Военные Норвегии начали модернизацию радара системы «Глобус» установленный в городе Варде в 60 километрах от России. По словам жителей, они недовольны тем, что радар вообще существует рядом с ними. Официально аппарат предназначен для отслеживания перемещения космического мусора. Однако ранее СМИ сообщали о том, что это часть американской системы ПРО. Радар следит за пусками российских ракет.

Страхи жителей Варде

Оборудование для модернизации радара в Варде доставил американский военный корабль Ocean Freedom. Его используют для того, чтобы перевозить разведывательное оборудование. В беседе с изданием NRK, жители города пожаловались, что военные и полиция закрыли всю набережную металлическим забором на время работ и никого туда не пускали.

Как пояснил житель Варде Стиг Нильсен, военные не учитывают того, недалеко от города находится Россия, которой явно не нравится этот радар. В Варде живет две тысячи человек и в случае любого обострения отношений рассчитывать на благополучный исход им не приходится.

Мэр муниципалитета Варде Орджан Йенсен заявил, что радар для России стал «занозой в глазу». При этом он отметил, что Минобороны Норвегии примет меры, чтобы обезопасить город от любых угроз.

В самом военном ведомстве Норвегии отделались дежурными фразами. Там пояснили, что в курсе недовольства жителей Варде, но модернизация радара готовилась давно. А сам объект важен для защиты Норвегии и ее национальных интересов.

Обновление системы не меняет основной цели радара, поэтому никаких причин для усиления военной напряженности в этом районе нет.

«Глобус» на краю света

В конце 1990-х годов норвежские военные заявляли, что радар системы «Глобус» предназначен для отслеживания спутников и космического мусора. Вся информация с якобы должна была поступать в NASA.

Скандал начался через полгода.

Источник фото: www.wikipedia

На Варде обрушился шторм, который сорвал купол с здания, где находился радар. Выяснилось, что антенна, через которую планировалось следить за спутниками направлена в сторону России.

Журналист Инге Селлевагу выяснил, что в NASA ничего не знают об установленном радаре. Он провел расследование и выпустил серию статей, где заявил, что основной целью было не исследование космического пространства, а наблюдение за запуском российских ракет в районах Северного моря и Плесецка. По его словам, за радар выдавали радиолокационную станцию Have Stare.

МИД России в апреле 2000 года выпустил официальное заявление, в котором напомнил, что станция Have Stare предназначена для обнаружения баллистических ракет и по договору о системах ПРО не может размещаться за пределами США. Однако Пентагон заявил, что заявленные цели радара — космические исследования.

Главные источники страха

Заявления о том, что радар способен отслеживать космический мусор только подтверждает мысль, что он может следить за стартующими ракетами. Особенно, когда их боевые блоки выходят в космос. Об этом «360» заявил военный эксперт Борис Юлин.

Этот радар вполне годится для противоракетной обороны. И, собственно говоря, поверить, что американцы тратят огромные средства на гуманитарный проект довольно тяжело. У них все проекты имеют двойное или военное назначение Борис Юлин

На вопрос о том, стоит ли жителям Варде бояться России эксперт ответил, что угроза может стоять только при условии обмена ядерными ударами.

Задача противоракетных комплексов, которые установили США по всему миру — защитить Америку. Поэтому основные удары придутся по странам, где они установлены.

«Их легче достать, и их будут уничтожать для того, чтобы можно было хоть как-то бороться с противником», — подчеркнул Борис Юлин.

Эксперт Российского Института Стратегических исследований Сергей Ермаков в эфире радио Sputnik заявил, что норвежцам стоит бояться не России, а НАТО. Размещая на своей территории объекты альянса страна сама ставит себя под удар.

«НАТО пыталось даже проводить военные учения в Баренцевом море, но благоразумия норвежцам хватило, чтобы в таких учениях масштабных не участвовать. Однако им сложно отказать, чтобы их территория использовалась натовцами, прежде всего, американцами, для размещения дополнительных объектов военной инфраструктуры», — отметил он.

По словам Сергея Ермакова нет никаких сомнений в том, что основная цель этих объектов — это сдерживание и противодействие России в северном регионе.