Самолечение антибиотиками лишает помощи больных COVID-19. Для профилактики нужны совсем другие препараты

Самостоятельный прием антибиотиков не спасет от коронавируса, а только навредит организму. Из-за того, что люди массово скупают препараты, которые кажутся им панацеей от COVID-19, тем, кому действительно нужно лечение, может не хватить лекарств.

Министерство здравоохранения неоднократно предупреждало россиян о том, что прием антибиотиков никак не влияет непосредственно на COVID-19. В частности, не лечат антибиотики поражение легких — один из самых опасных симптомов коронавируса.

Тем не менее во многих регионах России люди массово скупают препараты, создают искусственный ажиотаж, так что тем, кому действительно необходимо лечение, лекарств просто не хватает.

Вреда больше, чем пользы

Больше того, в Минздраве предупреждают, что самостоятельный прием антибиотиков без назначения врача может усугубить течение коронавирусной инфекции, а неправильный или бесконтрольный прием таких препаратов существенно вредит организму: приводит к нарушению функции желудочно-кишечного тракта, почек, печени и аллергическим реакциям.

Главный микробиолог и специалист по антимикробной резистентности Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корреспондент РАН Роман Козлов заявил, что антибиотики помогают только при бактериальных заболеваниях, а не при вирусных вроде COVID-19.

Тем не менее врачи назначают пациентам с коронавирусом антибиотики, потому что часто к диагнозу COVID-19 присоединяются и другие заболевания — бактериальные. Но определить это может только врач.

Если же принимать антибиотики просто так, из страха заразиться или в надежде предупредить развитие коронавируса, можно самостоятельно создать серьезную угрозу собственной жизни, уверен врач.

«Поэтому не покупайте антимикробные препараты для системного применения в учреждениях аптечной сети самостоятельно, без рецепта врача. Это может привести к серьезным неблагоприятным последствиям для вашего здоровья», — сказал Козлов.

Плохая профилактика

Другая проблема самостоятельного приема антибиотиков заключается в том, что впоследствии, когда препараты назначит уже врач, они могут просто не подействовать. Организм привыкает ко многим веществам — как к алкоголю и никотину, так и к лекарствам, развивается резистентность.

«Сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — уверен Козлов.

Более того, как утверждает врач и телеведущий Александр Мясников, искусственный ажиотаж вокруг антибиотиков лишает миллионы пациентов необходимых им лекарственных препаратов.

«Непонимание привело к тому, что у нас во многих аптеках сегодня антибиотиков просто не купить, а они так необходимы миллионам людей с различными бактериальными инфекциями», — уверен он.

Вместо антибиотиков в Министерстве здравоохранения предлагают другие эффективные и безопасные средства. Среди них витамины групп C и D, а также микроэлементы, например, цинк. Также в пандемию особенно полезно есть свежие овощи и фрукты, в которых много витаминов. Они же помогут укрепить иммунитет.

Тем более что большинство современных антибиотиков должны продаваться только по рецептам. За продажу таких лекарств без официального письменного назначения от врача аптеки должны штрафовать — от 20 до 30 тысяч рублей за одно нарушение. Также предусмотрена и административная ответственность для владельцев сетей — им придется отдать до 200 тысяч или приостановить работу своей аптеки на срок до трех месяцев.