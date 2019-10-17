16 октября в российский прокат вышла голливудская сказка «Малефисента: Владычица тьмы». Уродливая старая ведьма из «Спящей красавицы» уже не пугает детей — она превратилась в сексапильную злую волшебницу. И зрителям это не нравится.

Как появилась Малефисента

Прообразом Малефисенты стала старая фея Карабосс из сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Как и ее прототип, героиня Анджелины Джоли насылает на маленькую принцессу Аврору заклятие: в 16 лет девушке суждено уколоть палец о веретено и умереть. Вот только различий между старой, крючконосой, обиженной на весь мир ведьмой и холеной сексуальной Малефисентой столько, что впору говорить о создании нового персонажа.

Малефисента во французском замке Юссе. Считается, что именно его Перро описал в сказке „Спящая красавица“

Малефисенту в таком виде, в каком мы ее знаем, представили в диснеевском мультфильме «Спящая красавица» 1959 года. Разработку образа злой феи Уолт Дисней поручил аниматору Марку Дэвису. Как отмечала The Telegraph, на ранних набросках она выглядела стандартной ведьмой: старуха с бородавками, длинным кривым носом, одетая в рваную накидку и со странными антеннами на голове. Но постепенно Малефисента становилась все более стильной и утонченной.

«Она — рапсодия в коже и с рогами, с почти вампирской, кроваво-красной улыбкой и высокими скулами, за которые можно умереть. Этот дьявол не носит Prada, но она носит блестящий костюм от кутюр», — рассказывал Дэвис.

Первоначально мультипликатор Марк Дэвис подобрал для волшебницы готический наряд черного цвета с ярко-красными языками пламени. По его мнению, это придавало Малефисенте демонический вид и создавало ощущение угрозы. Однако фоновый художник Эйвинд Эрл счел, что красный будет слишком ярким на фоне всего остального. Поэтому Дэвис заменил его на фиолетовый.

Анджелина Джоли признавалась, что для нее прообразом Малефисенты стала не ведьма из старой сказки, а озвучившая мультяшную волшебницу актриса Элеонор Одли. «У Одли был такой необыкновенный голос. И что-то в Малефисенте казалось таким сильным и элегантным. И ей просто нравилось быть злой», — говорила актриса.

«Элеонор Одли — женщина, которая дала голос Малефисенте в „Спящей красавице“ и злой мачехе в „Золушке“. Она любила наряжаться в костюм, когда не была в студии звукозаписи, и часто разыгрывала эти роли».

Современная Малефисента

Малефисента Джоли — персонаж многогранный. В ней сочетаются добро со злом, а любовь с ненавистью. В отличие от старой ведьмы, ее проклятие по-человечески объяснимо. Изначально она была доброй юной феей. Но, согласитесь, не каждый сможет остаться милашкой, пережив войну, оговор и преследование, предательство возлюбленного и кражу собственных частей тела.

Но все-таки даже после проклятия Авроры — дочери бывшего жениха — фея присматривает за девочкой и привязывается к ней. И именно ее поцелуй, полный любви и сожаления, пробуждает девушку ото сна в первом фильме.

В 2014 году первая часть фильма получила смешанные отзывы: положительные об игре Джоли и отрицательные о сюжете картины. «Диснеевское переосмысление „Спящей красавицы“ лишено истинного очарования, но Анджелина Джоли спасает положение», — писал кинокритик Робби Коллин. В России ленту приняли благосклоннее. Хотя и у нас не обошлось без негатива.

«Логически хромой на обе ноги сценарий фильма не просто противоречит традиционной схеме, по которой Дисней годами штамповал семейные хиты. От него за версту веет радикальным феминизмом на грани мужененавистничества. Присутствие мужчин в жизни главных героинь несет либо разрушительный, либо нейтрально-бесполезный характер», — заявлял обозреватель Кино-Театр.РУ.

Новую, столь долгожданную многими Малефисенту, постигла та же участь. Зрители опять говорят, что сюжет скучноват и слабее, чем у первой части картины. Да и жестокости слишком много — явно не на указанные на афишах 6+. В сюжете заметили даже геноцид.

Хотя и тех, кому картина понравилась, нашлось немало. Поживем — увидим. В российский прокат вторая часть фильма вышла только 16 октября, а значит, все еще успеют сходить в кино, чтобы понять лично для себя, нужна такая сказка или нет.