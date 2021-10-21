Самогон и любовь к жене заставили пенсионера взяться за оружие. Главное о нападении на участкового под Брянском

Пенсионер расстрелял участкового под Брянском, чтобы отомстить за жену. Некоторое время назад сотрудник привлекал супругу мужчины за торговлю самогоном. Жена подозреваемого на допросе рассказала, что в последний год у него начались проблемы с психикой. Пенсионер находится в розыске.

Покушение на убийство

Под Брянском пенсионера заподозрили в нападении на участкового, майора полиции Артема Ермакова. Преступление было совершено у дома правоохранителя в поселке Белые Берега. По предварительным данным, 67-летний мужчина выстрелил три раза из пистолета Макарова, а после скрылся. Полицейские до сих пор его ищут.

«Полицейского доставили в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести, где ему оказана необходимая медицинская помощь. На территории Брянской области введен план „Перехват“, сотрудниками полиции принимаются необходимые меры по задержанию», — сообщили в пресс-службе СК по региону.

В больницу 34-летнего участкового доставили с ранением плеча, поясницы и живота, написал Telegram-канал Shot. Как известно, в этот время сотрудник полиции находился в отпуске, отдыхал дома.

Перед операцией пострадавший успел рассказать, что совсем недавно составил административный протокол жене пенсионера за то, что та торговала самогоном. Вероятно, поэтому мужчина хотел за нее отомстить. Официального подтверждения этой версии нет.

Что не так с пенсионером

Супруга подозреваемого на допросе рассказала, что в последний год у него начались проблемы с психикой, сообщил Telegram-канал Shot. Из-за этого они разъехались. Кроме того, якобы он несколько раз говорил ей, что собирается убить Ермакова. Однако подтверждений этому нет.

Жительница поселка Белые Берега под Брянском рассказала «360» о семье мужчины. По ее словам, напавшего знает весь поселок, так как он занимался развозкой на своем транспорте, подбрасывал односельчан на кладбище и до Москвы. Его семью жительница Белых Берегов описала как «своеобразную».

«Его внешний вид не располагает к общению. Предполагаю, что он вспыльчивый, агрессор», — сказала женщина.

Она подтвердила, что родственники подозреваемого продавали самогон. Кроме того, семья когда-то торговала на рынке крупами.

После преступления подозреваемый был замечен передвигающимся на автомобилях «Нива» и Volkswagen Transporter. Рядом с местом происшествия работают полицейские. Из дома пенсионера изъяли еще один пистолет Макарова и немецкий саперный снаряд без взрывателя. Расследование уголовного дела продолжается, его возбудили по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

В группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте» появилась неподтвержденная информация о том, что разыскиваемый пенсионер был раньше судим за браконьерство. Также местные СМИ активно обсуждают сына нападавшего. Ходят слухи, что когда-то он хотел покончить с собой. По некоторым данным, он сидит в тюрьме за торговлю наркотиками.