос в аэропорту лишь создает властям лишние проблемы.

Как афганцы бегут от власти талибов*

Когда талибы* вновь заняли Кабул после ухода американцев из страны, тысячи местных жителей устремились в аэропорт столицы, охраняемый США. Афганцы активно пытались прорваться на последние самолеты из страны. Так они хотели избежать существования под властью боевиков, причем даже ценой собственных жизней.

Прямо на взлетной полосе началась паника. В результате выстрелов американских военных и последовавшей давки погибли несколько человек. Еще несколько — разбились, сорвавшись с шасси взлетевших самолетов. Кадры появились в соцсетях.

Сроки эвакуации из Афганистана продлят?

Сроки эвакуации могут быть продлены благодаря новым соглашениям по этому поводу. Об этом в разговоре с «360» заявил директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов.

Сроки могут продлить на небольшое время, дней на 10. Думаю, что это вполне реально. Из-за этого „Талибан“* не станет идти на серьезную военную конфронтацию с американцами. <...> Эвакуация продолжается Станислав Тарасов.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал и директор по развитию фонда содействия технологий XXI века Иван Коновалов. По его словам, талибы* не намерены сейчас конфликтовать с международным сообществом. Это им попросту невыгодно.

«Сроки обозначены, очевидно, по одной причине — чтобы ускорить вывоз, чтобы те, кто отвечает за принятие решений по эвакуации, начали расторопнее действовать. <…> Российское руководство пошло на очень серьезный гуманитарный шаг. Несмотря на то, что украинское руководство своих людей бросило, русские спасать будут. Как всегда», — пояснил Коновалов.

Он подчеркнул значимость действий России в данной ситуации, когда возможности даже Красного Креста ограничены, ведь в стране кругом военные.

В то же время Тарасов отметил, что действия талибов* очень непредсказуемы. Дело в том, что у организации несколько крыльев: одни призывают к амнистии и жизни в согласии, другие — жестоко расправляются с чиновникам и их родственниками. Какая тенденция возьмет верх, пока неизвестно.

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* «Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.