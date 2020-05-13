Военный радар в Норвегии направили в сторону России. Тут замешаны США — но в ужасе сами норвежцы
Страхи жителей Варде
Оборудование для модернизации радара в Варде доставил американский военный корабль Ocean Freedom. Его используют для того, чтобы перевозить разведывательное оборудование. В беседе с изданием NRK, жители города пожаловались, что военные и полиция закрыли всю набережную металлическим забором на время работ и никого туда не пускали.
Как пояснил житель Варде Стиг Нильсен, военные не учитывают того, недалеко от города находится Россия, которой явно не нравится этот радар. В Варде живет две тысячи человек и в случае любого обострения отношений рассчитывать на благополучный исход им не приходится.
Мэр муниципалитета Варде Орджан Йенсен заявил, что радар для России стал «занозой в глазу». При этом он отметил, что Минобороны Норвегии примет меры, чтобы обезопасить город от любых угроз.
В самом военном ведомстве Норвегии отделались дежурными фразами. Там пояснили, что в курсе недовольства жителей Варде, но модернизация радара готовилась давно. А сам объект важен для защиты Норвегии и ее национальных интересов.
Обновление системы не меняет основной цели радара, поэтому никаких причин для усиления военной напряженности в этом районе нет.
«Глобус» на краю света
В конце 1990-х годов норвежские военные заявляли, что радар системы «Глобус» предназначен для отслеживания спутников и космического мусора. Вся информация с якобы должна была поступать в NASA.
Скандал начался через полгода.
На Варде обрушился шторм, который сорвал купол с здания, где находился радар. Выяснилось, что антенна, через которую планировалось следить за спутниками направлена в сторону России.
Журналист Инге Селлевагу выяснил, что в NASA ничего не знают об установленном радаре. Он провел расследование и выпустил серию статей, где заявил, что основной целью было не исследование космического пространства, а наблюдение за запуском российских ракет в районах Северного моря и Плесецка. По его словам, за радар выдавали радиолокационную станцию Have Stare.
МИД России в апреле 2000 года выпустил официальное заявление, в котором напомнил, что станция Have Stare предназначена для обнаружения баллистических ракет и по договору о системах ПРО не может размещаться за пределами США. Однако Пентагон заявил, что заявленные цели радара — космические исследования.
Главные источники страха
Заявления о том, что радар способен отслеживать космический мусор только подтверждает мысль, что он может следить за стартующими ракетами. Особенно, когда их боевые блоки выходят в космос. Об этом «360» заявил военный эксперт Борис Юлин.
Этот радар вполне годится для противоракетной обороны. И, собственно говоря, поверить, что американцы тратят огромные средства на гуманитарный проект довольно тяжело. У них все проекты имеют двойное или военное назначениеБорис Юлин
На вопрос о том, стоит ли жителям Варде бояться России эксперт ответил, что угроза может стоять только при условии обмена ядерными ударами.
Задача противоракетных комплексов, которые установили США по всему миру — защитить Америку. Поэтому основные удары придутся по странам, где они установлены.
«Их легче достать, и их будут уничтожать для того, чтобы можно было хоть как-то бороться с противником», — подчеркнул Борис Юлин.
Эксперт Российского Института Стратегических исследований Сергей Ермаков в эфире радио Sputnik заявил, что норвежцам стоит бояться не России, а НАТО. Размещая на своей территории объекты альянса страна сама ставит себя под удар.
«НАТО пыталось даже проводить военные учения в Баренцевом море, но благоразумия норвежцам хватило, чтобы в таких учениях масштабных не участвовать. Однако им сложно отказать, чтобы их территория использовалась натовцами, прежде всего, американцами, для размещения дополнительных объектов военной инфраструктуры», — отметил он.
По словам Сергея Ермакова нет никаких сомнений в том, что основная цель этих объектов — это сдерживание и противодействие России в северном регионе.