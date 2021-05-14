Самодельный парник и овощи на клумбах. Топ-7 секретов для дачников

Россияне уже открыли дачный сезон. И даже если ваш участок не очень большой или на нем почти нет места для огорода, есть хитрости, которые должны быть в арсенале любого дачника. Поскольку многие овощные культуры очень красивые, их можно посадить рядом с цветами, а против тли может помочь простой скотч.

Лайфхак № 1

Многие овощные культуры из-за своего внешнего вида могут стать отличной заменой декоративной травы, сообщил сайт Dom.mail.ru. Яркие соцветия будут выгодно выделяться на фоне зеленых листьев. Также из этих культур можно создавать отдельные композиции. Специалисты советуют обратить внимание на разные сорта салатов или капусты. Также красиво выглядят шнитт-лук, мангольд и лук-порей.

Лайфхак № 2

Иногда на участке становится много уховерток — насекомых, которые уничтожают тлю и борются с другими вредителями, — что может привести к проблемам с урожаем. Чтобы избежать этого, можно собственноручно сделать безопасную для окружающих посадок ловушку. Для этого нужно взять глиняный горшок и набить его сеном. Днем насекомые спрячутся в нем, их легко унести в другое место или истребить. Если вы активно боретесь с тлей, то стоит поставить такой горшок рядом с пораженным этим вредителем растением.

Лайфхак № 3

Для дачников с не очень большим участком тоже есть свои лайфхаки. Например, можно высадить нужные культуры в кашпо или контейнере и прикрепить их на забор. В емкостях хорошо будет расти любая зелень: укроп, петрушка, салаты, кинза и другие травы. Главное, чтобы в контейнерах были дренажные отверстия. Если их нет, то можно сделать их самостоятельно.

Источник фото: pixabay

Лайфхак № 4

При нашествии тли и муравьев стоит подключить специальные средства для борьбы с этими вредителями. До момента приобретения этих веществ может помочь скотч или обычный липкий ролик для одежды. Скотч надо обернуть вокруг ладони липкой стороной кверху, после этого обхватить рукой растение и вредители прилипнут к скотчу. С липким ролик все проще: нужно пройтись липким слоем по насекомым.

Лайфхак № 5

При внезапных заморозках только что высаженные в открытый грунт растения можно спасти, сделав для каждой культуры парник. Небольшие саженцы можно накрыть ночью глиняным горшком. Для больших — нужно обрезать донышко пятилитровой пластиковой бутылки и надеть ее горлышком вверх на растение.

Источник фото: pixabay

Лайфхак № 6

Ловушками для слизней могут стать обычные кирпичи. Важно оставить небольшой промежуток между кирпичом и землей, чтобы вредители могли пролезть. В жаркую погоду они обязательно будут там.

Лайфхак № 7

Линейку для посадок можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется деревянная длинная линейка или обычная рейка. Дальше нужно отмерить необходимое расстояние и проделать дырки с помощью дрели. Также можно просто сделать насечки через каждый сантиметр на древке лопаты.