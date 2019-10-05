Самокаты и гироскутеры внесут в ПДД. Их скорость ограничат, но этого недостаточно

Правила поведения на дорогах тех, кто управляет сегвеями, гироскутерами, моноколесами и электросамокатами, пропишут в ПДД. В частности, их скорость предложили ограничить до 20 километров в час. Но опрошенные «360» эксперты считают, что для безопасности на дорогах ограничения должны быть более жесткими. Да и внести их будет не так просто.

Первые подробности

О том, что министерство транспорта и Госавтоинспекция разработали поправки в Правила дорожного движения для регулирования движения электромеханических транспортных средств — известно уже несколько месяцев. Но подробности, какие изменения ждут всех появились только 5 октября.

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Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин в эфире «Коммерсант-FM» заявил, что в Правилах дорожного движения появится понятие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).

Ездить владельцы таких видов транспорта смогут по велосипедным дорожкам и тротуарам с ограничением скорости до 20 километров в час. Кроме того, им позволят выезжать на проезжую часть, но занимать можно только правый ряд, как это сейчас делают велосипедисты. Какое наказание ждет нарушителей пока неизвестно.

Текущая редакция ПДД приравнивает водителей электросамокатов к пешеходам, хотя они могут двигаться с весьма внушительными скоростями.

Свободные тротуары

Максимальная скорость в 20 километров в час для движения по тротуарам достаточно высокая. Есть риск, что при столкновении пешеход и водитель электротранспорта получат серьезные травмы. Таким мнением с «360» поделился руководитель общественной организации «Союз пешеходов СПб» Евгений Власов.

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«По тротуарам эти виды транспорта пускать нельзя. Их либо нужно приравнивать к отдельному виду транспортного средства, либо приравнивать к транспортному средству как велосипед», — заявил он.

Эксперт пояснил, что на сегодня велосипедисты могут ездить по велодорожкам или по дорогам общего пользования за исключением автомагистралей. При этом во всех случаях соблюдая правила дорожного движения. Такие же нормы должны распространяться и на электромеханический транспорт.

Евгений Власов пояснил, что в поправки нужно внести правило об обязательной защите. К примеру, самокатчики должны передвигаться только в шлемах, наколенниках, налокотниках с защищенными кистями рук. Также он не исключил введения возрастного ценза для управления тем или иным средством.

«Возрастного ограничения сейчас нет, но я считаю, что оно должно быть, потому что некоторые до 60 километров в час разгоняются», — сказал он. По мнению Евгения Власова допускать к транспортным средствам, которые могут разгоняться более 30 километров в час можно, начиная с 14−15 лет, до 30 километров в час — с 10 лет.

«Это только движение по дорогам общего пользования. Если по какой-то частной территории, то, мне кажется нет смысла ограничивать», — подытожил он.

Проблемы с изменениям

Внесение поправок в Правила дорожного движения процесс не быстрый. Кроме того, авторы инициативы точно столкнутся с рядом проблем. В беседе с «360» депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что сначала нужно включить самокаты, сегвеи и остальные «средства индивидуальной мобильности» в регламент о безопасности транспортных средств Таможенного союза.

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«В этом регламенте прописаны все категории автомобилей, грузовиков, автобусов. Там нет таких средств индивидуальной мобильности, как самокаты», — рассказал Васильев.

Также он пояснил, что непонятно, как наказывать нарушителей правил дорожного движения на тех же самокатах: у них нет государственных номеров, поэтому выяснить личность нарушителя будет достаточно сложно.

Этот вопрос руководитель общественной организации «Союз пешеходов СПб» Евгений Власов предложил решить вопросом выдачи прав после прохождения специальных курсов на управление. По его словам, такие курсы действовали в советское время, когда ездить на велосипеде по проезжей части можно было только со специальным документом

«Какие-то минимальные курсы, но должны быть. Нет номерного знака — это ничего страшного, но если человек едет на таком транспортном средстве, то у него должны быть некие подтверждающие документы, например, договор купли-продажи, что это его транспортное средство», — пояснил общественник.

Также он отметил, что в случае, если нарушитель взял транспортное средство в прокате, то все становится еще проще. Перед арендой нужно обязательно пройти регистрацию, а у тех же самокатов есть специальный электронный номер. Так что вычислить личность нарушителя можно всегда.