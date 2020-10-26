Самое время покупать квартиру и переходить в онлайн. Что ждет россиян с 1 ноября

В ноябре вступают в силу законы, касающиеся водителей. Например, отныне будут оформляться только электронные паспорта для транспортных средств. Еще откроется авиасообщение с Японией, а родителям упростят процесс получения пособий на детей.

Перемены для тех, кто за рулем

С 1 ноября 2020 года в России будут оформлять только электронные паспорта технических средств. При этом те, у кого есть бумажные паспорта, могут не паниковать. Их документы не перестают быть действительными. Если они хотят, то могут перейти на ЕПТС, а могут и не делать этого.

Помимо этого, будет введена обязательная маркировка шин на автомобилях. Так власти намерены бороться с нелегальным ввозом продукции.

Уладить вопрос с ДТП тоже будет проще. Теперь водители по всей стране смогут оформить ДТП, не вызывая ГИБДД. Это можно будет сделать через европротокол. Для этого нужно установить мобильное приложение «Помощник ОСАГО». А потом через него можно будет выслать извещение о ДТП в страховую компанию.

На радость родителям

Для того чтобы оформить пособие на ребенка от трех до семи лет, родителям больше не надо приносить справки о размере получаемых алиментов. Соцзащита сама будет запрашивать эти документы в Федеральной службе судебных приставов.

На такое пособие смогут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.

Квартиру — дешевле

Еще одна хорошая новость для молодых семей, думающих об ипотеке. Льготное ипотечное кредитование под 6,5% не будет завершено 1 ноября. Власти приняли решение продлить его до июля следующего года.

«Мир» в массы

С 1 октября завершился переход на российскую платежную систему «Мир». А с 1 ноября все большие торговые сайты-агрегаторы обязаны начать принимать карту к оплате. Так власти хотят защитить потребителей и сделать их пользование онлайн-магазинами более комфортным.

Госсовет, учителя и Япония

Вероятнее всего, в ноябре Госдума рассмотрит законопроект о Госсовете, а затем его обсудит верхняя палата. По крайней мере на это рассчитывают в Совете Федерации.

В нем определятся полномочия, порядок формирования и статус нового органа. Сам законопроект внес на рассмотрение президент России.

К 1 ноября также должны быть представлены предложения по введению единых условий в оплате труда педагогов. Это поручение издал председатель правительства России Михаил Мишустин.

А еще с 1 ноября появится регулярное авиасообщение между Россией и Японией. Два рейса будут летать из Москвы в Токио, а один — из Владивостока в Токио.

Нововведения по областям

В Тюмени медики при осмотре на дому будут выдавать некоторым пациентам с ОРВИ бесплатные лекарства. Это коснется людей с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет.

Больной в зависимости от своего состояния получит один из шести наборов лекарств. Среди них будут витамины, антибиотики, противовирусные препараты и многое другое.

В Курской области с 1 ноября перестанут работать социальные проездные для пенсионеров. Сделано это ввиду большого роста числа зараженных коронавирусом. Учащиеся в общеобразовательных организациях на время осенних каникул тоже останутся без социалок.

А в Воронежской области поднимут доплаты к пенсиям летчиков и работников угольной промышленности. В общей сложности повышенную пенсию получат более 700 человек. При этом доплата будет индивидуальной, то есть будут учитываться заработок летчика или шахтера, выслуга лет, пени, штрафы и многое другое.