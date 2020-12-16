Самолет в Шереметьево загорелся из-за неправильного тренажера? Летчики рассказали о различиях ручного управления

Причиной аварийной посадки самолета SSJ100 в аэропорту Шереметьево назвали тренажер. «Аэрофлот» провел расследование и пришел к выводу, что поведение тренажера в режиме ручного управления отличается от управления самолетом в реальных условиях. И в эту версию можно поверить.

Нереалистичный симулятор

«Аэрофлот» посчитал, что учебный тренажер виноват в катастрофе Sukhoi SuperJet 100, которая произошла 5 мая 2019 года. Тогда лайнер вылетел из Москвы и Мурманск, но после попадания в него молнии вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами ЧП стал 41 человек.

Специалисты авиакомпании заявили на совещании, посвященном проблемам эксплуатации SSJ100, что режим direct mode (ручное пилотирование) на учебном тренажере кардинально отличается от управления самолетом в реальных условиях. Из-за этого для экипажа ситуация оказалась неожиданной, передают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания.

При этом тренажер SSJ100 в Шереметьево в 2019 году тестировали специалисты Росавиации, МАК и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). Тогда все тестировщики согласились, что на тренажере хорошо воспроизведена динамика полета.

Представители компаний «Ираэро», «Северстали» и Red Wings, которые тоже эксплуатировали SSJ100, сообщили, что жалоб на работу тренажера у компаний и их экипажей нет.

Проблемы тренажера

Вице-президент Шереметьевского профсоюза летного состава Олег Буленков по просьбе «360» оценил правдоподобность предварительных выводов «Аэрофлота». Специалист отметил, что сертификация учебных тренажеров находится не на должном уровне.

Можно провести параллель с вождением автомобиля. В автошколе ученика учат поворачивать, например, налево с определенной скоростью. Он знает, с каким усилием он должен крутить руль, чтобы повернуть. Однако на дороге условия меняются и появляются другие факторы, которые приходится учитывать — вплоть до того, что руль нужно крутить вдвое или втрое сильнее.

Даже если тренажер чем-то отличается, это большая проблема для летчика. Навыки и умения, которые он получает на тренажере, они ему, может быть, даже мешали. Могут мешать любому пилоту, вместо того чтобы помогать Олег Буленков.

Буленков подчеркнул, что если тренажер не отвечает должным требованиям и не соответствует самолету, на котором летчик потом летает, он либо попадает в неожиданную ситуацию, либо его управление абсолютно отличается от того, чему его научили. И в таких случаях тренажер является важным элементом в подготовке пилота.

Другими словами, летчика учат так, чтобы он на подсознательном уровне был готов к критической ситуации. Но если отработки такой ситуации нет или она происходила некорректно, будут проблемы.

По словам Буленкова, ко всем существующим учебным тренажерам есть вопросы, потому что они не соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

По стандартам ИКАО требуется, чтобы на тренажере было установлено, какому виду упражнения он соответствует. У нас сертифицируют как: тренажер готов к подготовке пилотов при переучивании. Ребята, переучивание — это абстрактное понятие. Какие конкретно упражнения — не сказано Олег Буленков.

Собеседник «360» подчеркнул, что вопрос сертификации тренажерных устройств важен, но в России он запущен. Специалисты не определили, на каких тренажерах какие навыки нужно отрабатывать. Ведь на самих симуляторах не сказано, к какому элементу они относятся.

Несмотря на то, что в некоторых случаях тренажер может помешать, все равно есть навыки для пилотов, которые невозможно получить в реальном полете. И в этом случае им помогут только симуляторы. Тут выявляется еще одна проблема — игнорирование обстоятельств и условий.

«Когда мы занимаемся расследованием первопричин, то надо понимать: а мог ли летчик в принципе знать и уметь? Если он не знал, не умел — а чего тогда мы от него хотим? Эти обстоятельства и условия становятся более важны на системном уровне. Если их не убрать в будущем, они остаются в авиатранспортной системе как бомба замедленного действия, и мы получим катастрофу по тем же обстоятельствам и условиям», — сказал Буленков.

Не идеальные, но нужные

Эксперт по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «360» согласился, что существующий тренажер не точная копия самолета. Там есть упущения и недоработки, поэтому восприятие у пилотов приблизительное. Тем более что тренажер состоит из частей, которые зачастую друг с другом не связаны. При всем этом тренажер нужен, так как только с его помощью можно отрабатывать аварийные ситуации.

Отрабатывать аварийные ситуации, действия, навык, взаимодействие — тренажер очень нужен. Отработку посадки тренажер не дает, но, к сожалению, в наше экономичное время надо было больше давать аэродромных полетов на реальном самолете, чего у нас не делается. Это неправильно. Экономия не должна применяться в авиации Александр Романов.

Проблема тренажера заключается и в том, что он не берет в расчет многие факторы. Например, природные — ветер, давление, температуру и так далее. Также механизм не учит, как летать в штопоре, как выходить из критических углов. Кроме того, невозможно отработать посадку самолета, потому что каждая из них отличается от предыдущей.

«Просто сваливать на то, что пилоты не смогли научиться летать на тренажере, потому что он неправильно дает характеристики. Это неправильный подход. Ответственность лежит на инструкторах», — добавил Романов.

Романов объяснил, что опытных летчиков ценят во всем мире, потому что после 10 тысяч часов в воздухе у пилота появляется так называемый эффект птицы. То есть он чувствует самолет, может посадить его при любых вертикальных скоростях, уменьшить или добрать углы и так далее. Люди, которые посвятили себя авиации, полностью отдают себя документам, тренировкам, обдумывают каждый полет, каждое движение, стараются смотреть на 10 шагов вперед. Иначе можно совершить неблагополучную посадку.