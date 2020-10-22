Жена Джигана начала продавать очень дорогую косметику. Покупатели заметили плагиат и готовят иски

Блогер Оксана Самойлова, известная как супруга рэпера Джигана и мать четверых детей, открыла продажи своей линейки косметических средств. Однако не все поверили в «чудодейственную» силу кремов и сывороток от старения, а некоторые обнаружили подозрительное сходство с другим известным брендом. Свой проект Самойлова продвигала как участника «Сколково» — теперь его проверят ФАС и Роспотребнадзор. К тому же юристы по просьбе недовольных клиентов готовят судебные иски.

«Розовый» повтор

Юрист Роман Лалаян рассказал «360», что к нему обратились несколько покупательниц косметики Оксаны Самойловой. Они пожаловались на завышенную цену кремов, сывороток и скрабов, а также на плагиат. Упаковка, баночки и даже рекламная кампания Самойловой практически повторяют проект американки Кайли Дженнер. При этом стоимость российской косметики, утверждает Лалаян, сильно завышена даже с учетом курса доллара.

«Обращения к нам поступили где-то месяц назад. Мы стали их обрабатывать, изучать информацию касательно компании „Бьюти Инновация“, само производство. Собрали пакет документов, направили в учреждения надзорные для анализа и предоставления правового отчета. На сегодняшний день зарегистрировано несколько заявлений в Роспотребнадзоре», — пояснил Лалаян.

По словам юриста, уже отправлено обращение в ФАС. Сейчас Лалаян готовит иски по защите прав потребителей в суды общей инстанции и в арбитражные суды.

Инновации «Сколково»

Но проблема не только в повторении рекламы и внешнего вида бренда. Оказалось, что линейка Самойловой практически повторяет косметические средства компании Mixit. Разница в составе каждого крема или сыворотки — в двух-трех компонентах, которые принципиально не меняют косметику.

Более того, сама Самойлова в рекламе делала упор на комплекс Recelline — якобы инновационную разработку «Сколково», которая и творит чудеса с кожей. Но внимательные пользователи заметили: этот же активный компонент входит в состав линейки Mixit. После слишком большого внимания с сайта Самойловой убрали упоминание о Recelline, теперь косметику производят с другим активным компонентом.

Лалаян также утверждает, что и сам бренд Mixit не разрабатывал Recelline, а купил патент у чешских технологов. То, что Самойлова называет «разработками „Сколково“», в реальности является компанией ООО «Бьюти Инновации», которая была создана в качестве подспорья для Mixit.

Средства Самойлова стоят в полтора-два раза дороже, чем у Mixit. Сейчас у нее больше 12 миллионов подписчиков. Многие из них уже покупают линейку «инновационной» косметики.