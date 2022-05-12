«Самое страшное мы уже пережили». Жители Мариуполя рассказали о возвращении города к жизни

Освобожденный Мариуполь медленно восстанавливается и возвращается к жизни. В городе возобновили движение первых четырех автобусных маршрутов, открылись два магазина, идет раздача воды и гуманитарной помощи. Несмотря на то, что большая часть зданий в городе разрушена те, кто там остался уезжать из него не хотят. Об этом они рассказали в беседе с «360».

Оживающий город

Пенсионеры Владимир Павлович и Иванка Васильевна Пандажи живут в частном доме, который остался без электричества, газа и водоснабжения. Еду они готовят в самодельной печи из кирпичей, которые принесли с улицы.

«Раньше стреляли все время. Но к нам не прилетало. Сейчас уже нормально, даже ночью дадут поспать. У нас только проблема с водой, а еду мы получаем в виде гуманитарной помощи», — рассказал Владимир Павлович.

Пожилой мужчина отметил, что сейчас он хочет только одного, чтобы город снова стал жить, чтобы работала скорая помощь, потому что если ему или супруге станет плохо, то врача так просто не найти.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсию они больше не получают. Для оформления выплат из ДНР необходимо отстоять огромную очередь, а работает приемная только до 15:00.

Если в частном секторе города есть колодцы, где можно набрать воды, то для жителей центра и спальных районов пригоняют большие цистерны. Жители приходят туда с собственной тарой, чтобы набрать сколько им нужно.

Источник фото: телеканал «360»

Местный житель Александр заявил, что городу сейчас нужно возвращение газа, света, воды, работающие магазины и аптеки, потому что только на одной гуманитарной помощи долго протянуть нельзя.

«На месяц выдают несколько банок тушенки, рыбные консервы, макароны, муку, литр подсолнечного масла. Те, у кого есть деньги ходят на стихийные рынки», — поделился он.

При этом он признался, что в городе небывалый всплеск мародерства. Залезают в брошенные квартиры и дома. Выносят все, что только можно.

Источник фото: телеканал «360»

На вопрос о том, готов ли он уехать Александр ответил, что не может этого сделать. Ехать в никуда с семьей и детьми, бросать имущество он не готов.

Жители многоквартирных домов еду готовят также на кострах, которые разводят или во дворах, или на подъездных балконах. Вместо дров используют деревянные поддоны или старые деревья.

Источник фото: телеканал «360»

«Я живу на 10-м этаже и каждый день выхожу за дровами, а потом затаскиваю их к себе, чтобы сварить кашу или суп на кирпичах», — рассказала пенсионерка Нина Ивановна. По ее словам, поход за гуманитарной помощью стал для нее практически ежедневным занятием, которым она занимается сразу после завтрака.

Нина Ивановна отметила, что после того, как в Мариуполе снова начали ездить автобусы, то ездить за продуктами ей стало намного легче.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на тяжелую ситуацию в городе пенсионерка призналась, что понимает проведение специальной операции, но не понимает, почему она не начиналась так долго.

«Я считаю, что так надо было. Нельзя же нас так национализировать, что я, например, исконно русский человек, должна разговаривать на украинском языке. Вот это нас сильно прессовало», — поделилась она.

Сейчас в городе стало намного тише. Стрельбы практически нет. Были удары по «Азовстали», но и они уже прекратились, рассказал Евгений.

«Самое страшное мы уже пережили. Отсюда мы уже точно никуда. Останемся и восстановим город», — отметил он.

Главные задачи новой власти

Основная задача сейчас вернуть людям электричество и воду. Гуманитарная помощь помогает решить вопрос с питанием, работают два магазина и стихийные рынки. Цистерны развозят до 80 тысяч кубометров воды в сутки. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

«Людям хочется включить свет, получить воду своих в квартирах. У нас уже работают четыре автобусных маршрута, потому что у жителей есть большая потребность в передвижении», — рассказал он.

Он добавил, что в городе уже возобновили работы три школы. Две больницы перерегистрировались в ДНР, еще четыре подали заявки на регистрацию.

Источник фото: телеканал «360»

На вопрос о дальнейшей судьбе завода «Азовсталь» Иващенко подчеркнул, что сначала нужно закончить с боевыми действиями.

«Потом нужно проведение строительной экспертизы и уже потом решать нужен этот завод или нет, насколько он выгоден для города и республики. Есть мнение жителей, что „Азовсталь“ очень сильно засоряет море. Но тут надо найти какой-то баланс между экологией и сохранением рабочих мест», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

Глава администрации отметил, что Мариуполь, несмотря на большие разрушения можно восстановить. У части жилых домов нарушены конструкции, но их судьбу должны решить специалисты. В конце разговора Иващенко подчеркнул, что большинство местных жителей считает, что Россия должна забрать Мариуполь себе.